Aversa riporta in Campania Riccardo Pinelli

AVERSA (CASERTA)- Una sola stagione ad Aversa, il 2017/2018, in B con la maglia della Sigma sfiorando la promozione in A2. Tanto è bastato a Riccardo Pinelli per avere nel cuore ricordi indelebili della piazza campana. Non appena la società ha riacquisito i diritti di giocare in A2 il palleggiatore modenese non ha esitato a trovare un accordo con la società del presidente Di Meo per la prossima stagione. Pinelli ritroverà in panchina coach Sandro Passaro che in quell’annata era il vice di Pasquale Bosco. Tante le motivazioni per fare bene, un atleta che ritorna in Campania con maggiore sicurezza dei propri mezzi e ovviamente – con la forza dei suoi 32 anni – con tanta esperienza in più.

LA CARRIERA-

Una carriera ricca di Serie A e di successi per il nuovo alzatore della Wow Green House Aversa: gli esordi in B2 con Modena ad appena 17 anni, poi il progetto tecnico federale del Club Italia, passando dal Blue College (Roma) al campionato di Serie A2. E da quel momento non lascerà mai più il professionismo. Nella stagione 2012-13 l’esordio in SuperLega con Modena, quindi tanta A2 con Potenza Picena, Matera, Vibo Valentia e Tuscania. Quindi l’esperienza ad Aversa e poi l’anno successivo si accasa al Verona, in Superlega, per poi firmare, per la stagione 2019-20 con Reggio Emilia, in Serie A2, dove gioca due stagioni. Due annate anche alla Emma Villas Siena e ora il nuovo approdo al PalaJacazzi.

LE PAROLE DI RICCARDO PINELLI-

« Sarà una gran bella sfida, ritrovo persone che conosco bene e che vivono la pallavolo con grande passione e amore. Sarà stupendo essere circondato dalla professionalità del presidente e dei suoi collaboratori così come dall’affetto dei tifosi. Sono pronto, mi rimetto in gioco in una città che mi ha dato tanto”. Quindi uno ‘sguardo’ alla prossima A2: “Il livello si è alzato tantissimo, anche rispetto al campionato che disputai ad Aversa. E’ cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni, adesso con un solo girone diventa tutto più difficile. Basti pensare che nell’ultima stagione c’era una classifica cortissima, con una vittoria potevi trovarti ai play off e con una sconfitta in zona retrocessione. Ci sarà tantissimo equilibrio ed è per questo che servirà pensare gara per gara. L’obiettivo deve essere quello della salvezza, cercheremo di conquistarla il prima possibile”. E quindi il rapporto con Sandro Passaro: “Nel corso degli anni, dopo la conoscenza ad Aversa, ci siamo sempre sentiti. E’ nato un grande rapporto umano, abbiamo disputato anche qualche amichevole contro. E’ molto preparato e sono felice di ritrovarlo nuovamente al PalaJacazzi ».