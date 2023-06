Pineto mette al centro Rok Jeroncic

LA CARRIERA-

Classe 2001 per ben 207 centimetri, Jeroncic è cresciuto nelle giovanili della Sloga Tabor Trieste. Sempre a Trieste, appena diciottenne, gioca il suo primo campionato in prima squadra per poi militare nel massimo campionato sloveno. Nella stagione seguente con il Calcit Kamni conquista un bronzo nella Lega Slovena e un’altrettanta medaglia al torneo Middle European League. Tornato in Italia nella stagione seguente si accasa alla Lube Civitanova conquistando il suo primo tricolore. Nella scorsa annata continua a vincere giocando da protagonista con la Farmitalia Catania conquistando la serie A2. In 68 incontri tra campionati e Coppa Italia Jeroncic ha messo in cascina 251 punti personali. Di questi 129 con azioni d’attacco, 22 in battuta e 100 a muro.

LE PAROLE DI ROK JERONCIC-

« Sono entusiasta di far parte di questo progetto ho affrontato l’ABBA Pineto da avversario e ho apprezzato lo spirito e la voglia di vincere di questa società. Non vedo l’ora di iniziare questa duplice nuova avventura con i colori biancazzurri e in Serie A2 ».