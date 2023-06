Il libero Pochini torna in A2, ha firmato per Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- La Conad Reggio Emilia sistema il reparto difensivo con l'ingaggio del ventiquattrenne perugino Filippo Pochini , libero che scende in A2 dopo due stagioni in Superlega.

LE PAROLE DI FILIPPO POCHINI-

« Ho scelto Reggio perché ho grande stima di Fanuli ».

Un anno a Siena e un anno a Taranto, il libero perugino arriva da due stagioni in Serie A1 ed affronta la sua quinta stagione in A2:

« Come ogni anno quando si apre il volley mercato provo una grande emozione a firmare con una nuova squadra; Reggio l’ho sempre vissuta come avversaria e adesso ne vestirò i colori. Sono tanti i giocatori che conosco che hanno militato nelle fila giallorosse e mi hanno sempre parlato benissimo sia della società che della città in generale ».

Anche Pochini arriva da una retrocessione con l’Emma Villas Aubay Siena, che aveva partecipato al campionato di A1 con il titolo vinto da Reggio Emilia:

« Vengo da una stagione altalenante, ma anche questo fa parte del gioco; ci siamo ritrovati a lottare fino alla fine e siamo usciti a testa alta, nella seconda parte del campionato siamo andati decisamente meglio, ma adesso sono pronto a mettermi in gioco ».

Pochini si rivela pronto per ricominciare, al Volley Tricolore ritroverà ex compagni di squadra ed ex avversari:

« Ho voglia di conoscere l’ambiente e i nuovi compagni di squadra, sono entusiasta di poter lavorare con Fanuli, anche perché abbiamo sempre giocato nello stesso ruolo ed ho piena fiducia in lui, nonostante sia il suo primo anno da Head Coach. Non ho obiettivi personali al momento, ma credo che con il lavoro quotidiano in palestra si possano raggiungere obiettivi importanti ».