La Tinet scommette su Ranieri Truocchio

LA CARRIERA-

Truocchio dopo aver mosso i primi passi a Pistoia e Prato si è trasferito al Volley Modena e lo scorso anno è quindi approdato in Romagna. Compagno di nazionali giovanili di Boninfante e Porro con loro ha vinto un campionato europeo e un trofeo Wevza. Ora si sta preparando ad affrontare la maturità e nel suo futuro vede il corso di laurea in Scienze Motorie.

LE PAROLE DI RANIERI TRUOCCHIO-

« Ad accettare la proposta di Volley Prata mi ha spinto sicuramente il fatto di avere come allenatori Dante Boninfante e Samuele Papi, professionisti capaci di trasmettere le loro esperienze a chi ha voglia di imparare. Per questo sono sicuro che mi faranno crescere nel migliore dei modi. Oltre a questo so per esperienza diretta che al PalaPrata c’è un grande appoggio da parte dei tifosi, che sicuramente ci daranno quella forza in più per affrontare al meglio le partite. Inoltre mi hanno parlato tutti bene dell’efficienza dello staff e dell’organizzazione della società. Vorrei migliorare tecnicamente e fisicamente, per dare il mio contributo alla crescita della squadra. In questo modo mi auguro di mettere in difficoltà l’allenatore su chi far giocare il fine settimana. Tecnicamente non spetta a me dare giudizi sul mio gioco – afferma – ma posso dire di essere un giocatore grintoso e che sul campo vuole sempre dare il 100% Il tempo che non è occupato dalla pallavolo lo dedico allo studio. Mi piace molto cucinare e uscire con gli amici. A tutti i tifosi di Volley Prata, un caloroso saluto da Ragno, non vedo l’ora di conoscervi! ».

LE PAROLE DI DARIO SANNA-

« Crediamo di aver fatto un’ottima operazione perfezionando l’ingaggio di Truocchio. Un ragazzo che ha già dimostrato di aver numeri interessanti e che sotto le cure di Dante Boninfante e Samuele Papi e con tanto lavoro può fare il definitivo salto di qualità ».