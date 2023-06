Nicola Sesto torna a vestire la maglia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Nicola Sesto è il terzo ritorno in casa della Conad Reggio Emilia dopo quelli di Matteo Maiocchi e Mattia Catellani. Il centrale calabrese, reduce di una stagione a Parma, è di nuovo un giocatore della squadra giallorossa con la quale disputerà la sua quinta stagione. Trentasei anni, esperienza da vendere, ritornerà per rinverdire i fasti dell'annata 2021/2022 nella quale il Volley Tricolore vinse campionato e Coppa Italia.

LE PAROLE DI NICOLA SESTO-

« Ho firmato con Reggio perché conosco tutti gli attori che ruotano intorno alla società e non posso che reputarli di livello, sono contento di tornare a casa . Pensavo che il ciclo a Reggio Emilia fosse finito con la vittoria di Coppa e campionato, ma non è stato così: ho avuto un anno transitorio, dove ho giocato a Parma, a cui faccio un in bocca al lupo, e poi ho sentito ancora di più la stima e l’affetto della società, dei tifosi e dello staff tecnico ed era naturale un ritorno nella città che considero casa mia ».

A Reggio Emilia, Sesto ritroverà tanti volti conosciuti:

« Conosco tanti ragazzi, molti mi hanno contattato prima di firmare con il Volley Tricolore e con loro ho sempre speso parole positive sulla società. Ci saranno tanti giovani che dovranno dimostrare il proprio valore e atleti più esperti che faranno da ‘chioccia’ ai più piccoli, e poi per terminare qualche ‘scommessa’. Io quest’anno avrò il ruolo di jolly tra le parti, che è un ruolo ed una figura che mi piace avere. Ci tengo a ringraziare, oltre a società e allo staff tecnico, la società per cui lavoro, che mi permette di lavorare e giocare ad alto livello ».