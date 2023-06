Henry Miranda secondo opposto di Pineto

Arrivato in Italia nel 2010 dove è cresciuto nelle giovanili del Copra, Miranda ha conquistato un campionato di Serie A2 con la casacca giallonera degli emiliani. L’italo cubano proprio con la società di Monticelli d’Ongina è riuscito a crescere in tutte le fasi di gioco tra attacco, muro e difesa. Alto 191 centimetri, Miranda spicca in elevazione e rapidità. Giocatore mancino e molto intelligente lavora ogni anno per migliorarsi e crescere.

LE PAROLE DI HENRY MIRANDA-

« Sono onorato di aver ricevuto la chiamata da questa società. Ritornare in Serie A2 dopo la rinuncia della Canottieri Ongina mi stimola ancora di più. Sono contento e non vedo l’ora di apprendere quanto più possibile da coach Tomasello e dal mio doppio connazionale Williams Padura Diaz. E, ovviamente, vorrò recitare la mia parte ».