Quattro centrali per Zambonardi: Brescia li ha presentati

BRESCIA - L'Atlantide Brescia riparte dal centro. La società del presidente Ieraci ha presentato, in una riuscita serata, alla quale ha partecipato anche l’Assessore allo sport Alessandro Cantoni, l’ Atlantide Brescia in quartetto dei posto 3 che sarà a disposizione di Zambonardi nella prossima stagione. Oltre ai confermatissimi Nicola Candeli e Dane Mijatovic, arrivano il fortissimo Alex Erati e il giovane Dhieu John Malual.

L’asse portante di zona 3 sarà costituito dal confermato Nicola Candeli, al suo quinto anno in biancazzurro, e da Alex Erati, già suo compagno di squadra (con l’opposto Klapwijk) a Ravenna in Superlega. Completano il gruppo il bresciano d’adozione Dane Mijatovic, incluso nel roster per sopperire all’infortunio di Esposito lo scorso dicembre, e Dhieu John Majak Malual, giovane dal grande potenziale sia a muro che in attacco, pronto a sfruttare la sua prima grande occasione in serie A.



Dopo i saluti del presidente Gianni Ieraci « La nostra tenacia sarà premiata » e dell'Assessore Alessandro Cantoni « Grazie per rappresentare Brescia con grande impegno!» la parola è passata ai protagonisti.

ALEX ERRATI-



« Sono felice di arrivare finalmente tra i Tucani…Questa unione era nell’aria e difatti l’accordo è stato trovato in un attimo, non ho neppure considerato altre ipotesi, quando è arrivata la proposta. Gioco a pallavolo perché mi dà stimoli e realizzazione e Brescia mi sta offrendo questo. Sposo il progetto di puntare in alto, con una squadra e una prospettiva ambiziose. Ho giocato con Candeli e Klapwijk a Ravenna, con Franzoni a Bergamo, conosco Tiberti. Credo abbiamo le carte in regola per fare bene in un campionato che secondo me, a differenza dello scorso, non vedrà una squadra che domina. Sarà di livello alto ma con scenari molto più aperti e so che potremo dire la nostra per stare ai piani alti della classifica ».



NICOLA CANDELI-

« Sono felice di questa riconferma che volevo fortemente! Non sono abituato a parlare di alibi ma la stagione appena finita a causa di alcuni infortuni e malattie capitate proprio in occasione di alcune partite chiave, ci ha fatto soffrire fino alla fine, ma avremmo meritato di più. Sono strafelice di ritrovare Erati e Klapwijk con i quali ho condiviso la mia crescita personale in Superlega. Vogliamo vivere una stagione da protagonisti e provare a volare alto! ».



DHIEU MALUAL-

« Per me questa è la prima grande occasione e sono grato ad Atlantide di avermela proposta. La serie A è una sfida per la quale devo crescere: ho elevazione, un buon servizio float e il mio fondamentale preferito è il muro, ma, per sfruttare al massimo il mio potenziale, devo lavorare e migliorare la tecnica. Vengo a Brescia per questo, per crescere e ricambiare la società della fiducia, dando il mio miglior contributo al sestetto ambizioso che si sta costruendo ».



DANE MIJATOVIC-

« Quando a metà dalla passata stagione Roberto mi ha chiamato mi ha fatto un regalo bellissimo. Tornare a giocare a pallavolo dopo un anno e mezzo di stop mi ha dato una carica eccezionale. Io ormai vivo a Nave a due passi dalla città, ho messo su famiglia e sono di fatto un bresciano. Il mio lavoro mi permette di continuare a giocare e di dare un amano ogni volta che serve. Sarà una grande stagione, ne sono certo! ».



ROBERTO ZAMBONARDI (ALLENATORE ATLANDIDE BRESCIA)-

« Sono soddisfatto del gruppo che abbiamo consolidato: Candeli gioca con cuore e passione, è un lottatore che è cresciuto costantemente e lo farà ancora, affiancato ad Alex Erati, uno dei centrali più forti della A2 che siamo orgogliosi di poter schierare in maglia biancazzurra. Ci teniamo stretto Mijatovic, che si è sempre messo a disposizione quando la società ha avuto bisogno, remando nella direzione più opportuna e aiutando i più giovani. L’ultimo innesto è Malual, un giovane che ha grande potenziale su cui lavorare, che ha dimostrato di avere voglia ed entusiasmo per affrontare il percorso di crescita con noi a Brescia ».