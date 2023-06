Pineto porta in A2 l'italo-marocchino Zouhair Msatfi

PINETO (TERAMO)- Ventisei anni e tanta voglia di mettersi in gioco in un campionato dove non ha mai militato. L' Abba Pineto a pescato in serie B ingaggiando Zouhair Msatfi, schiacciatore di origini marocchine che arriva in biancazzurro dopo tanta gavetta nelle serie inferiori.

LA CARRIERA-

Classe 1997 di un metro e 85 centimetri, muove i primi passi nelle giovanili nel suo paese, Cervignano del Friuli, arrivando a giocare i campionati regionali di serie D e C. Successivamente arriva la chiamata nel panorama nazionale, prima con il Volleyball Udine e poi con il Portogruaro, entrambi in serie B, oltre all’esperienza con il Cus Udine ai Campionati nazionali universitari (Cnu), partecipando alle edizioni 2018 (Molise) e 2019 (L’Aquila). Nelle ultime stagioni Zouhair ha vestito le maglie di Canottieri Ongina, Il Pozzo Pradamano e di nuovo Portomotori Portogruaro, in Serie B.

LE PAROLE DI ZOUHAIR MSATFI -

« Sono contento ed onorato di aver scelto Pineto perché è una piazza importante dove poter crescere e migliorare in un contesto come la serie A2. Conosco Henry Miranda con cui ho giocato una stagione alla Canottieri Ongina Volley e di vista Matteo Mignano essendo anche lui Friulano. Sarà un campionato tostissimo e di alto livello, quello che mi aspetto quest’anno è di lavorare tanto e duramente godendomi a pieno questa esperienza.

Sono pronto a mettermi in gioco, migliorare e fare del mio meglio per aiutare la mia squadra! Non sarà semplice, ma non ho dubbi che ce la metteremo tutta! ».

