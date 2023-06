Bruno Canuto fuoriclasse brasiliano per Aversa

AVERSA (CASERTA)- Un fuoriclasse brasiliano torna in Italia per vestire la maglia della Wow Green House Aversa. Con un vero capolavoro di mercato il presidente Sergio Di Meo ha convinto Bruno Canuto a tornare a giocare nel nostro campionato dopo cinque anni quando fu protagonista a Castellana Grotte dove in due stagioni conquistò la promozione in Superlega e di un buon campionato nella serie superiore. Canuto arriva direttamente da Tabuleiro do Norte, in Brasile, la città che ha dato i natali al nuovo schiacciatore normanno, ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Sandro Passaro. L’ultima annata l’ha vissuta con il Farma Conde/Vôlei São José dos Campos, club di Superliga brasiliana. Prima era stato in Arabia Saudita con l’Al-Taraji, prima ancora nuovamente in Brasile con il Volei Renata mentre la prima esperienza dopo l’Italia è stata in Romania alla Dinamo Bucaresti.

E’ stato per due stagioni in Puglia, precisamente alla Bcc Castellana Grotte. E’ partito con l’A2 e con la maglia numero 4 è riuscito a conquistare la promozione in SuperLega dove è stato uno dei protagonisti assoluti. In precedenza tanto Brasile con Minas Tenis Clube, Volta Redonda, Londrina, Sao Bernardo, Sao Jose Dos Campos, Soya/Blumenau e Santander/Sao Bernardo. Oltre 430 punti nelle due stagioni in Italia, in terra carioca nel 2015 è stato premiato come miglior ricevitore della Superliga.

Insomma un vero campione che ha voglia di far volare i suoi 195 centimetri oltre la rete per far sognare i tifosi della Virtus Aversa. La Wow Green House sarà la sua casa, tutti gli appassionati sono pronti a vivere una grande stagione! Al PalaJacazzi ci saranno grandi emozioni…