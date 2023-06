Ravenna mette nel roster un altro 2004: Antonino Russo

RAVENNA- La Consar Ravenna prosegue nel restiling, in vista del prossimo campionato di A2, rigorosamente improntato sulla linea verde. La squadra di Bonitta ha ingaggiato Antonino Russo , palleggiatore della nazionale juniores, che è il sesto 2004 nel roster della formazione romagnola. Nato a Vico Equense è cresciuto nelle giovanili del Volley Meta, con cui ha giocato anche in prima squadra in B nelle ultime tre stagioni. Russo è stato avversario di Ravenna nella semifinale della fase nazionale Under 19 ad Agropoli, da dove è tornato a casa con il riconoscimento per il miglior palleggiatore del torneo.

LE PAROLE DI ANTONINO RUSSO-

« Quella partita è stata particolare giocavo per portare più in alto possibile il Volley Meta, a cui devo tutto, ma avevo già il pensiero di un interessamento che Ravenna mi aveva già manifestato e che poi si è concretizzato a campionato di categoria concluso. E il riconoscimento finale mi ha fatto molto piacere, perché c’era molta concorrenza in quel ruolo. E’ stata la ciliegina sulla torta, il regalo che faccio al mio club per tutti questi anni di giovanili trascorsi insieme ».

La prossima annata sarà, dunque, la prima di Russo lontano dal suo nido pallavolistico.

« E’ il momento giusto per spostarsi, per trovare una mia nuova dimensione. Sicuramente mi attende un grande salto ma sono convinto di avere fatto la scelta giusta. Poi in questi collegiali mi capita di parlare quasi tutti i giorni con Bovolenta, Orioli: mi hanno confermato la bontà della mia scelta. E con Bartolucci, che ha fatto la mia stessa scelta, confrontiamo le nostre sensazioni. Inserirmi sarà facile sia perché troverò già molti amici in squadra sia perché Bonitta è tra i migliori allenatori in circolazione. Non sono spaventato: sarà bello e stimolante mettersi in gioco. Se Ravenna ha puntato su di me evidentemente ha visto qualcosa, per cui sono tranquillo e non vedo l’ora di iniziare ».