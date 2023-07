Cantù chiude il roster con Andrea Bacco

LE PAROLE DI ANDREA BACCO-

« Sono molto contento di giocare a Cantù la prossima stagione. Ho scelto il Pool Libertas per continuare il mio percorso di crescita, alzando il livello dalla Serie A3 in cui militavo lo scorso anno, e per me è un bello stimolo. Il fatto di essere vicino a casa, poi, non è da sottovalutare. In più, il Pool Libertas mi è sempre piaciuto: tre anni fa vedevo i ragazzi allenarsi all’Arena di Monza, conosco parecchi dei giocatori, ed è bello ritrovarli. Insomma, è forse la squadra per cui ‘facevo il tifo’ negli anni scorsi. A livello personale, al termine del campionato appena concluso in Serie A3 mi sento molto cresciuto. Alzando ancora il livello, mi aspetto di arrivare a fine campionato ancora più migliorato. Cercherò di dare il mio contributo alla squadra e di allenare al meglio i titolari ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Con l’arrivo di Andrea Bacco chiudiamo il folto gruppo di atleti provenienti dalla Vero Volley, e soprattutto dalla cavalcata vittoriosa in Junior League. Il fatto che si conoscono tutti così bene potrà essere un valore aggiunto per il gruppo e per la qualità che potremo esprimere. È un ragazzo con ottime doti atletiche, tanta voglia di lavorare ed emergere, e che sa cosa vuol dire sacrificarsi. Viene già da una prima esperienza fuori, proveremo ad alzare ancora l’asticella: i margini ci sono, e potrà accrescere ancora di più il valore di questa squadra ».