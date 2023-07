Marinfranco Agrusti, un gigante di due metri per Avers

AVERSA (CASERTA)- Un nuovo innesto nel reparto dei centrali per la Wow Green House Aversa che mette in organico il gigante pugliese Marinfranco Agrusti, classe '99 di Castellana Grotte, che nell'ultima stagione ha giocato nell'Aurispa Lecce in A3 dopo le esperienze nelle serie superiori nella squadra della sua città e a Siena.

LA CARRIERA-

Dopo un anno in A2 con Emma Villas Siena, è tornato alla Aurispa Libellula Lecce e ora si appresta ad affrontare una nuova sfida con la squadra di Aversa. Il centrale ha fatto il suo esordio in Superlega con la BCC Castellana Grotte nel 2018 e ha continuato a giocare a livello professionistico, accumulando esperienza e migliorando costantemente le sue abilità nel corso degli anni. Grazie al suo impegno e alla sua determinazione, Agrusti ha guadagnato la fiducia del presidente Sergio Di Meo, del direttore sportivo normanno Alberico Vitullo, e di coach Sandro Passaro. La sua firma con la Wow Green House Aversa rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera. Con l'arrivo di Agrusti la squadra si rafforza ulteriormente e si va completando anche il reparto dei centrali. Marinfranco Agrusti ha costruito la sua carriera attraverso diverse esperienze sportive, che gli hanno permesso di crescere come giocatore e di affinare le sue abilità nel campo del volley. Ecco un'overview della sua carriera: la prima esperienza è nel 2010 sempre a Castellana Grotte, dove resta fino al 2020 con esperienze dalla Serie D alla SuperLega. Quindi il trasferimento ‘breve’ a Lecce in A3 con la sua numero 15 e poi la Toscana con la Emma Villas Siena. L’anno scorso ha sentito nuovamente l’odore di casa, della sua Puglia, tornando a Lecce mentre in questa stagione risale di categoria per affrontare – da protagonista – la prossima Serie A2.