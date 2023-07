Siena riporta a casa Sebastiano Milan

SIENA - Era la stagione 2019-2020 quando Sebastiano Milan vestì per la prima volta la maglia senese: un’annata, quella, con coach Gianluca Graziosi come capo allenatore, e con il team biancoblu che visse una stagione sportivamente molto buona. Fino al momento in cui dilagò la pandemia di coronavirus, che portò al blocco dei campionati. E a distanza di tre anni, o schiacciatore 28enne torna alla Emma Villas Siena.