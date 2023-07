Questo il calendario di A2 Maschile 2023/2024

Il via 15 ottobre fino il 24 marzo per determinare le partecipanti ai Play Off. In palio una sola promozione in A1

13 . 07 . 2023 17:32 6 min A2 MaschileCalendario

Giornata 1 Andata 15 Ottobre 2023 – Ritorno 30 Dicembre 2023 Pool Libertas Cantu – WOW Green House Aversa Kemas Lamipel Santa Croce – Abba Pineto Tinet Prata di Pordenone – Conad Reggio Emilia Consar Ravenna – Delta Group Porto Viro Consoli Sferc Brescia – BCC Tecbus Castellana Grotte Yuasa Battery Grottazzolina – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Sieco Service Ortona – Emma Villas Siena Giornata 2 Andata 22 Ottobre 2023 – Ritorno 7 Gennaio 2024 Emma Villas Siena – Tinet Prata di Pordenone Delta Group Porto Viro – Sieco Service Ortona BCC Tecbus Castellana Grotte – Pool Libertas Cantu Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar Ravenna Conad Reggio Emilia – Yuasa Battery Grottazzolina Abba Pineto – Consoli Sferc Brescia WOW Green House Aversa – Kemas Lamipel Santa Croce Giornata 3 Andata 29 Ottobre 2023 – Ritorno 14 Gennaio 2024 Emma Villas Siena – Abba Pineto Delta Group Porto Viro – Consoli Sferc Brescia Tinet Prata di Pordenone – Kemas Lamipel Santa Croce BCC Tecbus Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia Consar Ravenna – Pool Libertas Cantu Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – WOW Green House Aversa Sieco Service Ortona – Yuasa Battery Grottazzolina Giornata 4 Andata 1 Novembre 2023 – Ritorno 21 Gennaio 2024 Pool Libertas Cantu – Tinet Prata di Pordenone Kemas Lamipel Santa Croce – Consar Ravenna Consoli Sferc Brescia – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Yuasa Battery Grottazzolina – Delta Group Porto Viro Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena Abba Pineto – BCC Tecbus Castellana Grotte WOW Green House Aversa – Sieco Service Ortona Giornata 5 Andata 5 Novembre 2023 – Ritorno 28 Gennaio 2024 Emma Villas Siena – Pool Libertas Cantu Tinet Prata di Pordenone – WOW Green House Aversa BCC Tecbus Castellana Grotte – Yuasa Battery Grottazzolina Consar Ravenna – Consoli Sferc Brescia Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Abba Pineto Conad Reggio Emilia – Delta Group Porto Viro Sieco Service Ortona – Kemas Lamipel Santa Croce Giornata 6 Andata 12 Novembre 2023 – Ritorno 4 Febbraio 2024 Pool Libertas Cantu – Conad Reggio Emilia Delta Group Porto Viro – BCC Tecbus Castellana Grotte Kemas Lamipel Santa Croce – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena Yuasa Battery Grottazzolina – Tinet Prata di Pordenone Sieco Service Ortona – Consar Ravenna WOW Green House Aversa – Abba Pineto Giornata 7 Andata 19 Novembre 2023 – Ritorno 11 Febbraio 2024 Emma Villas Siena – Consar Ravenna Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantu Tinet Prata di Pordenone – Sieco Service Ortona Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – BCC Tecbus Castellana Grotte Yuasa Battery Grottazzolina – Consoli Sferc Brescia Abba Pineto – Delta Group Porto Viro WOW Green House Aversa – Conad Reggio Emilia Giornata 8 Andata 26 Novembre 2023 – Ritorno 18 Febbraio 2024 Pool Libertas Cantu – Yuasa Battery Grottazzolina Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo BCC Tecbus Castellana Grotte – Emma Villas Siena Consar Ravenna – WOW Green House Aversa Consoli Sferc Brescia – Sieco Service Ortona Conad Reggio Emilia – Kemas Lamipel Santa Croce Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone Giornata 9 Andata 3 Dicembre 2023 – Ritorno 25 Febbraio 2024 Emma Villas Siena – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Kemas Lamipel Santa Croce – BCC Tecbus Castellana Grotte Tinet Prata di Pordenone – Consoli Sferc Brescia Yuasa Battery Grottazzolina – Consar Ravenna Conad Reggio Emilia – Abba Pineto Sieco Service Ortona – Pool Libertas Cantu WOW Green House Aversa – Delta Group Porto Viro Giornata 10 Andata 7 Dicembre 2023 – Ritorno 3 Marzo 2024 Emma Villas Siena – Yuasa Battery Grottazzolina Delta Group Porto Viro – Kemas Lamipel Santa Croce BCC Tecbus Castellana Grotte – WOW Green House Aversa Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia Consoli Sferc Brescia – Pool Libertas Cantu Abba Pineto – Sieco Service Ortona Giornata 11 Andata 10 Dicembre 2023 – Ritorno 10 Marzo 2024 Pool Libertas Cantu – Delta Group Porto Viro Kemas Lamipel Santa Croce – Consoli Sferc Brescia Tinet Prata di Pordenone – BCC Tecbus Castellana Grotte Consar Ravenna – Conad Reggio Emilia Yuasa Battery Grottazzolina – Abba Pineto Sieco Service Ortona – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo WOW Green House Aversa – Emma Villas Siena Giornata 12 Andata 17 Dicembre 2023 – Ritorno 17 Marzo 2024 Delta Group Porto Viro – Emma Villas Siena Kemas Lamipel Santa Croce – Yuasa Battery Grottazzolina BCC Tecbus Castellana Grotte – Consar Ravenna Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Tinet Prata di Pordenone Conad Reggio Emilia – Sieco Service Ortona Abba Pineto – Pool Libertas Cantu WOW Green House Aversa – Consoli Sferc Brescia Giornata 13 Andata 26 Dicembre 2023 – Ritorno 24 Marzo 2024 Emma Villas Siena – Kemas Lamipel Santa Croce Pool Libertas Cantu – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Tinet Prata di Pordenone – Delta Group Porto Viro Consar Ravenna – Abba Pineto Consoli Sferc Brescia – Conad Reggio Emilia Yuasa Battery Grottazzolina – WOW Green House Aversa Sieco Service Ortona – BCC Tecbus Castellana Grotte © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Eletto il CDA di Lega Tutte in regola le squadre di A Tutte le news di A2 maschile

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi