Scatta l'A2 maschile: Tinet-Reggio Emilia il primo anticipo

Il battesimo della Regular Season 2023/24 spetta all’anticipo di sabato alle 20.30. A fare gli onori di casa al PalaCrisafulli, nella gara n. 200 di Jernej Terpin in Italia, è la Tinet Prata di Pordenone, che nell’ultimo torneo di A2 si è fermata nei Quarti dei Play Off per la doppia sconfitta con Santa Croce. In Friuli si presenta la Conad Reggio Emilia, intenzionata, in nome della sua storia, a riscattare il dodicesimo posto del 2022/23. Gli unici 2 precedenti sono andati alla Tinet, che schiera l’ex Conad Simone Scopelliti. A caccia di record per Prata Nicolò Katalan (1 block ai 200 in Regular Season), per Reggio Emilia Christoph Marks (2 punti ai 1500 in carriera).



In campo alle 18.00 di domenica, la Yuasa Battery Grottazzolina riparte dal suo palazzetto e dal tecnico Massimiliano Ortenzi per migliorare il decimo posto del 2022/23 e inseguire i Play Off. A mettere i bastoni tra le ruote ai marchigiani vuole provarci subito la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, che ha chiuso al nono posto la passata stagione per poi regalarsi operazioni importanti nel mercato in entrata sotto la guida del nuovo coach Matteo Battocchio. Il bilancio dei precedenti pende per Grottazzolina (3-1), mentre l’unico ex, Federico Giacomini, veste la maglia dei piemontesi. Record salienti: Rasmus Nielsen, 21 attacchi punto ai 1500 in Regular Season (Grottazzolina), Lorenzo Codarin, 10 punti ai 1500 in carriera (Cuneo).



Pronta al debutto in calendario domenica, ore 18.00, al Centro Sportivo San Filippo, la Consoli Sferc Brescia ripropone l’inossidabile connubio con l’esperto coach Roberto Zambonardi. Il proposito è di gettarsi alle spalle l’undicesima casella della passata stagione regolare, ma a far visita ai Tucani c’è la BCC Tecbus Castellana Grotte, reduce dalla Finale di Coppa Italia persa a Vibo e uscita di scena nei Quarti dei Play Off promozione in Gara 3 per mano di Cantù. I pugliesi, quest’anno affidati a Simone Cruciani, si sono imposti in 7 dei 10 precedenti. Un ex per parte nei roster: Alex Erati e Riccardo Iervolino. In Regular Season, tra i padroni di casa, Roberto Cominetti è alla gara n. 200, mentre Niels Klapwijk è a 15 punti dai 1500.



Reduce dalla sconfitta con Vibo nella Finale di Del Monte® Supercoppa e dall’eliminazione casalinga nel derby lombardo di Semifinale Play Off dell’anno passato, la Pool Libertas Cantù di Francesco Denora ricomincia in una sorta di fil rouge. Il torneo si apre sul taraflex del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate nel match di domenica alle 18.00 con la WOW Green House Aversa, rivale tornata in A2 grazie al titolo sportivo di Bergamo, ovvero del team che aveva eliminato Cantù nella corsa promozione. Alla guida dei campani quest’anno c’è Sandro Passaro. Precedenti in parità (1-1). Record salienti: Kristian Gamba 4 attacchi punto ai 1500 e 1 block ai 100 in Regular season (Cantù), Andrea Argenta 5 attacchi punto ai 2000 in Regular Season, e Luca Presta 5 punti ai 1500 in carriera (Aversa).



Il Palasport di Ortona torna a celebrare la squadra, domenica alle 18.00, per l’esordio interno stagionale della Sieco Service Ortona di Nunzio Lanci, neopromossa in A2 grazie alla vittoria degli Spareggi Promozione con Fano dopo un anno nella categoria inferiore. A dare il benvenuto c’è l’Emma Villas Aubay Siena, rivale retrocessa dalla SuperLega dopo essersi classificata dodicesima alle spalle di Taranto e che punta su coach Gianluca Graziosi, tornato alle redini dopo le annate a Bergamo. Il collettivo toscano, che ritrova da rivale un ex esperto come Stefano Patriarca, vanta un bilancio di 9 successi negli scontri diretti contro i 3 ortonesi. Record salienti: in Regular Season, tra i padroni di casa, Leonel Marshall insegue il muro n. 400, tra gli ospiti Riccardo Copelli i 10 punti che lo separano dai 1000. In carriera, per Siena, Sebastiano Milan è a 17 punti dai 2000, Alessio Tallone a 1 attacco punto dai 500.



Domenica, alle 18.00, la tana dei Lupi torna ad animarsi per l’esordio casalingo della Kemas Lamipel Santa Croce di Michele Bulleri, che nella scorsa stagione ha visto sfumare il sogno di un salto in SuperLega nella Semifinale con Vibo. Al PalaParenti arriva l’Abba Pineto di Giacomo Tomasello, che dopo aver vinto Del Monte® Coppa Italia e Supercoppa di A3 ha acquisito il titolo sportivo di Catania. Toscani avanti 5 a 4 nei precedenti. Paolo Di Silvestre, William Padura Diaz e Alessandro Sorgente tornano a Santa Croce da ex. Tra i Lupi Manuel Coscione è a 8 punti dai 1000 in carriera.



Il tabellone della prima giornata di andata si chiuderà mercoledì 15 novembre, ovvero tra il 6 e il 7° turno, con il posticipo delle 20.00 tra Ravenna e Porto Viro al Pala De André. La Consar Ravenna di Marco Bonitta, dopo l’uscita di scena nei Quarti di finale Play Off 2022/23 con Vibo, ha nel mirino il debutto stagionale, ma deve attendere la trasferta a Cuneo della seconda giornata, in programma alle 16.00 di domenica 22 ottobre. Avvio ritardato anche per la Delta Group Porto Viro, che raggiungerà l’impianto romagnolo solo a metà novembre ed è alle prese con un cambiamento in dirigenza per dimissioni di Filippo Vedovotto dal ruolo di ds. La squadra nell’ultimo torneo di A2 si è vista sbarrare la strada nei Quarti da Bergamo. Proprio dalla panchina degli orobici è arrivato il nuovo tecnico, Daniele Morato. L’esordio slitta quindi alla seconda giornata (domenica 22 ottobre alle 18.00), tra le mura amiche, e sarà contro Ortona.

Programma e arbtri della 1ª giornata di andata-



Sabato 14 ottobre 2023, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone - Conad Reggio Emilia Arbitri: Jacobacci, Giglio



Domenica 15 ottobre 2023, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Grassia Luca, Toni Fabio



Consoli Sferc Brescia - BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Serafin, Sessolo



Pool Libertas Cantù - WOW Green House Aversa Arbitri: Clemente, Selmi



Sieco Service Ortona - Emma Villas Siena Arbitri: Autuori , Gasparro



Kemas Lamipel Santa Croce - Abba Pineto Arbitri: Merli Maurizio, Cruccolini



Mercoledì 15 novembre 2023, ore 20.00



Consar Ravenna - Delta Group Porto Viro

Siena giocherà le prime due gare interne a Santa Croce. Anticipata a sabato 28 Siena - Pineto

La Lega Pallavolo Serie A informa che le prime due gare interne dell’Emma Villas Siena saranno disputate presso il Palasport “Giancarlo Parenti”, Piazza Oscar Romero - Santa Croce sull'Arno (PI).



La prima, contro la Tinet Prata di Pordenone è confermata alle 18.00 di domenica 22 ottobre, mentre la seconda, in programma domenica 29 ottobre alle ore 16.00 contro ABBA Pineto, è stata anticipata a sabato 28 ottobre alle ore 18.00.