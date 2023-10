Domenica pomeriggio si gioca la 2a giornata

ROMA - Domenica pomeriggio va in scena il secondo turno di A2 Maschile . Un solo anticipo alle 16. quello che opporrà Castellana Grotte a Cantù, il resto del programma tutto alle 18.00. La prima giornata ha visto tre formazioni, le neo-promosse Pineto e Aversa, e Siena, vincere fuori casa. A punteggio pieno anche Grottazzolina e Brescia vittoriose in casa.

Siena ospita Prata sul neutro di Santa Croce, Porto Viro attende Ortona, Cuneo riceve la visita di Ravenna, Reggio Emilia si misura in casa con Grottazzolina, Pineto si confronta con Brescia, mentre Aversa gioca tra le mura amiche con Santa Croce.

Reduce dalla falsa partenza a Brescia e con più di un rimpianto per le occasioni perse nel terzo set, la BCC TecBus Castellana Grotte vuole riscattarsi in casa. Alle 16.00 al PalaGrotte arriva la Pool Libertas Cantù, che al debutto è caduta in quattro set contro Aversa davanti al pubblico amico dopo un illusorio vantaggio e che, proprio come il Club pugliese, rimpiange l’epilogo amaro della volata nel terzo set. Padroni di casa avanti 10-4 nei precedenti. Un ex per parte: Ismael Princi e Giuseppe Ottaviani. Aria di record per Kristian Gamba, 4 attacchi vincenti ai 1500 in Regular Season.

Domenica, alle 18.00, la 2a giornata riserva subito uno scontro inedito tra due team che hanno vinto da 3 punti nel weekend dell’esordio. Forte del 3-1 esterno inflitto ai Lupi nella loro tana del PalaParenti, l’Abba Pineto accoglie al PalaVolley S. Maria la Consoli Sferc Brescia, che ha domato la New Mater per 3-1 con i 24 punti di Niels Klapwijk (15 punti ai 1500 in Regular Season) e che ritrova da rivale Gianluca Loglisci nel giorno della gara n. 200 di Roberto Cominetti nelle stagioni regolari.

Umori opposti al PalaJacazzi in vista di domenica. I padroni di casa della WOW Green House Aversa si avvicinano all’impegno delle 18.00 con tre punti in cascina e tante certezze ereditate dal trionfo al PalaFrancescucci. Gli ospiti della Kemas Lamipel Santa Croce sono durati un set al debutto con Pineto e vogliono rinnovare la tradizione positiva di 5 vittorie a 1 sugli aversani, nonostante la dura trasferta e la presenza degli ex Gordan Lyutskanov e Alberto Marra. I padroni di casa caldeggiano i 2000 attacchi vincenti in Regular Season di Andrea Argenta, distanti 5 prodezze. Luca Presta è a 5 punti dai 1500 in carriera, il rivale Manuel Coscione a 8 punti dai 1000.

Inciampata al fotofinish nell’anticipo a Porto Viro nonostante i 27 sigilli di Christoph Marks (2 punti ai 1500 in carriera), per domenica, alle 18.00, la Conad Reggio Emilia punta sul “fattore PalaBigi” per contrastare la Yuasa Battery Grottazzolina, che nel primo turno ha dato una prova di forza casalinga contro Cuneo vedendo premiata la propria tenacia in quattro set grazie ai trascinatori Michele Fedrizzi e Rasmus Nielsen (21 attacchi vincenti ai 1500). Il team marchigiano è avanti 5-1 nei precedenti e si presenta in Emilia con due ex Conad, Manuele Marchiani e Andrea Mattei. Per Claudio Cattaneo mancano 13 attacchi vincenti ai 1000 in carriera.

Nulla di fatto nella trasferta marchigiana di inizio stagione per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, caduta 3-1 a Grottazzolina e intenzionata a riprovarci domenica alle 18.00, nel proprio palazzetto, con la Consar Ravenna di Marco Bonitta, squadra all’esordio nel torneo, visto che il match interno con Porto Viro nel tabellone del primo turno si giocherà solo mercoledì 15 novembre, a cavallo tra la 6a e la 7a di andata. Il team piemontese ha avuto la meglio negli unici due precedenti. Tra i padroni di casa Lorenzo Codarin è a 10 punti dai 1500 in carriera, Massimiliano Cioffi insegue il block n. 200. Tra gli ospiti Filippo Bartolucci è a 3 punti dai 500 in Regular Season.

La Delta Group Porto Viro di Daniele Morato scalpita per il debutto stagionale in A2, visto che la trasferta a Ravenna, valida per la 1a giornata di andata, è slittata a mercoledì 15 novembre, per l’esattezza tra la 6a e la 7a. Alle 18.00 di domenica, al Palasport veneto si presenta la Sieco Service Ortona, tornata in A2 dopo un anno di purgatorio nella terza serie nazionale, ma delusa per la netta sconfitta tra le mura amiche subita in avvio di torneo da Siena. In parità i precedenti tra le due rivali (1-1), mentre l’unico ex del match, Felice Sette, nel 2020/21 schiacciava per gli abruzzesi. Tra i veneti Rocco Barone è a 2 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season, sul fronte ospite Leonel Marshall mette nel mirino il suo muro n. 400 in Regular Season.

Sfida inedita, domenica alle 18.00, sul neutro del PalaParenti. Reduce da una retrocessione dopo una salvezza solo sfiorata, la Emma Villas Siena ha cominciato nel migliore dei modi il percorso in A2, con una vittoria rotonda a Ortona grazie a un buon lavoro in attacco e al servizio. In Toscana si presenta la Tinet Prata di Pordenone, con Jernej Terpin a un match dai 200 in Italia. Il team friulano ha tenuto a battesimo il campionato al PalaCrisafulli nell’anticipo di sabato strappando due punti preziosi in rimonta nella maratona rocambolesca contro Reggio Emilia, chiusa dopo 142 minuti. Il Club senese se la deve vedere con due ex, Dario Iannaccone e Manuele Lucconi, autore quest’ultimo di 32 punti nella gara d’esordio. Nel team di casa Riccardo Copelli è a 10 punti dai 1000 in Regular Season e Sebastiano Milan a 17 punti dai 2000 in carriera, mentre Alessio Tallone insegue il muro n. 500 in Serie A.

TUTTE LE SFIDE-

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE - POOL LIBERTAS CANTÙ-

PRECEDENTI: 14 (4 successi Pool Libertas Cantù, 10 successi BCC Tecbus Castellana Grotte)

EX: Ismael Princi a Cantù nel 2021/22; Giuseppe Ottaviani a Castellana Grotte Mater nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Kristian Gamba - 4 attacchi vincenti ai 1500, 1 muri vincenti ai 100 (Pool Libertas Cantù).

In carriera tutte le competizioni: Dario Monguzzi - 23 punti ai 1900, 7 attacchi vincenti ai 1200 (Pool Libertas Cantù); Ismael Princi - 30 attacchi vincenti ai 200 (BCC Tecbus Castellana Grotte); Francesco Quagliozzi - 40 punti ai 300 (Pool Libertas Cantù); Kristian Gamba - 5 attacchi vincenti ai 1900 (Pool Libertas Cantù).

ABBA PINETO - CONSOLI SFERC BRESCIA-

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Gianluca Loglisci a Brescia Atlantide nel 2022/23

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Roberto Cominetti - 1 alle 200 partite giocate (Consoli Sferc Brescia); Niels Klapwijk - 15 punti ai 1500 (Consoli Sferc Brescia).

In carriera tutte le competizioni: Niels Klapwijk - 18 punti ai 1700 (Consoli Sferc Brescia); Roberto Cominetti - 19 attacchi vincenti ai 1800 (Consoli Sferc Brescia); Alex Erati - 2 punti ai 1300 (Consoli Sferc Brescia); Paolo Luigi Di Silvestre - 27 punti ai 1600 (Abba Pineto); Gianluca Loglisci - 37 punti ai 1000 (Abba Pineto); Williams Padura Diaz - 39 punti ai 5900, 25 attacchi vincenti ai 4900 (Abba Pineto); Stefano Ferri - 5 punti ai 1100 (Consoli Sferc Brescia).

WOW GREEN HOUSE AVERSA - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

PRECEDENTI: 6 (1 successo WOW Green House Aversa, 5 successi Kemas Lamipel Santa Croce)

EX: Gordan Lyutskanov a Santa Croce nel 2018/19; Alberto Marra a Santa Croce nel 2019/20

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Simone Parodi - 32 punti ai 3000 (Kemas Lamipel Santa Croce); Leonardo Colli - 4 muri vincenti ai 100 (Kemas Lamipel Santa Croce); Andrea Argenta - 5 attacchi vincenti ai 2000 (WOW Green House Aversa).

In carriera tutte le competizioni: Simone Parodi - 10 punti ai 3700 (Kemas Lamipel Santa Croce); Bruno Canuto - 21 punti ai 600, 27 attacchi vincenti ai 500 (WOW Green House Aversa); Andrea Argenta - 4 battute vincenti ai 100 (WOW Green House Aversa); Luca Presta - 5 punti ai 1500 (WOW Green House Aversa); Manuel Coscione - 8 punti ai 1000 (Kemas Lamipel Santa Croce).

CONAD REGGIO EMILIA - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA-

PRECEDENTI: 6 (5 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 1 successo Conad Reggio Emilia)

EX: Manuele Marchiani a Reggio Emilia nel 2015/16; Andrea Mattei a Reggio Emilia nel 2019/20, 2020/21

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Rasmus Breuning Nielsen - 21 attacchi vincenti ai 1500, 3 muri vincenti ai 100 (Yuasa Battery Grottazzolina); Manuele Marchiani - 3 battute vincenti ai 100 (Yuasa Battery Grottazzolina).

In carriera tutte le competizioni: Aleksandar Mitkov - 1 attacchi vincenti ai 800 (Yuasa Battery Grottazzolina); Claudio Cattaneo - 13 attacchi vincenti ai 1000, 2 muri vincenti ai 100 (Yuasa Battery Grottazzolina); Nicola Sesto - 13 punti ai 1800 (Conad Reggio Emilia); Nicolò Volpe - 14 punti ai 200 (Conad Reggio Emilia); Christoph Marks - 2 punti ai 1500 (Conad Reggio Emilia); Riccardo Vecchi - 20 punti ai 2300, 15 attacchi vincenti ai 1900 (Yuasa Battery Grottazzolina); Paolo Bonola - 22 punti ai 700, 7 attacchi vincenti ai 400 (Conad Reggio Emilia); Rasmus Breuning Nielsen - 27 attacchi vincenti ai 2000 (Yuasa Battery Grottazzolina); Antonino Suraci - 4 punti ai 500 (Conad Reggio Emilia); Matteo Maiocchi - 7 attacchi vincenti ai 600 (Conad Reggio Emilia); Michele Fedrizzi - 8 punti ai 2700 (Yuasa Battery Grottazzolina).

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO - CONSAR RAVENNA-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Filippo Bartolucci - 3 punti ai 500, 1 muri vincenti ai 100 (Consar Ravenna); Mads Kyed Jensen - 35 punti ai 500 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo); Marco Rocco Panciocco - 40 punti ai 1000, 5 muri vincenti ai 100 (Consar Ravenna).

In carriera tutte le competizioni: Lorenzo Codarin - 10 punti ai 1500 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo); Massimiliano Cioffi - 14 punti ai 600, 1 muri vincenti ai 200 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo); Charalampos Andreopoulos - 18 punti ai 100 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo); Federico Giacomini - 18 punti ai 100 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo); Iacopo Botto - 24 attacchi vincenti ai 3000 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo); Mattia Orioli - 28 punti ai 400 (Consar Ravenna); Alessandro Bovolenta - 32 punti ai 600, 8 attacchi vincenti ai 500 (Consar Ravenna); Daniele Sottile - 6 punti ai 1100 (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo).

DELTA GROUP PORTO VIRO - SIECO SERVICE ORTONA-

PRECEDENTI: 2 (1 successo Sieco Service Ortona, 1 successo Delta Group Porto Viro)

EX: Felice Sette a Ortona nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Leonel Marshall - 1 muri vincenti ai 400 (Sieco Service Ortona); Matteo Zamagni - 25 punti ai 2000, 3 battute vincenti ai 100 (Delta Group Porto Viro); Tommaso Fabi - 5 muri vincenti ai 200 (Sieco Service Ortona).

In carriera tutte le competizioni: Felice Sette - 10 punti ai 1200, 1 battute vincenti ai 100 (Delta Group Porto Viro); Giacomo Bellei - 11 punti ai 3700 (Delta Group Porto Viro); Tommaso Fabi - 17 punti ai 700 (Sieco Service Ortona); Tommaso Barotto - 18 punti ai 400 (Delta Group Porto Viro); Rocco Barone - 2 attacchi vincenti ai 1500 (Delta Group Porto Viro); Nicola Tiozzo - 26 attacchi vincenti ai 2100 (Delta Group Porto Viro); Diego Cantagalli - 28 attacchi vincenti ai 1700 (Sieco Service Ortona); Matteo Bertoli - 29 attacchi vincenti ai 2900 (Sieco Service Ortona); Leonardo Ferrato - 3 muri vincenti ai 100 (Sieco Service Ortona); Gabriele Chiloiro - 35 punti ai 400, 18 attacchi vincenti ai 300 (Delta Group Porto Viro); Stefano Patriarca - 5 punti ai 2800 (Sieco Service Ortona).

EMMA VILLAS SIENA - TINET PRATA DI PORDENONE-

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Dario Iannaccone a Siena nel 2021/22; Manuele Lucconi a Siena nel 2019/20

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Nicolò Katalan - 1 muri vincenti ai 200 (Tinet Prata di Pordenone); Riccardo Copelli - 10 punti ai 1000 (Emma Villas Siena).

In carriera tutte le competizioni: Jernej Terpin - 1 alle 200 partite giocate, 18 punti ai 1700 (Tinet Prata di Pordenone); Alberto Baldazzi - 14 punti ai 2100, 13 attacchi vincenti ai 1800 (Tinet Prata di Pordenone); Marco Pierotti - 15 punti ai 2100 (Emma Villas Siena); Michal Petras - 15 punti ai 900 (Tinet Prata di Pordenone); Sebastiano Milan - 17 punti ai 2000 (Emma Villas Siena); Alessio Tallone - 18 punti ai 600, 1 attacchi vincenti ai 500 (Emma Villas Siena); Dario Iannaccone - 5 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Tinet Prata di Pordenone); Manuele Lucconi - 7 punti ai 1300 (Tinet Prata di Pordenone); Simone Scopelliti - 9 attacchi vincenti ai 700, 4 battute vincenti ai 100 (Tinet Prata di Pordenone).

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA-

Domenica 22 ottobre 2023, ore 16.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù Arbitri: Gasparro, De Simeis

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Abba Pineto – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Marotta, Vecchione

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



WOW Green House Aversa – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Sessolo, Serafin

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Conad Reggio Emilia – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Spinnicchia, Marconi

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar Ravenna Arbitri: Bassan, Pristerà

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – Sieco Service Ortona Arbitri: Selmi, Scotti

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18.00



Emma Villas Siena – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Cruccolini, Clemente

LA CLASSIFICA-

Emma Villas Siena 3, Yuasa Battery Grottazzolina 3, Abba Pineto 3, WOW Green House Aversa 3, Consoli Sferc Brescia 3, Tinet Prata di Pordenone 2, Conad Reggio Emilia 1, Consar Ravenna 0, Delta Group Porto Viro 0, BCC Tecbus Castellana Grotte 0, Pool Libertas Cantù 0, Kemas Lamipel Santa Croce 0, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0, Sieco Service Ortona 0.