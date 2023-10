Sabato pomeriggio si giocano tre partite del terzo turno

ROMA - Grande attesa per la 3a giornata di A2 Maschile . E'già iniziato l'inseguimento alla capolista Aversa ma è ancora presto per capire quali saranno i reali valori in campo.

Tre gli anticipi del turno. Sabato si giocherà a Santa Croce alle 18.00, dove Siena ospiterà Pineto, a Ravenna alle 19.00 dove scende Cantù, alle 20.30 al Palasport "Crisafulli" di Pordenone dove la Tiet Prata attenderà la visita di Santa Croce.

Domenica 29 ottobre, alle 16.00, la trasferta della capolista Aversa a Cuneo apre il tabellone. Alle 18.00 sono fissate le restanti partite: Porto Viro – Brescia, Castellana – Reggio e Ortona – Grottazzolina.

Il turno si apre alle 18.00 di sabato al PalaParenti con l’Emma Villas Siena, a 4 punti e pronta a ospitare l’Abba Pineto, che torna al PalaParenti di Santa Croce dopo aver calcato il taraflex del campo toscano nella vittoria corsara in quattro set con i Lupi alla 1a giornata, seguita in calendario dalla maratona casalinga vinta contro Brescia. Incontro inedito con ben 4 ex nei roster. In odore di record Gianluca Loglisci, 4 punti ai 1000 in carriera.

Alle 19.00 di sabato si spalancano le porte del Pala De André per il terzo confronto nella categoria tra la Consar Ravenna e la Pool Libertas Cantù, che si è aggiudicata i primi due e ritrova da avversario Martins Arasomwan. I padroni di casa sono fermi a quota zero in classifica dopo aver debuttato con una sconfitta netta a Cuneo nel 2° turno, ma hanno disputato una gara in meno, mentre la squadra lombarda domenica ha espugnato il PalaGrotte con il massimo scarto riscattando la sconfitta casalinga patita in quattro set all’esordio con l’attuale capolista Aversa.

Il tabellone di sabato si chiude alle 20.30 con l’incontro tra Tinet Prata di Pordenone e Kemas Lamipel Santa Croce, che si ritrovano sotto rete per la quinta volta in Serie A e possono rompere la situazione di stallo (2-2). Forte dei 4 punti in due match, frutto di altrettante vittorie al tie break, i friulani non vogliono perdere contatto con la parte alta della classifica, mentre il sestetto toscano ha vinto un set in due giornate, dopo essersi imbattuto in antagoniste dure come Pineto e Aversa. In casa Tinet Simone Scopelliti cerca l’attacco vincente n. 700 in carriera. Tra i Lupi Simone Parodi è 14 punti dai 3000 nelle stagioni regolari.

Sfida inedita alle 16.00 di domenica tra la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che grazie al 3-0 inflitto a Ravenna ha riscattato la falsa partenza a Grottazzolina, e la WOW Green House Aversa, che nella gara n. 300 in carriera di Luca Presta ritrova da rivale Luca Chiapello e che ha battezzato il ritorno in A2 con due vittorie da 3 punti prendendosi la vetta solitaria, oltretutto dopo aver superato Club esperti della categoria come Cantù in trasferta e Santa Croce in casa. Record imminenti: sponda Puliservice Iacopo Botto è a 14 punti dai 3000 in Regular Season e Mads Jensen a 2 punti dai 500 in Italia; nella WOW Green House Andrea Argenta è a 10 punti dai 2500 in carriera.

Dopo il ritorno lampo nella categoria, la Sieco Service Ortona sta cercando di ritrovare la sua dimensione in A2, con Alberto Benedicenti pronto a disputare il match numero 100 nelle stagioni regolari, ma dopo due giornate la squadra di coach Nunzio Lanci insegue ancora la prima vittoria e ha immagazzinato 1 punto, maturato sul campo di Porto Viro. In Abruzzo, domenica alle 18.00, arriva una squadra in salute come la Yuasa Battery Grottazzolina, seconda con 5 punti e imbattuta, forte del successo interno da 3 con Cuneo e al tie break a Reggio Emilia. In odore di record Tommaso Fabi (1 punto ai 700) e Diego Cantagalli (14 punti ai 2000) tra le fila di Ortona e Aleksandar Mitkov (1 attacco vincente agli 800) per Grottazzolina.

Schiacciate senza esclusione di colpi in vista al PalaGrotte tra due squadre che rincorrono la prima vittoria in campionato. La formazione pugliese della BCC Tecbus Castellana Grotte, ancora a secco dopo la trasferta a Brescia e la sfida casalinga con Cantù, si rimbocca le maniche contro la Conad Reggio Emilia, reduce da due sconfitte al fotofinish, a Pordenone con la Tinet e al PalaBigi con Grottazzolina. La New Mater è avanti 9-8 nel bilancio dei precedenti. Tra gli emiliani l’esperto Romolo Mariano è a 12 attacchi punto dalla soglia dei 2000.

In campo domenica alle 18.00 anche la Delta Group Porto Viro, che finora ha giocato un solo match centrando una vittoria al tie break davanti al pubblico amico contro Ortona. Nel secondo match interno consecutivo, i veneti se la vedono con la Consoli Sferc Brescia, avversari che dopo il 3-1 in casa sulla BCC hanno avuto la peggio nella maratona di Pineto tornando comunque in Lombardia con 1 punto utile. I Tucani sono avanti 3-1 nei precedenti con la Delta Group. Uno per parte gli ex: Giacomo Bellei (1 punto ai 3700 in carriera) e Alex Erati (1 gara alle 200 in carriera). Tra i bresciani Niels Klapwijk mette nel mirino l’attacco vincente n. 1500 in Italia.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA –



Sabato 28 ottobre 2023, ore 18.00



Emma Villas Siena – Abba Pineto Arbitri: Armandola, Scotti

Sabato 28 ottobre 2023, ore 19.00



Consar Ravenna – Pool Libertas Cantù Arbitri: Marotta, Jacobacci

Sabato 28 ottobre 2023, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Nava, Selmi

Domenica 29 ottobre 2023, ore 16.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – WOW Green House Aversa Arbitri: Santoro, Mesiano

Domenica 29 ottobre 2023, ore 18.00



Sieco Service Ortona – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: De Simeis, Merli

Domenica 29 ottobre 2023, ore 18.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia Arbitri: Autuori, Colucci

Domenica 29 ottobre 2023, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Turtù, Giglio

LA CLASSIFICA-

WOW Green House Aversa 6, Yuasa Battery Grottazzolina 5, Abba Pineto 5, Tinet Prata di Pordenone 4, Emma Villas Siena 4, Consoli Sferc Brescia 4, Pool Libertas Cantù 3, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3, Delta Group Porto Viro 2, Conad Reggio Emilia 2, Sieco Service Ortona 1, Kemas Lamipel Santa Croce 0, BCC Tecbus Castellana Grotte 0, Consar Ravenna 0.