La Tinet con il vento in poppa contro Santa Croce

Primato anche sugli spalti per i friulani che hanno ottenuto il record storico di presenze oltrepassando quota 1000.

Dopo il minuto di silenzio tributato a Giuseppe Brusi, storico dirigente di Teodora e Messaggero Ravenna e a Piero Bellanova, padre del palleggiatore della Tinet Giuseppe, scomparsi in settimana, è tempo di entrare in azione. Da brividi la scena che ha visto tutti i ragazzi gialloblù stringersi in un lungo abbraccio al loro giovane compagno. Santa Croce è a quota zero in classifica ma può contare sulla classe degli ex azzurri Coscione e Parodi. Ma la Tinet non pare soffrire di timori reverenziali. Terpin inizia alla grande sia a muro che in attacco e poi è Lucconi a firmare l’allungo del 6-3. Per il goriziano gran parziale con 7 punti conquistati e il 100% in ricezione. Pareggio 11-11 sul servizio di Lawrence. Nuovo allungo di Prata che approfitta anche di alcune imprecisioni toscane.Entra Bellanova e la sua battuta manda in tilt la ricezione ospite permettendo ad Alberini di firmare il punto del 21-17. I Lupi si fanno minacciosamente sotto sul turno di servizio di Parodi. Petras porta i suoi a set point. Set point che Boninfante vuole giocarsi sul servizio di Iannaccone che però sbaglia. Chiude il discorso Scopelliti con un primo tempo al fulmicotone: 25-23 .

Grande equilibrio nel secondo set. Scatto Kemas sull’8-10. Entra Iannaccone per Petras per provare a cambiare l’inerzia. E il romano da buona verve col proprio ingresso mettendo subito un buon attacco e un muro su pipe di Parodi: 13-13. Lucconi con un colpo alto sulle mani del muro sigla il nuovo sorpasso: 17-16. Set che non vuole saperne di trovare un padrone con continui capovolgimenti di fronte. Lucconi entra sul pallone come un treno 21-19. Brucini marca l’ace del 21-21. Lawrence spinge avnati i suoi in questa entusiasmante altalena e Boninfante chiama tempo: 22-23. Pareggio e sorpasso di Lucconi: 24-23. Parodi blocca la prima opportunità di chiudere il set. Alla terza occasione la Tinet approfitta dell’errore in attacco di Lawrence e il set si chiude 27-25. Imperiosa chiusura di set di Lucconi che mette a segno 10 punti attaccando col 71% di positività . Terzo set che ricalca gli altri due. Scambi lunghi, grandi difese e coperture e nessuna squadra in grado di allungare decisamente. Ci prova Prata sul servizio corto salto float di Alberini che favorisce il muro di Katalan e poi Terpin 10-6. Bulleri prova il doppio cambio inserendo Gatto e Giannini per Lawrence e Coscione. Primo tempo di Scopelliti e massimo vantaggio 15-9 con coach Bulleri che chiama tempo. Si rifà sotto Santa Croce cavalcando l’ottimo momento dell’opposto Lawrence: 16-13.

Torna Alberini al servizio e il duo Lucconi-Katalan riesce a stoppare Parodi a muro dando il massimo vantaggio: 20-14. Ace di Cargioli e i Lupi si rifanno sotto: 20-16. Tinet vola 23-16 e Boninfante vuol dare minuti di gioco anche al giovane regista Bellanova. Lucconi mette a terra la palla che da 7 match point a Prata. Bellanova arma il braccio di Scopelliti che la chiude con un veloce primo tempo 25-18.

IL TABELLINO-

TINET PRATA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (25-23, 27-25, 25-18)

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 6, Alberini 2, Lucconi 17, Scopelliti 6, De Angelis (L), Pegoraro, Bellanova, Terpin 11, Petras 3, Iannaccone 5, Truocchio. All: Boninfante

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Gabbriellini (L), Coscione 1, Parodi 9, Brucini 2, Cargioli 9, Russo, Colli, Matteini, Petratti, Gatto 1, Giannini, Loreti (L), Mati 6, Lawrence 19. All: Bulleri

ARBITRI: Nava, Selmi

Durata set: 28′, 33′, 29′; tot: 90′.