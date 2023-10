Il 1 novembre si gioca la 4a giornata

ROMA - Festa di Ogni Santi che porterà tanti appassionati nei Palazzetti di tutta Italia per la quarta giornata di A2 Maschile. Tutte le sfide si giocheranno in contemporanea alle 18.00. Dopo la terza giornata, e la caduta di Aversa a Cuneo, la nuova capolista è Grottazzolina che cercherà di inscenare la prima fuga della stagione.

Confronto inedito al PalaVolley S. Maria tra Abba Pineto e BCC Tecbus Castellana Grotte. I padroni di casa, fermi a 5 punti dopo la sconfitta netta al PalaParenti con Siena, vogliono reagire con il sostegno del proprio pubblico. Tra gli abruzzesi Gianluca Loglisci è a 4 punti dai 1000 in carriera. Gli ospiti, reduci dalla sconfitta casalinga con Reggio Emilia e ancora fermi al palo, vogliono cancellare la voce ‘zero vittorie’ nella propria classifica e devono farlo contro due ex, Paolo Di Silvestre e Matteo Paris.

Settimo faccia a faccia tra WOW Green House Aversa e Sieco Service Ortona, con i campani di scena al PalaJacazzi contro gli abruzzesi che sono avanti 4-2 nei precedenti. Il team di casa ha perso la vetta nell’ultimo turno cadendo 3-0 a Cuneo, mentre la formazione di Nunzio Lanci, ferma a 1 punto, ha ceduto in quattro set tra le mura amiche con Grottazzolina, nuova capolista. I tifosi campani attendono la gara n. 300 di Luca Presta. Tra gli ospiti Alberto Benedicenti è a 1 gara dalle 100 in Regular Season, a Tommaso Fabi manca 1 block per timbrare quota 200 muri nelle stagioni regolari. Diego Cantagalli è a meno 14 dai 2000 punti in carriera.

Confronto n. 12 tra Conad Reggio Emilia ed Emma Villas Siena. Al PalaBigi la formazione emiliana punta a capitalizzare il turno casalingo in un classico che finora vede avanti i toscani con 7 vittorie a 4. Nel turno precedente la Conad si è portata a quota 5 con la vittoria in quattro set a Castellana Grotte, mentre il successo netto raccolto dall’Emma Villas in casa con Pineto vale il secondo posto condiviso con Prata a una lunghezza dalla vetta. Gli ospiti ritrovano due ex da avversari, Romolo Mariano (12 attacchi vincenti ai 2000) e Filippo Pochini.

Alla vigilia della sfida nelle Marche, i precedenti tra Yuasa Battery Grottazzolina e Delta Group Porto Viro sono in perfetto equilibrio grazie a un successo a testa, ma la sfida del 4° turno conta soprattutto per la classifica. Al momento, infatti, i padroni di casa sono balzati in vetta a 8 punti e guardano le rivali dall’alto grazie a tre successi in altrettante gare, l’ultimo centrato a Ortona. Gli ospiti, invece, sono noni a tre punti, ma devono recuperare una gara e finora hanno fatto registrare una vittoria all’esordio e una sconfitta patita al tie break in casa con Brescia. Tra gli ospiti, in Regular Season, Matteo Zamagni è a 12 punti dai 2000, Rocco Barone ai 21 dai 2000.

Capitolo n. 12 delle sfide tra Kemas Lamipel Santa Croce e Consar Ravenna, squadre che si sono affrontate a viso aperto più volte, con un bilancio di vittorie che pende per i romagnoli (7 a 4). Al PalaParenti è importante per i Lupi recuperare terreno grazie alla spinta dei tifosi, visto che la squadra è ancorata al fondo della classifica dopo la caduta netta a Prata. Il team romagnolo, invece, deve recuperare un incontro e con il successo casalingo per 3-1 firmato contro Cantù si è portata a 3 punti in due gare giocate. Un ex per parte nei roster: Manuel Coscione e Martin Arasomwan. Tra i toscani Simone Parodi insegue i 3000 punti in Regular Season, distanti 14 sigilli, mentre Manuel Coscione è a 6 punti dai 1000 in carriera.

Consoli Sferc Brescia e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si ritrovano l’una di fronte all’altra per l’ottava volta. Alla vigilia dell’incontro i piemontesi sono avanti 5-2 negli scontri diretti. In classifica le due squadre hanno accumulato entrambe 6 punti in coabitazione con Aversa e distano due lunghezze dal primo posto, occupato da Grottazzolina. I Tucani, che ritrovano Lorenzo Codarin da rivale nella possibile gara n. 200 in carriera di Alex Erati, vengono dal blitz al tie break sul campo di Porto Viro, mentre i piemontesi hanno dato una prova di forza piegando Aversa 3-0 in casa. Nel team lombardo Niels Klapwijk insegue l’attacco vincente n. 1500 in Italia, mentre tra gli ospiti Mads Kyed Jensen cerca i 2 punti che mancano ai 500 personali in Regular Season. Iacopo Botto è a 15 sigilli dai 3000 nelle stagioni regolari.

Tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, la Pool Libertas Cantù cerca il pokerissimo negli scontri diretti con la Tinet Prata di Pordenone, che ha perso i quattro precedenti e al quinto tentativo vuole esorcizzare la sua bestia nera. In classifica il team lombardo è fermo a 3 punti dopo la sconfitta a Ravenna in quattro set, mentre la formazione friulana divide la seconda piazza con Siena a 1 punto dalla vetta grazie al successo interno in tre set centrato nel terzo turno ai danni di Santa Croce. L’unico ex in campo è Alessio Alberini. Nelle fila della Tinet Simone Scoppelliti è in odore di record personale. L’atleta ha siglato 699 attacchi vincenti in carriera, nel mirino c’è il n. 700.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA –



Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00



Abba Pineto – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Selmi, Clemente

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00



WOW Green House Aversa – Sieco Service Ortona Arbitri: Salvati Serena, Cruccolini

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00



Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena Arbitri: Pristerà, Prati

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Delta Group Porto Viro Arbitri: Vecchione, Gasparro

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Consar Ravenna Arbitri: Grassia, Turtù

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00-



Consoli Sferc Brescia – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Vecchione, Gasparro

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 18.00-



Pool Libertas Cantù – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Merli Maurizio, Bassan

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 8, Tinet Prata di Pordenone 7, Emma Villas Siena 7, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 6, WOW Green House Aversa 6, Consoli Sferc Brescia 6, Abba Pineto 5, Conad Reggio Emilia 5, Delta Group Porto Viro 3, Pool Libertas Cantù 3, Consar Ravenna 3, Sieco Service Ortona 1, BCC Tecbus Castellana Grotte 0, Kemas Lamipel Santa Croce 0.

1 incontro in meno: Delta Group Porto Viro, Consar Ravenna.