Cuneo-Pineto, Tinet-Aversa gli anticipi della 5a

Domenica il ‘classico’ tra Ortona e Santa Croce fa da apripista alle 16.00, mentre alle 18.00 sono in programma tre gare: Reggio Emilia – Porto Viro, Castellana Grotte- Grottazzolina e Siena Cantù. Alle 19.00 chiusura con Ravenna – Brescia.



Confronto inedito sabato alle 18.00. Reduce dalla sconfitta al tie break sul campo di Brescia, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, sesta forza della classifica, accoglie sul proprio campo l’Abba Pineto, formazione che ha un solo punto di ritardo sui piemontesi dopo il passo falso interno al fotofinish con Castellana Grotte. Il team abruzzese nei giorni scorsi ha interrotto i rapporti con Williams Padura Diaz.



Alle 18.00 di sabato si sfidano per la prima volta Tinet Prata di Pordenone e WOW Green House Aversa. Gli ospiti ritrovano da rivale Dario Iannaccone nello scontro da piani alti: i friulani, secondi dopo il blitz a Cantù, sfidano la quarta forza del torneo, vittoriosa con Ortona al tie break e a caccia dei 3 punti per il sorpasso. In Regular Season gara n. 200 per Carlo De Angelis da una parte e per Andrea Argenta dall’altra.



Nell’anticipo domenicale delle 16.00 si gioca lo scontro diretto n. 11 tra Sieco Service Ortonae Kemas Lamipel Santa Croce. Toscani avanti 6-4 nei precedenti e pronti a sfidare gli ex Matteo Bertoli e Stefano Patriarca. Ai due team serve ossigeno: gli abruzzesi sono penultimi a quota 2, ma sono tornati da Aversa con un punto, i Lupi sono ultimi e ancora a secco, ma nelle ultime ore si è aggregato al gruppo un nuovo schiacciatore, il nazionale estone Karli Allik. Simone Parodi insegue il punto n. 3000 nelle stagioni regolari.



Domenica alle 18.00 la Conad Reggio Emilia, a 6 punti dopo la sconfitta interna di misura contro Siena, ospita la Delta Group Porto Viro, caduta a Grottazzolina e ferma a quota 3, ma avanti 4-1 nei precedenti. Tanti ex: Andrea Gasparini e Romolo Mariano (12 attacchi vincenti ai 1500 in Regular Season) erano compagni anche a Porto Viro, mentre Giacomo Bellei, Gabriel Garnica, Davide Morgese, Nicola Tiozzo, Matteo Zamagni e il secondo allenatore Marcello Mattioli hanno trascorsi a Reggio.



Sempre domenica alle 18.00 la BCC Tecbus CastellanaGrotte, dodicesima dopo aver incamerato i primi due punti con il successo al fotofinish sul campo di Pineto, insegue la terza vittoria in altrettanti incroci con la Yuasa Battery Grottazzolina, che ha consolidato la vetta con il 3-0 di mercoledì su Porto Viro e si presenta al PalaGrotte con tre ex New Mater: Claudio Cattaneo, Marco Cubito e Andrea Marchisio. Tra gli ospiti gara n. 100 in carriera per Alberto Pol e n. 200 per Riccardo Vecchi.



Alle 18.00 di domenica in campo Emma Villas Siena e Pool Libertas Cantù, con toscani avanti nei precedenti (6-2) e in classifica (9 punti contro 3). Il team di casa mercoledì ha strappato 2 punti al PalaBigi, gli ospiti sono caduti in casa al quarto set contro Prata. Un ex per parte: Riccardo Copelli e Giuseppe Ottaviani nel 2020/21 giocavano a maglie invertite. Sul fronte Emma Villas gara n. 100 in carriera per Alessandro Acuti, sul fronte Pool Libertas Jonas Aguenier è a 11 punti dai 1000.



Posticipo delle 19.00 importante per la classifica. Salita a 6 punti con la prova di forza nella tana dei Lupi Santa Croce, la Consar Ravenna attende in casa la Consoli Sferc Bresciache di punti ne ha 8 grazie al braccio di ferro casalingo vinto al tie break contro Cuneo. I padroni di casa, vittoriosi negli unici 2 precedenti, ritrovano da rivali Nicola Candeli (4 attacchi vincenti ai 500 in carriera), Alex Erati e Niels Klapwijk.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA-



Sabato 4 novembre 2023, ore 20.30



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Abba Pineto Arbitri: Nava Stefano, Colucci



Sabato 4 novembre 2023, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone - WOW Green House Aversa Arbitri: Marconi, Pristerà



Domenica 5 novembre 2023, ore 16.00



Sieco Service Ortona - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Di Bari, Toni



Domenica 5 novembre 2023, ore 18.00



Conad Reggio Emilia - Delta Group Porto Viro Arbitri: Bassan, Papadopol



Domenica 5 novembre 2023, ore 18.00



BCC Tecbus Castellana Grotte - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Verrascina, Chiriatti



Domenica 5 novembre 2023, ore 18.00



Emma Villas Siena - Pool Libertas Cantù Arbitri: Serafin Denis, Sessolo



Domenica 5 novembre 2023, ore 19.00



Consar Ravenna - Consoli Sferc Brescia Arbitri: Clemente, Pasin



LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 11, Tinet Prata di Pordenone 10, Emma Villas Siena 9, WOW Green House Aversa 8, Consoli Sferc Brescia 8, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 7, Consar Ravenna 6, Abba Pineto 6, Conad Reggio Emilia 6, Pool Libertas Cantù 3, Delta Group Porto Viro 3, BCC Tecbus Castellana Grotte 2, Sieco Service Ortona 2, Kemas Lamipel Santa Croce 0.



1 incontro in meno: Consar Ravenna e Delta Group Porto Viro.