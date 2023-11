La Tinet batte Ortona e torna al secondo posto

PORDENONE- Una prestazione brillante e di sostanza per la Tinet Prata di Pordenone, nell'anticipo della 7a giornata davanti ad oltre 1200 spettatori, che vale la vittoria contro la Sieco Service Ortona che porta squadra di Boninfante di nuovo al secondo posto dopo la sconfitta pomeridiana di Siena in casa contro Ravenna.

Lo staff tecnico gialloblù prima della gara aveva predicato prudenza. Gli abruzzesi nonostante la classifica deficitaria hanno giocatori di assoluto livello come Cantagalli, miglior realizzatore della A2 un paio di stagioni fa e l’eterno Leo Marshall oltre 5200 punti in Serie A, ex compagno di squadra di Samuele Papi e Dante Boninfante con il quale conquistò uno scudetto a Piacenza nel 2009. Parte forte la Tinet con battute mirate su Bertoli e una bella correlazione muro-difesa: 8-3. Paradossalmente l’attaccante più prolifico di Ortona è il palleggiatore Ferrato, autore di 3 dei primi quattro punti dei suoi. Terpin è indiavolato, Lucconi solido, Alberini ispirato e la Tinet va che è un piacere: 7-14. Lungolinea di Petras e doppio ace di Lucconi: la Tinet vola sul 22-13. Murone di Scopelliti e Alberini e si va a set point: 24-13. Chiude le danze un potente lungolinea di Lucconi: 25-14.

Molto più equilibrato il secondo parziale con una Tinet più fallosa e una Sieco più concreta. Il risultato è una sostanziale situazione di stallo. Lucconi fa vedere che per mettere a terra la palla non è sempre necessario usare la clava e la Tinet va a +3: 12-9. Turno di servizio di Alberini favorevole che viene finalizzato da un bel muro di Katalan su pipe di Marshall: 14-9. Bertoli si esibisce nella specialità della casa: battuta corta da 1 per 4 e il cambio palla di Prata e Ortona si rifà sotto: 14-13. Entra lo specialista Baldazzi e piazza subito un ace: 19-15. La Tinet mantiene il rassicurante vantaggio anche entrando nelle fasi calde del parziale. Lucconi smeriglia le mani di Bertoli e si va a set point. Il primo viene annullato, poi l’errore in battuta di Ferrato certifica il 25-21 finale.

Terzo set con Ortona che si rende pericolosa con trame centrali e va avanti. Rientra la Tinet con i buoni turni di servizio di Alberini e Terpin che frutta il primo contro break. Un tesoretto di quattro punti che la Tinet custodisce con ordine fino alla zona rossa: 20-15. Due errori in attacco consecutivi portano gli ospiti 21-19 e Boninfante stoppa tutto. Lucconi entra in campo e piazza una bomba ottenendo il cambio palla. Il gioco si fa spezzettato anche se con grandi difese. Muro granitico di Katalan, giudicato MVP della gara, su Marshall e si va a match point. La chiude Petras 25-23. Come detto i ragazzi di Boninfante riconquistano la seconda piazza in classifica, in attesa delle gare della domenica.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – SIECO SERVICE ORTONA 3-0 (25-14, 25-21, 25-23)

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 12, Katalan 6, Lucconi 28, Petras 11, Scopelliti 5, Aiello (L), Baldazzi 1, De Angelis (L), Iannaccone 0, Truocchio 0. N.E. Pegoraro, Bellanova. All. Boninfante.

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 5, Bertoli 8, Tognoni 3, Cantagalli 7, Marshall 7, Fabi 4, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Del Vecchio 2. N.E. Falcone, Donatelli, Lanci. All. Lanci.

ARBITRI: Marigliano, Sessolo.

Durata set: 25′, 27′, 32′; tot: 84′.

MVP: Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pornedone)