Grottazzolina apre l'ottavo turno in trasferta a Cantù

Il calendario propone un anticipo al sabato (ore 20.30) tra Cantù e Grottazzolina, al momento capolista in classifica. Il giorno successivo sarà inaugurato dalla sfida delle 16.00 tra Pineto e Prata, mentre alle 18.00 saranno disputate quattro sfida: Brescia – Ortona, Reggio Emilia – Santa Croce, Ravenna – Aversa e Castellana Grotta – Siena. Il turno si chiuderà alle 19.00 con il faccia a faccia tra Porto Viro e Cuneo. Tutti i match saranno visibili gratuitamente in live streaming su VBTV.

Pool Libertas Cantù in ritardo di 13 punti dalla vetta, ma con voglia di trovare una prestazione impattante nell’anticipo casalingo di sabato, alle 20.30, contro la capolista imbattuta Yuasa Battery Grottazzolina, già battuta in 5 dei 6 precedenti. I padroni di casa vengono dal blitz in quattro set a Santa Croce con la Kemas, gli ospiti hanno domato Brescia 3-1 nelle Marche. Possibili record nelle stagioni regolari per Jonas Aguenier (2 attacchi vincenti ai 500) e per il rivale Michele Fedrizzi (1 muro ai 200).

Domenica, alle 16.00, scoccherà l’ora del 6° scontro diretto tra Abba Pineto e Tinet Prata di Pordenone, con i friulani che hanno fatto la voce grossa con 4 vittorie a 1 nei precedenti e sono secondi in classifica con un ritardo di 4 punti dalla vetta mantenuto dopo il 3-0 interno contro Ortona. Nell’ultimo turno è arrivata la seconda vittoria di fila al fotofinish per Pineto, che dopo aver espugnato Aversa ha festeggiato in casa contro Porto Viro agguantando il nono posto e agganciando Reggio Emilia a 10 punti in attesa della gara n. 100 di Matteo Mignano nelle stagioni regolari. Sul fronte Tinet, Jernej Terpin mira ai 1500 attacchi vincenti in Italia (ne mancano 25).

Alle 18.00 di domenica si confronteranno per la quindicesima volta Consoli Sferc Brescia e Sieco Service Ortona. L’ago della bilancia al momento premia gli abruzzesi con 10 vittorie a 4, ma quest’anno il divario in classifica certifica lo sprint dei Tucani, quarti a quota 12 in coabitazione con Porto Viro nonostante il passo falso a Grottazzolina. Gli ospiti, ultimi con 2 punti e caduti a Pordenone con Prata, vogliono la prima vittoria stagionale. Tommaso Fabi e Stefano Patriarca torneranno a Brescia da rivali. Nella Consoli Niels Klapwijk prenota la centesima presenza in Italia. Tra gli ospiti Leonel Marshall è a 4 attacchi vincenti dal record dei 4000 personali in Italia.

Domenica, alle 18.00, andrà in scena anche il capitolo 26 del “classico” tra Conad Reggio Emilia e Kemas Lamipel Santa Croce. Il sodalizio toscano è avanti 15 a 10 negli scontri diretti, ma viene dallo stop casalingo con Cantù e in classifica staziona nei piani bassi, a 5 punti in coabitazione con Castellana Grotte. Gli emiliani di punti ne hanno 10, ma vengono dalla sconfitta al fotofinish sul campo di Aversa, servita comunque ad avanzare alla vigilia del possibile match n. 300 di Nicola Sesto nelle stagioni regolari. Un ex per parte nei roster: Matteo Maiocchi e Antonio Cargioli. In casa Conad Christoph Marks è a 18 punti dai 1500 nelle stagioni regolari.

La gara n. 500 tra campionato e Coppa Italia di Stefano Mengozzi (4 attacchi vincenti ai 1500 nelle stagioni regolari) coinciderà con il faccia a Faccia inedito, alle 18.00 di domenica, tra Consar Ravenna e WOW Green House Aversa, separate da un solo punto in classifica. Reduci da una vittoria esemplare a Siena, i romagnoli hanno fin qui raccolto 12 punti come Brescia e Porto Viro, mentre la formazione campana, vittoriosa al tie break con Reggio Emilia nell’ultimo incontro, si è portata a 11 e sogna il colpo gobbo in trasferta per il sorpasso, ma dovrà fare i conti con un ex, Andrea Argenta. Giocatori a caccia di record personali di punti su ambo i fronti.

Nel quartetto di gare alle 18.00 di domenica ci sarà anche il decimo incrocio in Serie A tra BCC Tecbus Castellana Grotte e Emma Villas Siena, con il collettivo toscano in vantaggio nei precedenti (7 successi a 2) e pronto a sfidare due ex, Leonardo Battista in campo e coach Simone Cruciani in panchina. Nell’ultimo turno il sodalizio pugliese ha messo in cassaforte il bottino pieno con un exploit in 4 set a Cuneo, portandosi a quota 5 con la speranza di ingranare, mentre l’Emma Villas, sul gradino più basso del podio con 14 punti, è caduta in casa con Ravenna senza vincere set. Tra i senesi Riccardo Copelli cerca il block n. 300 nelle stagioni regolari, Stefano Trillini si avvicina ai 1000 punti in carriera.

L’8° turno di andata si chiuderà con il posticipo domenicale delle 19.00. In campo Delta Group Porto Viro e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo. Le due squadre si sono incrociate 7 volte in Serie A e il team veneto ha registrato 4 vittorie contro le 3 dei piemontesi. Caduta dopo cinque set a Pineto, Porto Viro ha 12 punti in classifica come Brescia e Ravenna. Uno in più rispetto a Cuneo, scivolata in quattro set tra le mura amiche con Castellana Grotte. Nicola Tiozzo (10 punti ai 2500 in carriera) nel 2020/21 giocava con i piemontesi, il tecnico Matteo Battocchio lo scorso anno allenava Porto Viro. Tra gli ospiti Lorenzo Codarin è vicino ai 1500 attacchi vincenti in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 25 novembre 2023, ore 20.30



Pool Libertas Cantù – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Jacobacci, Spinnicchia

Domenica 26 novembre 2023, ore 16.00



Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Cruccolini, Papadopol

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Sieco Service Ortona Arbitri: Giglio, Sabia

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



Conad Reggio Emilia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: De Simeis, Nava

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



Consar Ravenna – WOW Green House Aversa Arbitri: Venturi, Armandola

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Emma Villas Siena Arbitri: Vecchione, Autuori

Domenica 26 novembre 2023, ore 19.00



Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Grassia, Cecconato

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 20, Tinet Prata di Pordenone 16, Emma Villas Siena 14, Consoli Sferc Brescia 12, Delta Group Porto Viro 12, Consar Ravenna 12, WOW Green House Aversa 11, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 11, Abba Pineto 10, Conad Reggio Emilia 10, Pool Libertas Cantù 7, BCC Tecbus Castellana Grotte 5, Kemas Lamipel Santa Croce 5, Sieco Service Ortona 2.