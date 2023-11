L'argentino Benavìdez si trasferisce Ravenna

Benavidez sta affrontando il suo primo campionato italiano, il quarto in Europa dopo l’esperienza della scorsa annata in Francia al le Plessis – Robinson in Ligue A e i due anni (2020/21 e 2021/22) in Superliga in Spagna al Rotogal Boiro. Nel suo Pese natale, Benavidez ha militato nel Libertad Burgi, nel Ciudad Volley di Buenos Aires e nell’Obras San Juan.

Il suo bottino a Pineto annovera 71 punti, con 3 ace e 5 muri.

Nel suo percorso figurano due riconoscimenti come miglior schiacciatore nella Championship del Sud America sia nell’Under 19 (nel 2014) che nell’Under 21 (nel 2016) Nel 2015 è stato il capitano della nazionale argentina che si è classificata al secondo posto al mondiale Under 19.

Benavidez indosserà la maglia numero 99, lo stesso che aveva scelto nell’Abba. Arrivato nella tarda mattinata di oggi, il giocatore ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Si attende ora il transfer internazionale necessario per metterlo a disposizione di coach Bonitta in vista della partita di domenica 26, alle 18, al Pala de Andrè contro la WOW Green House Aversa.

Le parole di Felipe Benavidez-

« Sono contento di essere qui, in una squadra forte e in una città così ricca di storia e sono pronto a dare tutto per aiutare i miei nuovi compagni. Non vedo l’ora di cominciare. In questi miei primi mesi qui in Italia ho visto che questo è un campionato tosto, di un livello molto alto. Anche i giocatori italiani che militano qui confermano il loro grande valore e questo spiega perché l’Italia è campione del mondo. La destinazione di Ravenna è maturata in pochissimo tempo. Ho accettato con entusiasmo e ora mi metto a completa disposizione di coach Bonitta e della squadra ».