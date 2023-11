Aversa-Porto Viro si gioca in anticipo venerdì 1 dicembre

AVERSA (CASERTA)- La nona giornata di A2 maschile prende il via, domani 1 dicembre, alle 20.30, con l'anticipo WOW Green House Aversa-Delta Group Porto Viro. Una sfida delicata nella quale entrambe le contendenti cercano punti per risalire la classifica. I campani sono noni a quota 11, mentre i veneti sono due lunghezze più avanti e condivide la posizione con Cuneo e Reggio Emilia. Aversa deve smaltire lo stop a Ravenna per 3-1, mentre gli ospiti stanno superando i rimpianti per il tie break indigesto in casa contro Cuneo, arrivato dopo la vittoria sfumata al fotofinish sul campo di Pineto. La Delta Group ha salutato in settimana il secondo allenatore Marcello Mattioli, ora sulla panchina della Wimore Salsomaggiore. Sempre sul fronte veneto, Nicola Tiozzo cerca il punto n. 2500 nelle competizioni organizzate dalla Lega Pallavolo Serie A.