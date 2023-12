A2 subito in campo: Tinet-Castellana Grotte apre l'11a

ROMA- Neanche il tempo di rifiatare per le squadre di A2 Maschile che hanno archiviato giovedì sera la 10a giornata ma devono subito tornare in campo nel weekend per il turno successivo. Si parte già domani, sabato 9 dicembre con l'anticipo Prata di Pordenone e Castellana Grotte. Il giorno dopo si completa il cartellone con sei match, ben cinque in programma alle 18.00, tra cui il derby regionale tra Ravenna e Reggio Emilia. In simultanea Ortona – Cuneo, Grottazzolina – Pineto, Cantù – Porto Viro e Santa Croce – Brescia. Atto finale della domenica, alle 19.00, Aversa – Siena.

In programma sabato, alle 20.30, la terza sfida in Serie A tra Tinet Prata di Pordenone e BCC Tecbus Castellana Grotte, che nei due precedenti hanno centrato una vittoria a testa. I giganti friulani sono secondi in classifica, ma hanno perso terreno dal primo posto dopo la sconfitta al tie break di giovedì a Ravenna, mentre il collettivo pugliese, ancora penultimo, mercoledì ha trovato 2 punti vitali nella maratona tirata con Aversa. L’unico ex dell’anticipo è Simone Scopelliti, tesserato con il Club pugliese nel 2018/19.

Confronto numero 7 tra Sieco Service Ortona e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, con i piemontesi attualmente avanti nei precedenti per 4 vittorie a 2. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento domenicale delle 18.00 con il morale alto. La formazione di casa, rinforzata dall’arrivo del palleggiatore bulgaro Dobromir Dimitrov, in campo dopo un allenamento e con l’alzatore Leonardo Ferrato dirottato temporaneamente in posto 2 (23 sigilli) per l’assenza di Diego Cantagalli, viene dall’exploit esterno all’ultimo respiro nel derby abruzzese con Pineto, che ha fruttato 2 punti seppur in un contesto di classifica ancora complicata. Crea apprensione l’affollamento in infermeria: indisponibili anche Stefano Patriarca e Francesco Del Vecchio. Gli ospiti, invece, arrivano in Abruzzo dopo il 3-0 interno contro Reggio Emilia con un balzo al terzo posto in coabitazione con Siena.

Momentaneo stallo con 2 vittorie a testa negli scontri diretti per Yuasa Battery Grottazzolina e Abba Pineto alla vigilia dell’incrocio numero cinque tra marchigiani e abruzzesi. Reduce da dieci vittorie in altrettante partite, l’ultima in rimonta per 3-1 sul campo di Siena, la capolista è la peggiore avversaria da affrontare in questo momento per la squadra abruzzese, messa KO al tie break sul proprio campo da Ortona nell’equilibratissimo derby regionale di giovedì. Decimi in classifica nel gruppone a 11 punti, i giocatori dell’Abba cercano l’exploit esterno. L’unico ex della partita è Claudio Cattaneo, ora alla Yuasa Battery ma a Pineto nel 2020/21.

Alla vigilia del decimo derby regionale tra Consar Ravenna e Conad Reggio Emilia, i romagnoli hanno il naso avanti con 5 vittorie a 4 negli scontri diretti. Autostima alle stelle e vento a favore per la compagine di casa, che giovedì sullo stesso campo ha addomesticato al tie break Prata, la seconda forza del torneo. Tanta voglia di riscatto, invece, sul fronte ospite dopo la trasferta negativa a Cuneo. In classifica si lotta per il salto nei piani alti e la Consar ha una lunghezza di vantaggio. L’unico ex in campo è Riccardo Goi, protagonista di un triennio nella seconda linea reggiana. Inoltre Marco Bonitta ha trascorsi da guida tecnica reggiani.

Alla vigilia del quinto scontro diretto tra Pool Libertas Cantù e Delta Group Porto Viro, il sestetto lombardo può essere affiancato dalla voce “bestia nera” grazie ai quattro successi su altrettanti incroci con la formazione veneta. Entrambe le rivali devono rialzare la testa dopo un turno infrasettimanale negativo. Cantù gravita nelle zone basse della classifica, ma anche il punto preso nel derby regionale a Brescia dell’ultima giornata potrebbe rivelarsi utile, La Delta Group, che ha nel gruppo due ex di spessore come i laterali Felice Sette e Nicola Tiozzo, orbita a metà classifica, ma deve assimilare uno 0 a 3 pesante con Santa Croce.

Dopo 14 sfide e una percentuale di vittorie equamente ripartita, la Kemas Lamipel Santa Croce e la Consoli Sferc Brescia si ritrovano ancora una volta sotto rete. Anche sul fronte degli ex c’è parità assoluta, con Riccardo Gatto che lo scorso anno vestiva la maglia dei Tucani e Simone Tiberti che nel 2004/05, prima di diventare una bandiera bresciana, palleggiò tra i Lupi di Santa Croce. Nell’ultimo turno padroni di casa hanno agganciato in classifica Cantù e Pineto grazie al successo corsaro in tre set a Porto Viro, mentre gli ospiti, quinti a 18 punti in coabitazione con Ravenna, vengono dal 3-2 casalingo nel derby regionale con Cantù.

A contendersi la posta nel posticipo delle 19.00 sono i campani della WOW Green House Aversa, che nell’anticipo del turno infrasettimanale si sono dovuti accontentare di un punto al PalaGrotte, e il Club toscano dell’Emma Villas Siena, che dopo l’illusorio exploit del primo set, giovedì al PalaEstra ha subito la rimonta del rullo compressore Grottazzolina. Alla vigilia dell’11a giornata di andata, la formazione ospite, che sgomita per il podio, è avanti nei precedenti grazie a 3 vittorie a 1 negli scontri diretti. I giganti di casa sono noni con 12 punti e devono guardarsi le spalle dal terzetto di rivali a quota 11. Tre ex nei roster: Marinfranco Agrusti e Riccardo Pinelli hanno vestito la casacca senese, Stefano Trillini nel 2021/22 murava per Aversa.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 9 dicembre 2023, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Nava, Grossi

Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Sieco Service Ortona – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Autuori, Vecchione

Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Abba Pineto Arbitri: Merli, Grassia

Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Consar Ravenna – Conad Reggio Emilia Arbitri: Serafin, Clemente

Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Pool Libertas Cantù – Delta Group Porto Viro Arbitri: Gasparro, Armandola

Domenica 10 dicembre 2023, ore 18.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Selmi, Mesiano

Domenica 10 dicembre 2023, ore 19.00



WOW Green House Aversa – Emma Villas Siena Arbitri: Chiriatti, De Simeis

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 28, Tinet Prata di Pordenone 23, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 18, Emma Villas Siena 18, Consoli Sferc Brescia 17, Consar Ravenna 17, Delta Group Porto Viro 16, Conad Reggio Emilia 16, WOW Green House Aversa 12, Abba Pineto 11, Kemas Lamipel Santa Croce 11, Pool Libertas Cantù 11, BCC Tecbus Castellana Grotte 7, Sieco Service Ortona 5.