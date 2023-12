Grottazzolina in casa di Santa Croce, la Tinet sul campo di Cuneo

Alle 16.00 di domenica torna, a distanza di una settimana dall’ultima volta, torna in campo al PalaParenti la Kemas Lamipel Santa Croce, reduce da tre vittorie consecutive con il massimo scarto e nona in classifica con 14 punti in coabitazione con Aversa dopo il 3-0 tra le mura amiche contro Brescia. Sul fronte opposto una cliente ostica, la capolista Yuasa Battery Grottazzolina, al momento imbattuta e capace nell’ultimo turno di ribaltare da 0-2 a 3-2 una partita che sembrava compromessa contro Pineto. Precedenti in perfetta parità con 8 successi a testa. L’unico ex della gara è Michele Fedrizzi, nel 2021/22 in forza ai Lupi. Nelle Regular Season, tra i padroni di casa Leonardo Colli è a 11 punti dai 1500, tra gli ospiti Claudio Cattaneo è a 8 attacchi vincenti dai 1000.

Alle 17.00 va in scena il primo faccia a faccia assoluto tra la WOW Green House Aversa, salita a 14 punti grazie al tie break vincente con Siena, e la Consoli Sferc Brescia, che nella seconda trasferta consecutiva in campionato è chiamata a riscattare la sconfitta in tre set nella tana dei Lupi Santa Croce. I Tucani sono sesti in classifica con 17 punti come Porto Viro. Nelle fila degli ospiti Niels Klapwijk inizia a intravedere i 1500 attacchi vincenti nelle Regular Season, ora a -19, mentre Abraham Alfonso Gavilan può raggiungere i 500 attacchi punto in Italia, a -7.

In campo alle 18.00 Delta Group Porto Viro ed Emma Villas Siena, con i toscani che al momento sono avanti per 2 vittorie a 1 nel bilancio dei precedenti. Nonostante la sconfitta esterna al fotofinish con Cantù, i giganti veneti hanno agganciato Brescia a 17 punti condividendo con i lombardi la sesta piazza. Scivolone in trasferta al tie break nell’ultima giornata anche per l’Emma Villas, caduta ad Aversa e quinta in graduatoria con 19 punti, a + 2 su Delta Group. Tre gli ex del confronto: Rocco Barone e Matteo Zamagni (1 muro ai 700 in carriera) hanno vestito la casacca senese, Marco Pierotti lo scorso anno schiacciava per Porto Viro.

Big match alle 18.00 in Piemonte, dove la seconda forza della classifica fa visita alla terza della graduatoria. Reduce dal successo a Ortona per 3-1, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo è a caccia della quinta affermazione consecutiva, mentre la Tinet Prata di Pordenone, che in classifica ha cinque lunghezze di vantaggio sui padroni di casa e nei precedenti è avanti 4-2, nell’11° turno ha festeggiato un exploit casalingo importante da 3 punti contro Castellana Grotte e, al tempo stesso un record clamoroso del capitano Nicolò Katalan, capace di siglare 14 block sui 22 di squadra nel match, per l’esattezza in soli tre set, divenendo il giocatore più prolifico di sempre a muro in una singola partita. Alberto Baldazzi è a 1 gara dalle 200 in carriera.

Nelle tre gare delle 18.00 trova posto anche la sfida n. 11 tra BCC Tecbus Castellana Grotte e Consar Ravenna, con i romagnoli avanti 6 a 4 nei precedenti e pronti a incrociare da rivali Victorio Ceban e Alberto Pol, lo scorso anno entrambi tesserati con il gruppo ravennate. Ferma a 7 punti in penultima posizione dopo la battuta d’arresto con il massimo scarto a Prata di Pordenone, la squadra pugliese cerca il sostegno dei propri supporter per centrare un’impresa interna. Reduci da due grandi performance casalinghe, ovvero il tie break vincente con Prata e il 3-1 nel derby regionale contro Reggio Emilia caratterizzato dai 31 sigilli di uno scatenato Alessandro Bovolenta, gli ospiti sono quarti in classifica con una dote di 20 punti.

Nel posticipo delle 19.00, primo confronto assoluto in Serie A2 tra Abba Pineto e Pool Libertas Cantù, due squadre reduci da altrettante maratone e in lotta per risalire la classifica. La formazione abruzzese viene dalla chance sprecata a Grottazzolina, quando una volta avanti di due set ha subito la rimonta degli avversari per poi inghiottire un boccone amaro al tie break, mentre il team lombardo, undicesimo a quota 13 con una lunghezza di vantaggio su Pineto, nell’ultimo turno si è imposto 3-2 sul proprio campo contro Porto Viro. Tra i padroni di casa Gianluca Loglisci è a 5 punti dai 1000 nelle Regular Season, mentre sul fronte opposto Kristian Gamba cerca i 15 punti che lo separano dai 2500.

Prima battuta alle 19.00 anche per una sfida che prende vita per la 18a volta. Una di fronte all’altra Conad Reggio Emilia e Sieco Service Ortona, con gli abruzzesi avanti 9-8 nei precedenti, ma in posizione molto arretrata in classifica. La formazione emiliana, invece, dopo la caduta in quattro set a Ravenna è ferma a 16 punti in ottava piazza. Ortona si è confermata fanalino di coda al termine del turno casalingo perso 3-1 contro Cuneo, con qualche rimpianto per un terzo set sfuggito di mano in dirittura di arrivo. Ben cinque gli ex nei roster: due da una parte, Christoph Marks e Nicola Sesto, tre dall’altra, Matteo Bertoli (3 attacchi vincenti ai 3000 in carriera), Diego Cantagalli e Tommaso Fabi. Tra i padroni di casa Romolo Mariano intravede i 2500 punti in carriera, distanti 12 sigilli. Tra gli ospiti Gabriele Tognoni è a una gara dalle 100 nelle stagioni regolari.

PROGAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI ANDATA –

Domenica 17 dicembre 2023, ore 16.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Cruccolini, Grossi



Domenica 17 dicembre 2023, ore 17.00



WOW Green House Aversa – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Toni, Merli

Domenica 17 dicembre 2023, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – Emma Villas Siena Arbitri: Turtù, Sessolo

Domenica 17 dicembre 2023, ore 18.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Armandola, Venturi

Domenica 17 dicembre 2023, ore 18.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Consar Ravenna Arbitri: De Simeis, Chiriatti

Domenica 17 dicembre 2023, ore 19.00



Abba Pineto – Pool Libertas Cantù Arbitri: Vecchione, Autuori

Domenica 17 dicembre 2023, ore 19.00



Conad Reggio Emilia – Sieco Service Ortona Arbitri: Bassan Fabio, Pristerà

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 30, Tinet Prata di Pordenone 26, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 21, Consar Ravenna 20, Emma Villas Siena 19, Consoli Sferc Brescia 17, Delta Group Porto Viro 17, Conad Reggio Emilia 16, Kemas Lamipel Santa Croce 14, WOW Green House Aversa 14, Pool Libertas Cantù 13, Abba Pineto 12, BCC Tecbus Castellana Grotte 7, Sieco Service Ortona 5.