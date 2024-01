Brescia-Pineto e Tinet-Siena aprono la 2a di ritorno

Sabato, alle 18.00, Brescia ospita Pineto, mentre alle 20.30 Prata di Pordenone accoglie Siena. Domenica, nell’anticipo delle 16.00, Ortona se la vede con Porto Viro, mentre alle 18.00 si chiude la giornata con Grottazzolina – Reggio Emilia e Ravenna – Cuneo. Già note le date dei due match slittati: Pool Libertas Cantù – BCC Tecbus Castellana Grotte sarà giocata alle 18.00 di mercoledì 24 gennaio, mentre Kemas Lamipel Santa Croce e WOW Green House Aversa si sfideranno alle 19.00 di mercoledì 31 gennaio. Nonostante il passo falso nell’ultimo turno del 2023, Grottazzolina mantiene saldamente la vetta con 35 punti. La prima inseguitrice, Prata, è seconda a quota 30. Sono quattro le formazioni strette in un fazzoletto di 3 punti tra il 2° e il 5° posto.



Alle 18.00 di sabato si incrociano per la seconda volta in Serie A2 Consoli Sferc Brescia e Abba Pineto, che si è affacciata nel 2024 con l’esonero di coach Giacomo Tomasello. I Tucani vogliono riscattare la sconfitta esterna dell’andata contro la squadra in cui milita Gianluca Loglisci, unico ex della gara. Dopo aver chiuso il 2023 con il successo in quattro set a Castellana Grotte, i padroni di casa sono sesti in classifica a 24 punti e vogliono aprire il nuovo anno nel migliore dei modi sul proprio campo. Ancorati a quota 12, terz’ultimi dopo lo stop casalingo per 3-1 con Santa Croce, gli abruzzesi vogliono rovinare la festa agli avversari.



Big match di grande importanza per la classifica, sabato sera (20.30) al PalaCrisafulli tra i padroni di casa della Tinet Prata di Pordenone, con Jernej Terpin a 4 punti dai 1500 nelle Regular Season, e l’Emma Villas Siena, caduta in casa contro i friulani all’andata, nell’unico precedente, e pronta a ritrovare da rivali due ex, Dario Iannaccone e Manuele Lucconi. Seconda a 30 punti, grazie al 3-1 corsaro contro Reggio Emilia, la Tinet ha rosicchiato 2 punti alla capolista, ma non po' commettere passi falsi contro il collettivo di Gianluca Graziosi, che viaggia con 28 punti in coabitazione con Ravenna ed è reduce dal perentorio 3-0 interno su Ortona.



A inaugurare il trittico di match domenicali è la sfida delle 16.00 tra Sieco Service Ortona e Delta Group Porto Viro, formazioni che si sono già incrociate in tre occasioni. Il team veneto è avanti con 2 vittorie a 1, compreso il successo interno al tie break dell’andata. I padroni di casa chiudono la classifica con 9 punti come Castellana Grotte e vengono dalla sconfitta netta a Siena, maturata in situazione di emergenza, ma sperano di recuperare l’opposto Diego Cantagalli (2 attacchi vincenti ai 1500 in Regular Season). Anche gli ospiti, settimi con 20 punti, bramano una chance di riscatto dopo la sconfitta casalinga al tie break con Ravenna. Felice Sette torna in Abruzzo da rivale dopo l’esperienza del 2020/21 alla Sieco Service.



Domenica, alle 18.00, la capolista Yuasa Battery Grottazzolina torna tra le mura amiche per sfidare la Conad Reggio Emilia, già sconfitta 6 volte in 7 incroci. Il ricordo più recente è il match di andata vinto al tie break dai marchigiani al termine di una maratona sudatissima. In campionato gli uomini di Massimiliano Ortenzi sono campioni d’inverno, hanno dominato la prima metà della Regular Season e vantano 35 punti, ma vengono da un’altra sfida molto combattuta, quella persa a Cuneo al fotofinish. Finale di 2023 deludente anche per gli emiliani, in posizione arretrata con 16 punti come Aversa e sconfitti 3-1 in casa da Prata nonostante i 32 sigilli di un ispirato Antonino Suraci. La Conad ritrova due ex da avversari, Manuele Marchiani (1 punto ai 500 nelle Regular Season) e Andrea Mattei, e intravede un traguardo importante per Alessandro Preti (17 attacchi vincenti ai 2500 in carriera).



Alle 18.00 di domenica scende in campo davanti ai propri tifosi anche la Consar Ravenna, con l’intenzione di rompere il tabù negli scontri diretti con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, mai battuta nei tre precedenti, l’ultimo nel girone di andata. Quarto in classifica a 28 punti a braccetto con Siena, il sestetto romagnolo ha chiuso il 2023 con il quinto successo consecutivo, firmato sul campo di Porto Viro. La Puliservice ha fatto anche meglio centrando sette vittorie di fila, l’ultima in casa al tie break contro la prima della classe, Grottazzolina. In odore di record Martin Arasomwan della Consar (6 attacchi vincenti ai 500 nelle Regular Season).



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO -



Sabato 6 gennaio 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia - Abba Pineto Arbitri: Venturi, Sessolo



Sabato 6 gennaio 2024, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone - Emma Villas Siena Arbitri: Marconi, Serafin



Domenica 7 gennaio 2024, ore 16.00



Sieco Service Ortona - Delta Group Porto Viro Arbitri: Colucci, Di Bari



Domenica 7 gennaio 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina - Conad Reggio Emilia Arbitri: Gaetano, De Simeis



Domenica 7 gennaio 2024, ore 18.00



Consar Ravenna - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Nava, Clemente

Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 18.00



Pool Libertas Cantù - BCC Tecbus Castellana Grotte



Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 19.00



Kemas Lamipel Santa Croce - WOW Green House Aversa



LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 35, Tinet Prata di Pordenone 30, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 29, Consar Ravenna 28, Emma Villas Siena 28, Consoli Sferc Brescia 24, Delta Group Porto Viro 20, Kemas Lamipel Santa Croce 19, Pool Libertas Cantù 19, WOW Green House Aversa 16, Conad Reggio Emilia 16, Abba Pineto 12, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9.