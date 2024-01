Siena sbanca il campo della Tinet

Ottimo l’avvio di match dei toscani, con Krauchuk grande protagonista nel primo set nel quale l’opposto brasiliano mette a segno 12 punti. Un turno in battuta di Stefano Trillini è decisivo nel secondo set, vinto nuovamente dai senesi. Prata di Pordenone, guidata da Lucconi, si aggiudica il terzo set. Poi vince anche il quarto, portando la gara al tiebreak. Siena mantiene la lucidità e al quinto match point si aggiudica il quinto set (18-20) e quindi il match.

Al via la gara tra la Tinet Prata di Pordenone e la Emma Villas Siena. I senesi iniziano la sfida con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Pierotti e Tallone in banda, Trillini e Copelli al centro, Bonami libero. Prata di Pordenone inizia la sfida con Alberini e Lucconi sulla diagonale palleggiatore-opposto, Terpin e Petras schiacciatori, Scopelliti e Katalan al centro, De Angelis libero.

Il match inizia con un punto messo a segno da Matheus Krauchuk, al quale risponde subito Manuele Lucconi. Che poco dopo è autore della prima murata vincente dell’incontro. Siena risponde, c’è equilibrio sul 4-4. Lucconi prova a spezzare questo equilibrio con il servizio vincente che vale il 6-4. Katalan entra nella sfida con la veloce vincente del 7-6.

Un paio di errori dell’attacco senese e un buon attacco di Lucconi porta al 12-9, coach Graziosi chiama time out. È una bella sfida tra i due opposti Lucconi e Krauchuk, entrambi a segno. Ancora produttivo Katalan al centro, poi Lucconi realizza un altro ace: 16-13. Con egual moneta colpisce Trillini, a segno dai nove metri.

Coach Boninfante manda in campo anche Dario Iannaccone, altro ex di giornata, che va subito a segno con un tocco delicato: 18-16. Dai nove metri Prata di Pordenone colpisce ancora: questa volta è Terpin ad andare a segno per il 22-19.

Siena però recupera con due punti consecutivi di Krauchuk, il secondo propiziato da un bellissimo salvataggio di Federico Bonami. Ancora super Krauchuk: ace dell’opposto brasiliano per il 22-22. E si ripete ancora con altri due bellissimi servizi vincenti. Tre ace di fila per Krauchuk, Siena avanti: 22-24. È Krauchuk a chiudere il primo set sul 23-25.

Un fantastico Matheus Krauchuk domina nel primo set: l’opposto brasiliano termina il primo set con 12 punti all’attivo e il 60% in attacco.

Ancora equilibrio nel secondo parziale, di Lucconi il punto del 7-7. C’è qualche errore di troppo da una parte e dall’altra. In questo caso è poi Alessio Tallone a salire in cattedra, Siena avanti 11-14. Terpin chiude il break dei biancoblu. Siena gioca un ottimo volley, attacca con profitto e difende assai bene. Il set è equilibrato e la Emma Villas riesce a scavare il solco nel finale di parziale. Ancora attacchi a segno per i senesi, poi è Trillini a piazzare due servizi vincenti di fila. Ancora un servizio di Trillini mette in difficoltà la ricezione della Tinet, che ributta il pallone oltre la rete; arriva però la veloce vincente di Copelli. L’errore al servizio di Alberini chiude il secondo set sul 20-25.

I senesi terminano il secondo parziale con il 59% in attacco.

Prata di Pordenone nel terzo parziale prova a rientrare nel match. Belli un attacco di Manuele Lucconi e una pipe di Petras a segno. Il muro di Krauchuk su Petras vale il 10-10. Il primo vantaggio senese in questo terzo set arriva con il servizio vincente di Matheus Krauchuk: 10-11. La Tinet piazza il contro break e con Lucconi si porta sul 13-11. Muro di Katalan: 14-13. Entra Ranieri Truocchio, che prima va a segno da posto 4 e poi va in battuta e mette in difficoltà la ricezione senese. La Emma Villas sbaglia l’attacco, Tinet avanti 16-14.

Bene Krauchuk e Pierotti, Siena raggiunge la parità: 17-17. La Tinet alza il proprio livello di gioco mentre Siena sbaglia qualcosa. Prata di Pordenone tocca il +3 (22-19), poi Krauchuk rintuzza. Lucconi realizza un ace proprio all’incrocio delle righe (24-20), poi replica con una bordata: 25-20.

Non sono bastati a Siena altri 7 punti del suo opposto Matheus Krauchuk. In questo parziale si è abbassata la percentuale in attacco della Emma Villas: 31%.

Da segnalare in avvio di quarto set due bei punti di Katalan, Prata di Pordenone avanti 5-4. Terpin mura bene Krauchuk: 6-4 per i locali. Siena si riprende con un bel colpo in diagonale ad opera di Marco Pierotti: 6-5. Un ottimo Terpin produce un vantaggio per i suoi, prima è autore di un colpo beffardo da posto 4 e poi piazza l’ace del 10-7.

Il +4 della Tinet arriva con Manuele Lucconi: 11-7. Entra Sebastiano Milan, autore di un colpo intelligente per l’11-8. Siena è di nuovo a contatto con Matheus Krauchuk: 11-9.

Copelli mura Lucconi ed è -1: 11-10. C’è un altro buon attacco di Milan, la veloce di Copelli porta al 12-12. Milan si fa vedere ancora con una bella pipe, l’ace di Pierotti e l’errore in attacco di Lucconi portano avanti i senesi: 16-17.

Ancora un muro della Emma Villas: Nevot blocca Terpin, ed è 16-18. Pallonetto vincente di Sebastiano Milan. Alberini ha un problema e lascia il campo, spazio a Bellanova. Scatto d’orgoglio della Tinet, la murata su Krauchuk vale il 20-19. Poi la diagonale stretta di Lucconi produce il 21-19.

Ace per Nevot: 21-21. La Tinet scatta con una potente schiacciata di Lucconi e con un errore in attacco dei senesi: 23-21. Krauchuk riesce a mettere giù il pallone in una situazione difficile: 23-22. Pipe di Terpin: 24-22. Bene Copelli: 24-23. Il servizio di Copelli è out: 25-23.

Il primo punto del tiebreak è opera di Terpin. Che è bravo poco dopo ad attaccare palla alta. Siena sbaglia l’attacco: 3-1. La murata di Ranieri Truocchio su Krauchuk porta al 4-1 per i padroni di casa. Siena rimonta fino al 6-5. Poi pareggia con Tallone: 6-6.

Il lungolinea di Lucconi è vincente, ma al cambio di campo va avanti Siena con il mani-out di Tallone e la murata di Krauchuk su Terpin: 7-8.

Tallone ha la meglio del muro della Tinet: 7-9. A segno Terpin: 8-9. Krauchuk è straordinario a giocare sulle mani del muro locale, Siena mantiene il +2: 8-10. Ancora diagonale di Terpin: 9-10.

Invasione di Prata, poi di nuovo punto di Terpin. Si gioca sul punto a punto: 10-11. Lucconi timbra la parità: 11-11.

Ricezione e attacco in lungolinea di Pierotti: 12-13. Di nuovo Lucconi a segno: 13-13. Tallone dà il match point a Siena dopo un favoloso salvataggio di Bonami: 13-14. Pipe di Terpin vincente: 14-14 e si va ai vantaggi.

Bel pallonetto di Tallone a segno: 14-15 e secondo match point per Siena. Cancellato da Katalan: 15-15.

Grande muro di Krauchuk: 15-16 e terzo match point per Siena. Annullato questa volta da Terpin.

Lucconi ribalta tutto e dà il primo match point a Prata di Pordenone: 17-16. Copelli mura Lucconi: 17-17.

Muro di Trillini e quarto match point per Siena: 17-18. Lo annulla Terpin. Krauchuk sbroglia una situazione complicata: 18-19 e quinto match point per i senesi. Il muro di Trillini su Lucconi chiude il match: il tiebreak termina 18-20 per Siena.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – EMMA VILLAS SIENA 2-3 (23-25, 20-25, 25-20, 25-23, 18-20)

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 9, Alberini 1, Aiello (L), Lucconi 33, Scopelliti 3, De Angelis (L), Pegoraro, Bellanova, Terpin 25, Petras 4, Iannaccone 1, Ranieri Truocchio 4. All. Boninfante

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 12, Trillini 11, Nevot 3, Bonami (L), Tallone 11, Coser (L), Krauchuk 31, Milan 4, Gonzi, Acuti, Pierotti 9, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

Arbitri: Marconi, Serafin.

Durata Set : 34’, 30’, 28’, 31’, 27’ Tot: 150’

MVP: Krauchuk (Emma Villas Siena)

Spettatori: 1.085.