Grottazzolina si conferma, Cuneo vince ed è seconda da sola

ROMA- Soltanto tre le partite giocate oggi per la 2a giornata di ritorno di A2 Maschile con due partite, Pool Libertas Cantù-BCC Tecbus Castellana Grotte e Kemas Lamipel Santa Croce-WOW Green House Aversa, rinviate per consentire ad alcuni giocatori di prendere parte agli impegni della nazionale Under 18. I risultati sono stati comunque rilevanti per la classifica con la capolista Yuasa Battery Grottazzolina che ha faticato nel primo set ma poi ha domato la Conad Reggio Emilia rafforzando il proprio primato. Alle spalle dei marchigiani reta solo la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che prosegue nella sua striscia positiva andando a vincere in tre set sul campo della Consar Ravenna. Tre punti in trasferta anche per la Delta Group Porto Viro sul campo della Sieco Service Ortona.

TUTTE LE SFIDE-

SIECO SERVICE ORTONA - DELTA GROUP PORTO VIRO-

Veni, vidi, vici. Prova d’autorità della Delta Group Porto Viro, che nella seconda giornata di ritorno di Serie A2 Credem Banca si impone con un netto 0-3 sul campo della Sieco Service Ortona. Primi due set controllati quasi senza sforzo dai ragazzi di Daniele Morato: la linea di ricezione è impeccabile, l’attacco di conseguenza pure, funziona benissimo anche la fase muro-difesa. Nel terzo parziale Ortona ci mette l’orgoglio e a metà frazione si trova avanti di cinque lunghezze: è qui che Porto Viro fa il vero capolavoro, con un break di sette punti che la rimette al comando e le spiana la strada verso la vittoria. Bellei, top scorer della gara con 16 punti, non fa rimpiangere Barotto, in doppia cifra anche Tiozzo e Sette, mentre Zamagni chiude con il 70% in attacco e 2 muri vincenti, al pari di Barone. Per la Delta Group è il quinto successo esterno della stagione, il terzo per 3-0 dopo quelli con Ravenna e Aversa. Grazie a questi tre punti i nerofucsia consolidano il loro settimo posto in classifica portandosi a meno tre da Brescia, che sfideranno, nuovamente in trasferta, domenica prossima.

Nella Delta Group assente Barotto, impegnato con la Nazionale U20. Daniele Morato schiera al suo posto Bellei, incrociato con Garnica al palleggio, Zamagni e Barone sono i centrali, Tiozzo e Sette le bande, Morgese il libero. La Sieco Service Ortona di Nunzio Lanci inizia con Dimitrov-Cantagalli sulla diagonale principale, Patriarca-Fabi al centro, Bertoli-Marshall in posto quattro, Benedicenti libero.

Partenza lanciata di Ortona, avanti 3-0 dopo i due attacchi vincenti di Marshall e l’ace di Bertoli. Immediato pareggio polesano con la doppietta di Bellei (3-3), quindi il muro di Zamagni su Cantagalli per il primo vantaggio ospite: 5-6. Garnica castiga la ricezione slash dei padroni di casa (7-9), arriva anche il più tre grazie ad un’invasione abruzzese (8-11). Crescono entrambe le difese, la Delta Group ci mette più cattiveria: contrattacco a segno di Bellei (6 punti in questa frazione), block di Barone, 9-14 e time per Lanci. Due schiacciate da appalusi di Sette, due errori consecutivi di Cantagalli: 11-19, interrompe di nuovo le operazioni Lanci. Porto Viro ai limiti della perfezione e anche la buona sorte le dà una mano, vedasi ace di Sette del 13-22, si aggiunge il muro di Tiozzo del 13-23. Chiude le ostilità una battuta fuori misura della Sieco: 15-25, 0-1.

Al cambio campo scatta di nuovo per prima Ortona (2-0, doppio Bertoli), ma Barone (block), Bellei e Tiozzo (ace) rovesciano subito il punteggio: 2-4. Sette mura Cantagalli evitando il pari, Bellei chiude un lungo scambio con un astuto pallonetto decretando il 3-6. Accorcia Bertoli direttamente dal servizio, ristabilisce le distanze Tiozzo in pipe, poi appoggio da matita rossa della Sieco: 5-9, time per Lanci. Ancora una battuta vincente della squadra di casa, firmata Fabi, sbaglia un attacco Porto Viro e gap ridotto al minimo: 8-9. La Delta Group torna a più tre con Tiozzo (8-11), poi un altro pesante break nerofucsia firmato da Sette e Bellei (muro): 10-15. A metà del secondo set arriva il primo block della gara per la Sieco (Fabi 12-15), Sette invece non ha mai smesso di sciorinare pallavolo d’alta scuola: suo il contrattacco del 14-19 che spinge Lanci a spendere l’ultimo time a disposizione. Un’invasione di Ortona (14-20), una di Porto Viro (18-22), ma è l’ultima sbavatura che si concedono gli ospiti. Bellei sigilla la frazione con l’attacco del 20-25: 0-2.

Terzo set e terzo start azzeccato dalla Sieco (3-1), stavolta la Delta Group ha qualche difficoltà in più a tenere il passo, lo conferma la murata di Patriarca su Zamagni (6-4). Arriva anche il più tre per Ortona (7-4 Cantagalli), che ora ci crede, anche perché Bertoli sta andando a tutta birra. Porto Viro torna sotto con Bellei (10-9) ma poi perde nuovamente terreno, complici un attacco fuori di nulla di Barone (rilevato dal videocheck) e un errore in ricezione sul servizio di Fabi: 13-9. Nemmeno il primo time della serata richiesto da Morato sembra poter fermare l’emorragia, arriva un altro contrattacco a segno di Cantagalli (14-9). Zamagni suona la carica (16-13), il resto della reazione polesana arriva tutta d’un fiato, sul turno in battuta di Sette: gli ospiti serrano i ranghi in difesa (super Morgese) e piazzano un clamoroso break di sette punti, da 17-13 a 17-20, con Zamagni e Tiozzo a farla da padroni assoluti, ma anche con un paio di gentili omaggi abruzzesi. Non è finita, due attacchi out di Porto Viro rimettono il punteggio in perfetto equilibrio (20-20), ti aspetti il gomito a gomito finale, invece il servizio pungente di Garnica spariglia di nuovo le carte e mette in ginocchio Ortona. Tiozzo conquista tre palle match, Bellei mette giù la prima: 21-25, 0-3 Delta Group.

I PROTAGONISTI-

Nunzio Lanci (Allenatore Sieco Service Ortona)- « Abbiamo mostrato le stesse carenze che abbiamo dall’inizio della stagione ma molto del merito va a Porto Viro. Oggi gli avversari hanno giocato una partita concreta. Non ci hanno concesso la minima occasione e sono stati in grado di trasformare ogni contrattacco in punto. Mi ripeto, una prestazione opaca quella nostra ma gran merito va agli avversari che hanno in pratica annullato il nostro gioco. Peccato per l’occasione persa di muovere la classifica ».

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Posso dire solo bravi ai ragazzi, hanno affrontato la partita con la giusta mentalità e la giusta aggressività. Il cambio palla non ci veniva così bene da un po’ di tempo, per cui sono molto soddisfatto, nel terzo set abbiamo fatto qualche errore di troppo ma abbiamo rimediato con il contrattacco. Mentre in alcune partite non avevamo un piano B, oggi avevamo sia l’A che il B e il C, in muro-difesa siamo stati bravissimi ».

IL TABELLINO-

SIECO SERVICE ORTONA – DELTA GROUP PORTO VIRO 0-3 (15-25, 20-25, 21-25)

SIECO SERVICE ORTONA: Dimitrov 2, Bertoli 11, Fabi 5, Cantagalli 9, Marshall 8, Patriarca 3, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Del Vecchio 0. N.E. Falcone, Tognoni, Donatelli, Di Giulio, Lanci. All. Lanci.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 3, Tiozzo 14, Barone 4, Bellei 16, Sette 12, Zamagni 9, Lamprecht (L), Morgese (L). N.E. Zorzi, Pedro Henrique, Charalampidis, Sperandio, Eccher. All. Morato.

ARBITRI: Colucci, Di Bari.

Durata set: 22′, 25′, 29′; tot: 76′.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - CONAD REGGIO EMILIA-

Prosegue sicura la marcia della capolista Yuasa Battery Grottazzolina chew forte del solito Nielsen (autore stasera di 23 punti) supera in tre set una coriacea Conad Reggio Emilia che ha tenuto testa agli uomini di Ortenzi nel primo set prima di arrendersi di fronte alle accelerazioni dei marchigiani.

.Grottazzolina in campo con la diagonale Marchiani-Nielsen, i ricevitori schiacciatori sono Fedrizzi e Cattaneo, i muratori sono Canella e Mattei, infine il libero è Marchisio. Fanuli schiera la diagonale Sperotto-Suraci, a causa del perdurare dell’assenza di Marks, i centrali sono Bonola e Sesto, gli attaccanti del match sono Preti e Mariano, a difendere la seconda linea c’è Pochini..

Primo set che prende subito un ritmo intenso, le squadre avanzano punto a punto (3-3). Mariano con grande prontezza difende il pallone a tutto braccio di Nielsen e da la possibilità a Sperotto di servire Preti che con un mani-out guadagna il +2 (5-7). Muro di Grottazzolina su Suraci: i padroni di casa ritrovano la parità (8-8). Primo tempo di Sesto (16-18). Preti gioca alto sul muro e segna il 19-22. Grottazzolina trova il muro punto su Preti e pareggia (23-23). Set point per la Conad, annullato da Nielsen: si va ai vantaggi (24-24). Ancora Nielsen in parallela: 25-24 per i padroni di casa, poi lo annulla Reggio (25-25). Una decisione arbitrale decisamente discutibile sul tocco a muro reggiano regala il set a Grottazzolina, nonostante i giallorossi abbiamo tenuto il vantaggio per tutto il set (27-25).

Ace di Suraci (3-4). Monster block su Cattaneo, Reggio a +2 (5-7). Mariano mura Nielsen e conquista quattro misure di vantaggio, costringendo la Yuasa Battery a chiamare time-out (6-10). Accorcia Fedrizzi con doppio ace (10-11). Doppio punto di Nielsen, Grottazzolina scavalca (16-15). Allungano i gialloblù (20-16). Ancora Nielsen con una diagonale a tutto braccio: set point per i marchigiani (24-19). Cattaneo si infila tra le mani del muro giallorosso e conquista anche il secondo set (25-20).

Si apre il primo set con in vantaggio i marchigiani per la prima volta (3-2). Diagonale di Suraci vincente (7-5). Grottazzolina mantiene il vantaggio (11-9). Errore dai nove metri della Conad, la compagine di Ortenzi allunga (15-12). Trova spazio al centro Canella e i gialloblù allungano di sette lunghezze (23-16). Muro punto di capitan Sesto: Reggio accorcia (23-18). Si infila nel muro Nielsen e conquista il primo match point (24-20). Errore dai nove metri di Sesto, Grottazzolina vince per 3-0 (25-21).

I PROTAGONISTI-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Sapevamo di venire in un campo molto difficile, contro un avversario di altissimo livello. Penso che siamo entrati in campo con il giusto spirito, ordinati, ci siamo guadagnati diverse chance nel primo set, poi purtroppo siamo stati troppo frettolosi e ci è sfuggita l’occasione di chiuderlo. Purtroppo con questo tipo di avversario, ovvero di alto livello, paghi lo scotto ed è ciò che è successo nel secondo e nel terzo set ».

IL TABELLINO-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (27-25, 25-20, 25-21)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Fedrizzi 10, Canella 7, Nielsen 23, Cattaneo 8, Mattei 3, Romiti (L), Vecchi 0, Mitkov 1, Marchisio (L). N.E. Cubito, Lusetti, Ferraguti. All. Ortenzi.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 2, Mariano 6, Sesto 8, Suraci 20, Preti 7, Bonola 5, Catellani 0, Torchia (L), Pochini (L), Guerrini 0. N.E. Caciagli, Maiocchi, Gasparini, Volpe. All. Fanuli.

ARBITRI: Gaetano, De Simeis.

Durata set: 32′, 25′, 28′; tot: 85′

CONSAR RAVENNA - PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo vince a Ravenna e sale sul secondo gradino della classifica, portandosi a -6 da Grottazzolina capolista. Il 2024 inizia con una vittoria piena al Pala De Andrè per i ragazzi di Battocchio contro una compagine, quella ravennate, molto giovane ma con grandi talenti e la giusta esperienza in ruoli chiave. Aver chiuso ai vantaggi il primo set ha aperto la strada ad una partita in discesa, nonostante la prestazione attenta e di carattere messa in campo dai padroni di casa. Sale a otto la striscia positiva di partite consecutive vinte dai biancoblù, che dedicano quella di stasera alla team manager Silvia, non in trasferta per motivi familiari.

Coach Bonitta schiera: Mancini palleggio, Bovolenta opposto, Mengozzi e Bartolucci al centro, Orioli e Benavidez schiacciatori; Goi (L). Cuneo risponde conSottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

I PROTATONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ho un po’ finito gli aggettivi per questi ragazzi che hanno fatto una prestazione pazzesca, abbiamo avuto una settimana complicata e in generale questo lungo periodo con le sue difficoltà, come in tutta Italia del resto. Venire qui a Ravenna e fare una partita così contro una squadra che per me è una delle più forti del campionato è davvero tanta roba. La dedica di questa sera è tutta per Silvia la nostra Team manager».

IL TABELLINO-

CONSAR RAVENNA – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (27-29, 19-25, 18-25)

CONSAR RAVENNA: Mancini 4, Orioli 9, Bartolucci 6, Bovolenta 8, Benavidez 8, Mengozzi 8, Chiella (L), Arasomwan 1, Goi (L), Russo 0, Feri 0, Falardeau 3. N.E. Grottoli, Menichini. All. Bonitta.

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Botto 9, Codarin 6, Jensen 19, Andreopoulos 8, Volpato 13, Giordano (L), Gottardo 0, Giacomini 0, Staforini (L), Cioffi 0. N.E. Colangelo, Bristot, Coppa. All. Battocchio.

ARBITRI: Nava, Clemente.

Durata set: 32′, 25′, 24′; tot: 81′.

I RISULTATI-

Tinet Prata di Pordenone-Emma Villas Siena 2-3 (23-25, 20-25, 25-20, 25-23, 18-20) Giocata ieri;

Sieco Service Ortona-Delta Group Porto Viro 0-3 (15-25, 20-25, 21-25);

Pool Libertas Cantù-BCC Tecbus Castellana Grotte Si gioca il 24/01/2024 ore 18:00;

Consar Ravenna-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (27-29, 19-25, 18-25);

Yuasa Battery Grottazzolina-Conad Reggio Emilia 3-0 (27-25, 25-20, 25-21);

Consoli Sferc Brescia-Abba Pineto 3-2 (12-25, 25-16, 22-25, 25-16, 15-10) Giocata ieri;

Kemas Lamipel Santa Croce-WOW Green House Aversa Si gioca il 31/01/2024 ore 19:00

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 38, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 32, Tinet Prata di Pordenone 31, Emma Villas Siena 30, Consar Ravenna 28, Consoli Sferc Brescia 26, Delta Group Porto Viro 23, Kemas Lamipel Santa Croce 19, Pool Libertas Cantù 19, WOW Green House Aversa 16, Conad Reggio Emilia 16, Abba Pineto 13, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9.

Note: 1 Incontro in meno: Kemas Lamipel Santa Croce, Pool Libertas Cantù, WOW Green House Aversa, BCC Tecbus Castellana Grotte;

IL PROSSIMO TURNO- 14/1/2024 Ore: 18.00-

Abba Pineto-Emma Villas Siena Si gioca il 13/01/2024 ore 20:30;

Consoli Sferc Brescia-Delta Group Porto Viro;

Kemas Lamipel Santa Croce-Tinet Prata di Pordenone 17/01/2024 ore 19:00;

Conad Reggio Emilia-BCC Tecbus Castellana Grotte Ore 16.00;

Pool Libertas Cantù-Consar Ravenna 16/01/2024 ore 19.00;

WOW Green House Aversa-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Ore 16.00;

Yuasa Battery Grottazzolina-Sieco Service Ortona