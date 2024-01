Siena espugna Pineto in tre set

PINETO (TERAMO)- La Emma Villas Siena, nell'anticipo della terza di ritorno , prosegue sull’onda lunga dei risultati positivi e in Abruzzo centra la quinta vittoria consecutiva. Per i senesi una prestazione di assoluta sostanza contro Pineto, una grande prova al servizio per i ragazzi allenati da coach Gianluca Graziosi che sono stati anche solidi a muro e concreti in attacco. A Pineto finisce con il risultato di tre set a zero in favore di Siena. Per la Emma Villas è la quinta vittoria consecutiva in campionato.

La Emma Villas Siena inizia alla grande, con un parziale di 0-4 nel quale Copelli realizza anche il primo servizio vincente dell’incontro. Coach Cezar Douglas Silva, alla sua prima gara sulla panchina di Pineto, chiama subito time out per parlare con i suoi giocatori. È Rocco Panciocco a mettere a segno il primo punto del match per la Abba (1-4). Poi arriva il cambio palla dei toscani con Marco Pierotti. Bene anche Krauchuk, a segno (2-6). Gli abruzzesi reagiscono e raggiungono la parità con una bella murata di Loglisci.

La squadra di coach Gianluca Graziosi prova però ad allungare nuovamente. Due servizi vincenti di Krauchuk e una murata vincente di Pierotti fanno volare la Emma Villas sul 10-14. Grandissima giocata di Thomas Nevot che di seconda mette giù il pallone, poi ancora Siena a segno dai nove metri, questa volta con Marco Pierotti. Entra Sebastiano Milan, uno degli ex di giornata, autore subito del 15-17. Con una murata di Basso Pineto mette la testa avanti (18-17).

Il set si gioca sul punto a punto, sono pesanti le schiacciate vincenti di Sebastiano Milan prima e di Marco Pierotti poi (19-21). Di nuovo parità (21-21), poi bene ancora Pierotti da posto 4. Krauchuk ha la meglio del muro a due e della difesa di Pineto, Siena fa un altro passettino verso quota 25 (22-23).

Il turno in battuta di Krauchuk è decisivo: prima arriva un punto di Pierotti dopo ricezione non buona della Abba e poi c’è la murata vincente di Stefano Trillini (22-25).

Ben 4 i servizi vincenti di Siena in questo set: due per Krauchuk, uno a testa per Copelli e Pierotti. Marco Pierotti chiude il set con 7 punti a referto e con il 56% in attacco.

Si riparte e Pineto si avvantaggia e si porta sul 9-6 con il positivo turno in battuta di Rocco Panciocco. Siena replica con due servizi vincenti di Copelli e due bellissimi attacchi vincenti di Marco Pierotti (11-14). Muro di Trillini (12-16), che si ripete poco dopo. Siena è solida a muro e dai nove metri ottiene ottimi risultati. Ace di Pierotti (13-19).

Nevot mette in mostra la sua classe spedendo il pallone dove la difesa del team abruzzese non può arrivare, poi manda a realizzare Milan. Pierotti chiude il secondo set sul 19-25.

Ottimo ancora Marco Pierotti: altri 5 punti per lui e 67% in attacco. Siena chiude il secondo set con altri 3 servizi vincenti (e sono 7 in totale) e con il 50% in attacco.

Nel terzo set Siena continua a fare bene in battuta, altro ace di Pierotti. Buone cose arrivano ancora da Matheus Krauchuk in attacco. Ace di Thomas Nevot (13-16). Set sul filo dell’equilibrio, si abbassa la qualità del servizio della Emma Villas che incontra qualche difficoltà in più rispetto ai parziali precedenti.

Quando Panciocco mura Krauchuk Pineto si porta sul 21-20. Milan pareggia: 21-21. Graziosi manda Gonzi in battuta: Milan mura alla grande Frac, ed è 21-22. Ace di Gonzi: 21-23.

È Krauchuk a chiudere il terzo set sul 23-25. La Emma Villas Siena vince il match per tre set a zero.

I PROTAGONISTI-

Matteo Paris (ABBA Pineto)- « Peccato perché nel primo e nel terzo set eravamo arrivati in situazione di parità. Dobbiamo gestire con più tranquillità le fasi punto a punti nei finali di set. Abbiamo mostrato alcune cose buone, altre meno. C’è più armonia, più tranquillità, in settimana abbiamo lavorato bene e provato cose buone, ma ora, più di tutto, è arrivato il momento di tornare a vincere. Sabato ci aspetta uno scontro diretto e non abbiamo altre possibilità: dobbiamo vincere. Oggi ci tenevamo a fare bene e potevamo fare qualcosa in più contro una squadra che ha battuto benissimo (10 ace ndr). Ad ogni modo lavoriamo con fiducia. La classifica dice che dobbiamo lottare per la salvezza e che dobbiamo tornare a vincere. È arrivato il momento di farlo ».

IL TABELLINO-

ABBA PINETO – EMMA VILLAS SIENA 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

ABBA PINETO: Santangelo 1, Mignano, Pesare, Sorgente (L), Jeroncic, Frac 13, Basso 9, Di Silvestre, Paris 1, Nikacevic 6, Loglisci 6, Panciocco 11, Msatfi, Marolla (L). coach: Cezar Douglas Silva. Assistenti: Palermo, Angeloni.

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 6, Trillini 6, Nevot 5, Bonami (L), Tallone, Coser (L), Krauchuk 14, Milan 11, Gonzi 1, Acuti, Pierotti 13, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

ARBITRI: Di Simeis, Di Bari.

Durata Set: 31’, 28’, 32’ Tot: 91’

Mvp: Marco Pierotti (Emma Villas Siena)