Sabato e domenica va in scena la 4a di ritorno

Sabato il calendario propone quattro match in simultanea alle 20.30: Prata – Cantù, Cuneo – Brescia, Castellana – Pineto e Siena – Reggio Emilia. Domenica Porto Viro e Grottazzolina anticipano alle 16.00, mentre alle 18.00 vanno in scena due match, Ortona – Aversa e Ravenna – Santa Croce. In classifica prosegue la leadership della Yuasa Battery, seconda la Puliservice. Intanto i nuovi colpi di mercato caratterizzano la parte bassa del tabellone di Serie A2.



Sabato, alle 20.30, tornano in campo Tinet Prata di Pordenone e Pool Libertas Cantù, squadre reduci dai posticipi infrasettimanali del 3° turno di ritorno. Si tratta del sesto incrocio e il bilancio premia i lombardi con 4 successi a 1, anche se nel girone di andata i friulani hanno rotto il tabù violando la tana dei rivali per 3-1. Dopo il tracollo a Santa Croce, pur lottando ancora per le prime posizioni, la Tinet vuole tornare quanto prima sugli specchietti retrovisori di Grottazzolina. Invece il gruppo di Francesco Denora, caduto in casa con Ravenna, gravita a metà classifica e cerca riscatto in trasferta. L’unico ex del match è Alessio Alberini che ha alle spalle due esperienze in maglia Pool Libertas. Dario Monguzzi è alla gara n. 300 in carriera.



Sfida da piani alti alle 20.30 di sabato. I padroni di casa della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, ora al secondo posto della classifica, attendono la Consoli Sferc Brescia, sesta in graduatoria. Si tratta del nono incrocio tra i due team e i piemontesi vantano 5 successi contro le 3 vittorie dei Tucani (3-2 per i lombardi nel girone di andata), che ritrovano da rivale l’ex Lorenzo Codarin. La Puliservice viene dal blitz ad Aversa in quattro set, la Consoli Sferc dalla prova di forza interna per 3-1 contro Porto Viro. In arrivo la presenza n. 400 di Iacopo Botto nelle Regular Season, mentre Marco Volpato intravede i 2000 punti in carriera, distanti 17 giocate decisive. Tra gli ospiti Roberto Cominetti è a 14 sigilli da quota 2000 nelle stagioni regolari.



Sabato sera (20.30) in campo anche per BCC Tecbus Castellana Grotte e Abba Pineto, con l’unico precedente in Serie A andato in scena nel girone di andata e chiuso con il successo esterno dei pugliesi. Si tratta di uno scontro diretto vitale per la classifica. I padroni di casa, sconfitti in tre set a Reggio Emilia, sono ancora in coda alla graduatoria a 9 punti con Ortona e inseguono proprio Pineto, ferma a quota 12 dopo la battuta d’arresto casalinga con Siena, ma con la novità di un nuovo giocatore nel gruppo. Ingaggiato infatti l’opposto Andrea Santangelo (10 attacchi vincenti ai 2500 in carriera). Gli abruzzesi vantano nel roster due ex, Paolo Di Silvestre e Matteo Paris. Centesima partita in carriera per Nicola Cianciotta della BCC, a 23 punti dai 1000 nelle Regular Season e a caccia dell’attacco vincente n. 900 in carriera.



Anche il 13° confronto in Serie A tra Emma Villas Siena e Conad Reggio Emilia va in scena sabato alle 20.30. Nel girone di andata ad avere la meglio sono stati i toscani in trasferta al tie break portando a 8 i successi negli scontri diretti. In classifica i padroni di casa competono per le prime posizioni dopo la trasferta perfetta a Pineto, mentre gli ospiti, che vengono dal 3-0 casalingo inflitto a Castellana Grotte, sono distanziati in graduatoria e hanno finora accumulato un bottino di 19 punti. Due ex tornano da rivali in Toscana, Romolo Mariano e Filippo Pochini. Tre attacchi vincenti ai 2500 in carriera per Alessandro Preti e due attacchi vincenti ai 500 nelle Regular Season per Antonino Suraci, entrambi della Conad.



Domenica, alle 16.00, la Delta Group Porto Viro ospita la capolista Yuasa Battery Grottazzolina. In arrivo il quarto confronto diretto tra i due team dopo il successo dei marchigiani all’andata con il massimo scarto, risultato che al momento è l’ago della bilancia negli scontri diretti in Serie A, con la Yuasa Battery avanti 2 a 1. Battuti 3-1 a Brescia, i giganti veneti sono settimi, fermi a 23 punti, e si trovano di fronte clienti scomodissimi. Sconfitta solo due volte nei 16 incontri della stagione regolare, Grottazzolina continua a dominare la scena in vetta e viene dal 3-1 interno contro l’ultima della classe, Ortona. Tra gli ospiti, Michele Fedrizzi è a 20 punti dalla quota dei 2500 sigilli realizzati nelle Regular Season di Serie A.



Domenica, alle 18.00, scocca l’ora dell’8° faccia a faccia tra Sieco Service Ortona e WOW Green House Aversa. Il team abruzzese è avanti nei precedenti con 4 vittorie a 3, ma ha perso al tie break il confronto del girone di andata in Campania. I padroni di casa stazionano in fondo alla classifica con 9 punti in coabitazione con Castellana Grotte e vengono dalla sconfitta in quattro set rimediata a Grottazzolina, ma hanno cercato ancora una volta la strada bulgara per rinforzarsi con l’ingaggio in settimana dell’opposto Trifon Lapkov, mentre Aversa, caduta in casa per 3-1 contro Cuneo, è undicesima a quota 16 punti e vuole allungare sui rivali. Tra gli ospiti Andrea Argenta cerca il suo punto n. 2700 in Serie A.



In campo alle 18.00 di domenica anche Consar Ravenna e Kemas Lamipel Santa Croce, una di fronte all’altra per la 13a volta. La supremazia sul piano dei risultati negli scontri diretti è dei romagnoli, avanti 8 a 4 e vittoriosi all’andata con un netto 3-0 in Toscana. In classifica Ravenna è quarta con 31 punti dopo il blitz infrasettimanale con il massimo scarto a Cantù, mentre i Lupi sono ottavi con tre lunghezze in più dopo la vittoria interna di mercoledì sera contro Prata. Un ex per parte in campo, Martin Arasomwan (5 attacchi vincenti ai 500 nelle stagioni regolari) e Manuel Coscione. Tra gli ospiti Simone Parodi è a 2 attacchi vincenti dal traguardo dei 2800 in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 20 gennaio 2024, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone - Pool Libertas Cantù Arbitri: Grassia, Cavicchi



Sabato 20 gennaio 2024, ore 20.30



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Consoli Sferc Brescia Arbitri: Cruccolini, Mesiano



Sabato 20 gennaio 2024, ore 20.30



BCC Tecbus Castellana Grotte - Abba Pineto Arbitri: Serafin, Nava



Sabato 20 gennaio 2024, ore 20.30



Emma Villas Siena - Conad Reggio Emilia Arbitri: Chiriatti, Merli



Domenica 21 gennaio 2024, ore 16.00



Delta Group Porto Viro - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Venturi, Pristerà



Domenica 21 gennaio 2024, ore 18.00



Sieco Service Ortona - WOW Green House Aversa Arbitri: Toni, Marotta



Domenica 21 gennaio 2024, ore 18.00



Consar Ravenna - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Santoro, Marconi



LA CLASSIFICA-



Yuasa Battery Grottazzolina 41, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 35, Emma Villas Siena 33, Consar Ravenna 31, Tinet Prata di Pordenone 31, Consoli Sferc Brescia 29, Delta Group Porto Viro 23, Kemas Lamipel Santa Croce 22, Pool Libertas Cantù 19, Conad Reggio Emilia 19, WOW Green House Aversa 16, Abba Pineto 13, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9.



1 incontro in meno: WOW Green House Aversa, BCC Tecbus Castellana Grotte, Pool Libertas Cantù, Kemas Lamipel Santa Croce.