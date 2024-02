Chapeau a Grottazzolina, espugnata anche Pordenone

La partenza è equilibrata, grazie una Tinet partita in grande spolvero ed efficace ai limiti della perfezione. La Yuasa, però, ancora una volta si dimostra dura a morire e trova in se stessa le risorse per gonfiare il petto e strappare tre punti che la certificano sempre più con merito al comando della classifica.

Formazioni tipo per entrambi gli allenatori, con Boninfante in campo con Alberini in regia e Lucconi opposto, Terpin e Petras in banda, Scopelliti e Katalan centrali con De Angelis libero; risponde Grottazzolina con Marchiani in diagonale a Breuning Nielsen, Fedrizzi e Cattaneo ad agire da posto quattro, Canella e Mattei al centro e Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea.

Una palla out di Lucconi consente alla Yuasa di inaugurare il tabellone segnapunti, sorpassa Prata sul 6-3 con un lob di Petras seguito da un monster block di Scopelliti. Terpin è in palla e porta i suoi sul 8-5, curioso il fallo fischiato ad Alberini al servizio per aver fatto passare oltre otto secondi prima di servire ma la Tinet rimane stabilmente in vantaggio e con un altro muro di Scopelliti vola sul 14-10. Il break Yuasa arriva sul 16-13 con Fedrizzi in mani out, riallunga però Prata con Terpin sul 20-16. Sempre il goriziano a prendersi la scena locale (saranno 8 i punti personali a fine set) fino al 22-16, Lucconi ed un muro di Katalan permettono alla Tinet di chiudere con un agevole 25-18.

Yuasa subito avanti 0-5 in apertura di secondo set, con una serie di difese efficaci nel contenimento degli attacchi locali, ma anche un ottimo turno al servizio di Mattei. Ace di Fedrizzi che pesca l’angolo per il 2-8, gli risponde Alberini per il 4-8 che riavvicina la Tinet; Breuning sale in cattedra risolvendo due lunghe azioni da par suo e piazzando l’ace del 6-13. Il muro di Grottazzolina smorza l’attacco di Petras, sulla ricostruzione Fedrizzi sigla il 8-16; allunga ulteriormente la Yuasa Battery con Breuning in mani out e Canella a bloccare la pipe di Petras per il 11-21. Un paio di bordate di Lucconi accorciano il gap, e sul 15-21 Ortenzi ferma il gioco per interrompere un efficace turno al servizio di Alberini. Il “trucco” funziona, il 18-25 è siglato da Fedrizzi addirittura in palleggio e si ritorna in perfetta parità.

Il terzo set si apre con Fedrizzi efficace al servizio (tre ace) per il 1-4 Yuasa; Alberini non gli è da meno ed è subito parità. Il mani out di Petras in palleggio vale il 9-8 Tinet ed infiamma i tantissimi tifosi presenti, Terpin protagonista per l’ace del 14-12, aiutato dal nastro. Scopelliti ferma Breuning a muro, gran diagonale di Fedrizzi per il break grottese del 16-15. Prata prosegue sul doppio vantaggio portandosi sul 20-18, è di Petras il 22-20 in mani fuori; Grottazzolina si rifà sotto sul 22 pari sfruttando l’ottimo ingresso di Vecchi, e quando Petras non trova le mani del muro è la Yuasa a portarsi al set point. Terpin annulla tutte le occasioni ospiti per portarsi in vantaggio nel conto dei set, nulla può però quando Breuning spara un missile direttamente dai nove metri, 27-29 e situazione ribaltata.

Subito break Yuasa che si porta sullo 0-3 grazie a Canella dal centro e Lucconi out; ace di Breuning per il 2-6 che costringe Boninfante al time out. Fedrizzi pesca le mani del muro blu per il 3-8, Marchisio compie una magia in difesa che viene ancora capitalizzata dall’attaccante trentino. Capitan Vecchi (esemplare il suo ingresso in campo) porta a +7 Grottazzolina direttamente dal servizio, rocambolesco il punto del 4-12 con Fedrizzi che pesca la linea ed il videocheck che inverte una errata decisione arbitrale. La Tinet perde un po’ di smalto, e si disunisce anche in fase difensiva, fondamentale in cui solitamente è sempre sul pezzo. Quando Fedrizzi mura la pipe di Terpin il punteggio comincia a diventare impietoso per i friulani, 5-15 e dentro Iannaccone per Petras. Marchiani lo mira ed in battuta lo manda subito in grossa difficoltà, Grottazzolina sul velluto. La Tinet esce dal match infilando tanti errori e non riuscendo a ritrovare il bandolo della matassa, l’ace di Breuning colpisce De Angelis per il 8-22 con palla in tribuna. La chiusura, una formalità, è affidata sempre al campione danese, per un 10-25 che certifica una superiorità piuttosto netta nel parziale che consegna tre punti pesantissimi alla Yuasa Battery.

Gran prova collettiva della squadra grottese, con una nota di particolare merito per il capitano, Riccardo Vecchi, entrato in un momento delicato a rilevare Cattaneo e resosi protagonista di una gara ai limiti della perfezione. A lui l’onore di caricare in pullman il bottino e riportarlo a Grottazzolina.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 1-3 (25-18, 18-25, 27-29, 10-25)

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 17, Scopelliti 8, Lucconi 15, Petras 11, Katalan 4, Aiello (L), Baldazzi 0, De Angelis (L), Iannaccone 0. N.E. Pillon, Pegoraro, Bellanova, Truocchio. All. Boninfante.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Fedrizzi 18, Canella 8, Nielsen 28, Cattaneo 2, Mattei 4, Foresi (L), Cubito 0, Vecchi 5, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Lusetti, Ferraguti, Romiti. All. Ortenzi.

ARBITRI: Nava, Sessolo.

Durata set: 25′, 27′, 39′, 21′; tot: 112′