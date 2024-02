Siena batte Castellana e conquista i Play Off

SIENA - La Emma Villas Siena, nell' anticipo dell'8a di ritorno , supera 3-0 (25-14, 25-19, 25-18) la BCC Tecbus Castellana Grotte con una convincente prova di forza. Tre punti che servono ai toscani per tenere saldamente il secondo posto ma soprattutto che consente loro di staccare il pass per i Play Off con cinque giornate di anticipo. Mvp dell’incontro Marco Pierotti. Ad allietare il pomeriggio anche le ragazze della sezione di ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana che si sono esibite tra un set e l’altro.

La prima murata della formazione senese è firmata da Stefano Trillini. Che poco dopo si mette in evidenza anche per il servizio vincente del 6-3. Molto bravo anche Matheus Krauchuk a mettere giù il pallone del 10-6 sul quale coach Simone Cruciani, allenatore di Castellana Grotte e uno degli ex di giornata, chiede time out. La squadra pugliese si riavvicina con una murata vincente di Bermudez e con un’altra immediatamente successiva timbrata da Pol: 13-9.

Ci pensa Pierotti a realizzare il cambiopalla, punto del 14-9. Anche Tallone è produttivo, Siena vola sul +7: 17-10. Siena neutralizza un altro attacco di Castellana Grotte, Pierotti mette a segno il punto break (18-10). Poi ancora punto Siena: è di Copelli il 19-10. Tallone colpisce in diagonale per il 21-13, poi mette a segno un potentissimo ace: 22-13. Cianciotta gioca bene sulle mani del muro senese, ma Siena è vicina alla conquista del primo parziale. Krauchuk fa fare un altro passo alla Emma Villas, il set si chiude sul 25-14 con un attacco out di Ciccolella.

Molto buono l’impatto sulla sfida da parte della formazione biancoblu, con 6 punti di Stefano Trillini e con 4 servizi vincenti nel primo set.

Due murate vincenti di Stefano Trillini producono un break nel secondo set: 15-11. Muro anche di Marco Pierotti, poi una fantastica pipe di Alessio Tallone porta al 18-11. Il gioco senese scorre fluido, muro e difesa della squadra allenata da coach Gianluca Graziosi si comportano bene e la squadra senese mantiene il vantaggio. Castellana Grotte realizza dai nove metri con il servizio vincente di Alberto Pol. Krauchuk martella: 23-18. È ancora Krauchuk a chiudere il set: 25-19 per Siena. In questo set 5 punti per Pierotti, 4 a testa per Krauchuk e Tallone.

Ancora Trillini importante a muro nel terzo set, e ancora Krauchuk che attacca con profitto. Castellana Grotte sbaglia alcuni attacchi, Siena si porta sul 15-10. Molto bravo Cianciotta in pipe: 15-11. Tallone fa passare il pallone tra le mani del muro pugliese. Muro di Copelli per il 20-12. Copelli appoggia il punto numero 23. Krauchuk chiude il set sul 25-18. Siena vince 3-0 e conquista i playoff.

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS SIENA – BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-14, 25-19, 25-18) –

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 1, Tallone 12, Copelli 8, Krauchuk Esquivel 11, Pierotti 11, Trillini 9, Coser (L), Bonami (L), Gonzi 0, Ivanov 0, Picuno 0. N.E. Milan, Acuti, Pellegrini. All. Graziosi.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 0, Cianciotta 9, Ciccolella 2, Bermudez 7, Pol 8, Ceban 5, Compagnoni 2, Balestra 0, Rampazzo 0, Guadagnini (L), Battista (L), Iervolino 2. N.E. Tzioumakas, Menchetti. All. Cruciani.

ARBITRI: Pristerà, Prati.

Durata set: 24′, 27′, 25′; tot: 76′.