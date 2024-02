9a di ritorno: le sfide più attese Cuneo-Siena e Ravenna-Grottazzolina

ROMA - Domenica 25 febbraio andrà in scena tutta la 9a giornata con incontri di cartello che saranno fondamentali per decidere la classifica finale della Regular Season e determinare le posizioni in chiave Play off. Due le sfide di cartello: quella che apre il turno alle 16.00 tra Cuneo e Siena, con in palio il secondo posto; e quella che vedrà alle 18.00 la capolista Grottazzolina andare a far visita a Ravenna, impegno delicato e non semplice per la formazione di Ortenzi. Alle 18.00 altre quattro partite: Cantù ospita Ortona, Porto Viro accoglie Aversa, Pineto si misura con Reggio Emilia, Brescia cerca continuità contro Prata di Pordenone. Ultimo atto alle 19.00 al PalaGrotte con il posticipo tra i padroni di Castellana Grotte in cerca di punti con i Lupi di Santa Croce.

Domenica, alle 16.00, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e l’Emma Villas Siena si giocano l’investitura al ruolo di antagonista dei primi della classe. Al cardiopalma la sfida dell’andata, vinta in trasferta dai piemontesi al tie break. Cuneo ha avuto la meglio in 3 dei 5 precedenti, ma è terza a -2 dai senesi, secondi con sette lunghezze da recuperare sulla capolista. Nell’ultimo turno la Puliservice ha superato col massimo scarto Porto Viro, l’Emma Villas ha fatto lo stesso con Castellana. Due gli ex, Azaria Gonzi e Alessio Tallone, entrambi con trascorsi a Cuneo. In odore di record due atleti di casa Iacopo Botto (1 ace ai 300 in carriera), Marco Volpato (4 block ai 500 in carriera) e un ospite, Stefano Trillini (8 punti ai 1000 nelle Regular Season).

Domenica, alle 18.00, va in scena il faccia a faccia n. 20 tra Pool Libertas Cantù e Sieco Service Ortona, una gara ricca di ex. Da una parte Andrea Galliani, Giuseppe Ottaviani e Matteo Pedron, dall’altra Matteo Bertoli. La storia parla di una netta supremazia degli abruzzesi con 14 successi a 5, ma la classifica vede il team lombardo in nona posizione a +8 sugli ospiti, che hanno perso al tie break in casa il match di andata e chiudono la graduatoria in ultima posizione a braccetto con Castellana. Nel turno precedente Cantù non è riuscita a sorprendere la capolista Grottazzolina nelle Marche e ha ceduto in tre set, Ortona è rimasta a secco tra le mura amiche contro Brescia incassando una sconfitta con il massimo scarto. Tra gli ortonesi Tommaso Fabi cerca i 10 attacchi vincenti che lo separano da quota 500 nelle Regular Season.

Domenica, alle 18.00, si ritrovano sotto rete per la seconda volta nella categoria Delta Group Porto Viro e WOW Green House Aversa, con i campani in cerca di riscatto dopo il crollo casalingo in tre set nel match di andata. In classifica i padroni di casa sono al settimo posto con 35 punti immagazzinati dall’inizio della stagione, ma vengono dalla sconfitta netta a Cuneo che ha interrotto una striscia positiva di ben quattro turni, mentre gli ospiti sono decimi a 22 punti in coabitazione con Reggio Emilia e hanno centrato una vittoria casalinga al tie break contro Ravenna al culmine di una maratona tanto dispendiosa quanto esaltante.

Domenica si giocano punti pesanti per risalire in classifica tra l’Abba Pineto, dodicesima a quota 19 e intenzionata a sfruttare il fattore campo nel tentativo di agganciare la Conad Reggio Emilia, che in Abruzzo ritrova da rivali Gianluca Loglisci e Andrea Santangelo. I reggiani hanno tre lunghezze di vantaggio visto che sono riusciti a mettere in cascina 22 punti come Aversa. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio con 3 vittorie a 2 la formazione di casa che però all’andata è caduta in quattro set nel quartier generale della Conad. L’ultimo turno giocato in Regular Season è stato difficile da digerire per entrambi i team, con Pineto caduta 3-1 a Prata e Reggio sconfitta 3-0 a Santa Croce sull’Arno. Partita n. 300 in carriera per Romolo Mariano. Mancano 12 attacchi vincenti ai 1000 in carriera per Marco Rocco Panciocco.

Domenica, alle 18.00, a confronto la Consar Ravenna e la capolista Yuasa Battery Grottazzolina, che ritrova da avversario il centrale Filippo Bartolucci, lo scorso anno tesserato con i marchigiani. Tre i precedenti con due successi a uno per i primi della classe, vittoriosi per 3-1 davanti al pubblico amico nel girone di andata. La Consar, tornata da Aversa con 1 punto, è quarta a quota 41 e vuole approfittare dello scontro diretto tra Cuneo e Siena, che la precedono, mentre la Yuasa Battery, mattatrice del torneo con 52 punti a + 7 da Siena, vuole proseguire la marcia dopo il 3-0 inflitto a Cantù. Record in vista per Martins Arasomwan (5 attacchi vincenti ai 500 in Regular Season) e Alessandro Bovolenta (25 punti ai 1000 in carriera) da una parte, per Rasmus Breuning Nielsen (15 attacchi vincenti ai 2000 nelle Regular Season) e Michele Fedrizzi (6 attacchi vincenti ai 2000 nelle stagioni regolari) dall’altra.

Domenica, alle 18.00, la Consoli Sferc Brescia, che giovedì ha rescisso il contratto con Malual Dhieu John Majakè, è di scena al San Filippo con il chiaro intento di esorcizzare la sua bestia nera, la Tinet Prata di Pordenone, formazione che ha sempre vinto nei tre precedenti. Compreso l’incontro di andata, finito 3-0 per i friulani. Tre i punti che separano le due squadre in classifica, con la Tinet quinta a quota 40 dopo il successo per 3-1 nella sfida con Pineto, e i padroni di casa sesti con 37 sigilli, intenzionati a sfruttare il fattore campo a caccia dell’aggancio dopo la vittoria con il massimo scarto a Ortona. Record vicino per Roberto Cominetti (25 punti ai 2500 in carriera). Sul fronte opposto Simone Scopelliti cerca i 5 muri vincenti che lo separano dal traguardo dei 400 block nelle stagioni regolari.

Domenica, nel posticipo delle 19.00, la BCC Tecbus Castellana Grotte, in fondo alla classifica con 16 punti a braccetto con Ortona, cerca una vittoria chiave per la permanenza nella categoria contro la Kemas Lamipel Santa Croce che è ottava a quota 29 e nel girone di andata si impose in tre set. Si tratta del quindicesimo confronto tra le due squadre, con i pugliesi avanti grazie a dieci vittorie e quattro sconfitte contro i Lupi toscani, che al PalaGrotte ritrovano da rivale Filippo Menchetti, nella stagione 2021/22 in forza alla BCC. I padroni di casa, per due turni di fila in lizza con una rivale toscana, vengono dallo stop in trasferta a Siena con il massimo scarto, mentre la Kemas ha regolato 3-0 Reggo Emilia. A portata di record personale Leonardo Colli (12 attacchi punto ai 1500 nei tornei della Lega Pallavolo Serie A).

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 25 febbraio 2024, ore 16.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Emma Villas Siena Arbitri: Serafin, Santoro

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Pool Libertas Cantù – Sieco Service Ortona Arbitri: Papadopol, Scotti

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – WOW Green House Aversa Arbitri: Marotta, Cavicchi

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Abba Pineto – Conad Reggio Emilia Arbitri: Merli, Grassia

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Consar Ravenna – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Venturi, Pristerà

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Toni, Armandola

Domenica 25 febbraio 2024, ore 19.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Gaetano, Vecchione

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 52, Emma Villas Siena 45, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 43, Consar Ravenna 41, Tinet Prata di Pordenone 40, Consoli Sferc Brescia 37, Delta Group Porto Viro 35, Kemas Lamipel Santa Croce 29, Pool Libertas Cantù 24, WOW Green House Aversa 22, Conad Reggio Emilia 22, Abba Pineto 19, BCC Tecbus Castellana Grotte 16, Sieco Service Ortona 16.