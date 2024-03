Siena perde un punto e il secondo posto contro Aversa

SIENA- Due punti preziosi per l ' Emma Villas Siena ma che fatica per gli uomini di Graziosi nel posticipo dell'11a di ritorno , contro la Wow Green House Aversa. Un 3-2 (25-23, 20-25, 25-16, 15-25, 15-12) sofferto contro i campani affamati di punti per evitare la retrocessione.

La formazione di coach di casa va per due volte in vantaggio e per due volte viene ripresa dalla formazione di Tomasello .

Al tiebreak Siena conquista il successo grazue soprattutto a Matheus Krauchuk, autore di 26 punti ed MVP dell’incontro.

Emma Villas Siena in campo con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, Pierotti e Milan in banda, Trillini e Copelli al centro, Bonami libero. Aversa inizia la sfida con Pinelli al palleggio, Argenta opposto, Canuto e Lyutskanov schiacciatori, Presta e Marra centrali, Rossini in seconda linea a difendere.

Siena parte bene, con un 9-6 firmato anche da Milan e Krauchuk. Coach Tomasello chiama time out per parlare con i suoi giocatori, ma al rientro in campo arrivano altri punti di Copelli e compagni. Prima Matheus Krauchuk e poi Marco Pierotti trovano l’incrocio delle righe (13-10). Milan a segno, Siena gioca bene e mantiene il vantaggio. Pierotti in mezzo al muro di Aversa realizza il 23-19, ma poco dopo Lyutskanov realizza il cambio palla. In campo anche Alessio Tallone al posto di Sebastiano Milan. La Emma Villas Siena è a un passo dalla conquista del set, ma qualcosa si inceppa e la squadra di coach Graziosi fatica a chiudere il parziale. Aversa rimonta ma alla fine è Krauchuk a siglare il punto del 25-23 che chiude il primo set. Sono già 7 i punti dell’opposto brasiliano Matheus Krauchuk, che chiude questo set con il 55% in attacco.

All’inizio del secondo set Milan e Pierotti attaccano in maniera positiva e da registrare c’è anche un muro di Krauchuk. Però Aversa parte bene nel secondo set, e con gli attacchi di Canuto, Lyutskanov e Argenta si conquista un buon vantaggio. Siena ora è in difficoltà. Lyutskanov realizza anche un ace, i campani giocano bene e toccano anche il +5: 16-21. Dai nove metri Krauchuk prova a bloccare la Wow Green House: 18-21. In campo entrano di nuovo Tallone per Milan e anche Acuti per Trillini. Lyutskanov dà il set point ai suoi: 19-24. Aversa si aggiudica il secondo set per 20-25.C’è stato un grande Lyutskanov nel secondo set: 9 punti con il 60% in attacco per lui.

Grande giocata di Thomas Nevot in avvio di terzo parziale. Bel recupero di Marco Pierotti e Sebastiano Milan chiude il punto: 7-5. Ottima murata di Riccardo Copelli, poi c’è il servizio vincente di Sebastiano Milan porta al 10-7. Bene ancora Milan, Pierotti e Krauchuk ma è Argenta che in questa fase viene servito tanto da Riccardo Pinelli e trova punti pesanti per la sua squadra. Milan realizza in mezzo al muro a tre del team campano (15-12). Altra giocata di Thomas Nevot (16-12). Ma è Milan il giocatore “on fire”: ora incrocia per il 19-14. Krauchuk è fantastico sul 20-14. Copelli mette giù con freddezza il ventunesimo punto dei senesi. È ancora Copelli l’autore del punto che direttamente dai nove metri chiude il terzo set sul 25-16.

Nel quarto set Aversa mette in campo una grande difesa, aumenta l’intensità del proprio attacco e in battuta ottiene buonissimi risultati. I campani scappano via sull’11-19. La battuta senese in questo frangente del match non entra e lo stesso discorso vale per l’attacco dell’Emma Villas. Pipe di Pierotti: 14-21. Il quarto set si chiude sul 15-25.

Nel tie breaK Siena avanti 2-0, ma Aversa lotta. Importanti i punti di Matheus Krauchuk, al cambio di campo la Emma Villas sopra di due lunghezze: 8-6. Krauchuk (mvp della gara) va ancora a segno, gli risponde Canuto per il 10-8. Ancora Krauchuk e anche Trillini mette giù un punto pesantissimo: 12-8. Arrivano due punti per Aversa. Ok Pierotti: e sono 13 per Siena. Trillini chiude il tiebreak sul 15-12 e il match sul 3-2 per Siena.

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS SIENA – WOW GREEN HOUSE AVERSA 3-2 (25-23, 20-25, 25-16, 15-25, 15-12)

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 8, Trillini 3, Nevot 3, Bonami (L), Tallone, Coser (L), Krauchuk 26, Milan 19, Gonzi, Acuti 2, Pierotti 12, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 1, Spignese (L), Argenta 14, Canuto 10, Lyutskanov 21, Presta 10, Rossini (L), Biasotto, Spagnuolo, Chiapello, Schioppa, Gatto, Marra 6, Agrusti. Coach: Tomasello. Assistente: Beltrame.

Arbitri: Turtù, Usai.

Durata set: 27’, 27’, 25’, 23’, 17’ 119’

MVP: Esquivel Matheus Krauchuk (Emma Villas Siena)