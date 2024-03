Play Off e salvezza: la penultima di Regular Season è decisiva

ROMA- Penultimo turno di Regular Season per l' A2 Maschile nel quale la leader della classifica, Grottazzolina, puo conquistare in casa contro Santa Croce, il punto che le occorre per conquistare matematicamente il primo posto e la qualificazione diretta alle semifinali Play Off. Le altre sei che parteciperanno alle sfide per la promozione sono già note ma occorrerà ancora stabilire le posizioni che determineranno la griglia.

In zona retrocessione, invece, Ortona ha bisogno di due exploit, ma deve fare anche i conti con i risultati degli altri campi. Turno al via domani, sabato 16 marzo (20.30), con Tinet Prata di Pordenone opposta alla Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo. Domenica, alle 16.00, si misurano Consar Ravenna e BCC Tecbus Castellana Grotte. Tre le sfide in calendario alle 18.00: Pool Libertas Cantù – Abba Pineto, Sieco Service Ortona – Conad Reggio Emilia e Yuasa Battery Grottazzolina – Kemas Lamipel Santa Croce. La due giorni di gare si chiude alle 19.00 con Consoli Sferc Brescia – WOW Green House Aversa ed Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro.

Nell’anticipo di domani, sabato 16 marzo (ore 18.00), la Tinet Prata di Pordenone, fresca di rinnovo biennale con il dg Dario Sanna, scende in campo tra le mura amiche per consolidare il quinto posto a + 3 da Brescia e insidiare la quarta posizione di Ravenna, che ha un solo punto di vantaggio. In arrivo, però, c’è un’avversaria scomoda come la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, che difficilmente supererà Grottazzolina al fotofinish (marchigiani in vetta con sei lunghezze di vantaggio), ma deve consolidare la seconda piazza a +1 da Siena visto che equivarrebbe a entrare ai Quarti come prima testa di serie.

Domenica, alle 16.00, la Consar Ravenna può contare sul sostegno dei suoi tifosi nella difesa del quarto posto in classifica da un possibile ritorno di Prata (-1) e mira al contestuale tentativo di ridurre le quattro lunghezze di distacco dal terzo gradino del podio, occupato da Siena. In Romagna si presenta una BCC Tecbus Castellana Grotte affamata di punti. Il sodalizio pugliese è a quota 22 come Reggio Emilia e, pur avendo il vantaggio dettato dal maggior numero di successi, non può correre rischi, ma deve avanzare nelle ultime due giornate per salvarsi. Discorso che coinvolge anche Ortona, ultima a -5 dalla BCC e vicina alla condanna definitiva.

Nella sfida in calendario domenica, alle 18.00, in Lombardia, i padroni di casa della Pool Libertas Cantù, oramai salvi ma aritmeticamente fuori dai Play Off, scendono in campo per onorare il torneo, mentre l’Abba Pineto ha quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma non può ancora tirare un sospiro di sollievo e vuole muovere la classifica per mettersi al sicuro. Con Ortona ormai ultima e isolata, gli abruzzesi sono in posizione privilegiata, a +3 da Aversa e a +4 dall’accoppiata Composta da Castellana Grotte e Reggio Emilia.

Sempre alle 18.00, il fanalino di coda Sieco Service Ortona vuole giocarsi al meglio le residue possibilità di salvezza. La formazione di casa è vicinissima al ritorno in A3 perché solo una combinazione le consentirebbe di restare nella categoria, ovvero due vittorie nette da tre punti e due concomitanti sconfitte di Castellana Grotte (senza punti) e, ovviamente, dell’avversaria di giornata, la Conad Reggio Emilia. Agli emiliani basterebbe portare al tie break la Sieco per condannarla alla retrocessione, mentre gli abruzzesi non avrebbero la certezza di salvarsi nemmeno con la vittoria.

Nel terzetto di match in programma domenica alle 18.00 c’è anche la sfida tra la capolista Yuasa Battery Grottazzolina, che raccogliendo un solo punto metterebbe il sigillo sul suo primato definitivo qualificandosi direttamente per le Semifinali Play Off, e la Kemas Lamipel Santa Croce, squadra già estromessa dalla corsa ai Play Off Promozione e intenzionata a lottare nelle Marche più per il prestigio che per la classifica. Anche perché il settimo posto è irraggiungibile e dista ben 8 punti, mentre il vantaggio sulla nona piazza, occupata da Cantù, è di quattro lunghezze.

L’ultima fascia oraria della 12a di ritorno è quella delle 19.00. La Consoli Sferc Brescia, sesta in classifica a –3 da Prata, deve difendersi dal possibile sorpasso di Porto Viro, settima a -1. Al San Filippo arriva la WOW Green House Aversa, che nel posticipo di lunedì scorso ha preso 1 punto a Siena e con un colpo esterno a Brescia potrebbe mettere una seria ipoteca sulla permanenza nella categoria, se non addirittura acquisire la salvezza matematica con la concomitante sconfitta di una rivale diretta tra Castellana Grotte o Reggio Emilia, che ora hanno un punto in meno.

In chiusura di domenica, sempre all’orario delle 19.00, l’Emma Villas Siena, trionfatrice al tie break in casa nel posticipo di lunedì e terza in classifica con una sola lunghezza di ritardo nei confronti di Cuneo, cerca un altro successo interno per guadagnare la posizione e ostacolare il riavvicinamento di Ravenna, ora quarta a – 4. Al PalaEstra si presenta la Delta Group Porto Viro, settima e già certa della partecipazione ai Play Off, ma intenzionata a scalare le gerarchie negli ultimi due turni per ottenere un abbinamento meno proibitivo.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI RITORNO -

Sabato 16 marzo 2024, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Marotta, Sessolo

Domenica 17 marzo 2024, ore 16.00



Consar Ravenna – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Nava, Mazzarà

Domenica 17 marzo 2024, ore 18.00



Pool Libertas Cantù – Abba Pineto Arbitri: Spinnicchia, Armandola

Domenica 17 marzo 2024, ore 18.00



Sieco Service Ortona – Conad Reggio Emilia Arbitri: Grassia, Salvati

Domenica 17 marzo 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Merli, Lentini

Domenica 17 marzo 2024, ore 19.00



Consoli Sferc Brescia – WOW Green House Aversa Arbitri: Venturi, Santoro

Domenica 17 marzo 2024, ore 19.00



Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro Arbitri: Marconi, Colucci

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 57, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 51, Emma Villas Siena 50, Consar Ravenna 46, Tinet Prata di Pordenone 45, Consoli Sferc Brescia 42, Delta Group Porto Viro 41, Kemas Lamipel Santa Croce 33, Pool Libertas Cantù 29, Abba Pineto 26, WOW Green House Aversa 23, BCC Tecbus Castellana Grotte 22, Conad Reggio Emilia 22, Sieco Service Ortona 17.