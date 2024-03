Ultima di Regular Season: in volata per griglia Play Off e salvezza

ROMA- Si chiude una combattutissima Regular Season . Domenica 24 le protagoniste dell'A2 Maschile saranno in campo per la 13a giornata di ritorno ma alcune situazioni sono ancora tutte da definire. la Yuasa Battery Grottazzolina può guardare tutti dall'alto. In virtù della vittoria in Regular Season la squadra di Ortenzi è già in semifinale Play Off mentre la Sieco Service Ortona ha chiuso mestamente la stagione con la retrocessione in A3 dopo una sola annata nel campionato. sono noti i nomi delle squadre ammesse ai Quarti di Finale Play Off (Emma Villas Siena, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Consar Ravenna, Tinet Prata di Pordenone, Consoli Sferc Brescia e Delta Group Porto Viro), ma vanno ancora definite le posizioni esatte in griglia, mentre il discorso salvezza è un testa a testa tra Conad Reggio Emilia, che riceve la visita della Consoli Sferc Brescia e la BCC Tecbus Castellana Grotte, che ha tre punti in meno degli emiliani e che da penultima cerca un colpo di coda nella sfida casalinga contro Ortona. Nelle altre gare, la Wow Green House Aversa, già salva, ospita Grottazzolina. L’Abba Pineto si misura con la Consar Ravenna, faccia a faccia tra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Pool Libertas Cantù, Friuli e Veneto a confronto nel match tra Delta Group Porto Viro e Tinet Prata di Pordenone. Derby toscano al PalaParenti con la Kemas Lamipel Santa Croce che ospita la formazione della Emma Villas Siena.

Turno particolarmente tranquillo per la WOW Green House Aversa, che chiude la stagione in casa, già certa della salvezza matematica, contro la Yuasa Battery Grottazzolina, prima della classe a + 6 su Siena e quindi aritmeticamente vincitrice della stagione regolare con pass per le Semifinali Play Off. Anche in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 con i marchigiani e di un eventuale aggancio di Castellana Grotte, i padroni di casa avrebbero gli stessi punti e lo stesso numero di vittorie dei rivali pugliesi, ma con un migliore quoziente set. Rasmus Breuning Nielsen è vicino ai 3000 punti in Italia (-15).

Al PalaGrotte, i beniamini di casa della BCC Tecbus Castellana Grotte, penultimi in classifica, cercano tre punti vitali contro la Sieco Service Ortona, fanalino di coda che ha già salutato la categoria nella penultima giornata di ritorno. Il team pugliese può fare la rincorsa solo su Reggio Emilia, che ha tre punti di vantaggio, ma una vittoria in meno. In caso di aggancio della BCC sarebbero i reggiani a retrocedere, che tuttavia sarebbero salvi incamerando un solo punto in casa con Brescia. Nulla da fare, invece, per gli abruzzesi, a -5 dal penultimo posto alla vigilia della giornata finale.

La Conad Reggio Emilia cerca il punto della salvezza e può addirittura farlo con il privilegio di giocare sul proprio campo l’ultimo match stagionale, davanti ai tifosi del PalaBigi, contro una Consoli Sferc Brescia che non è certo in vacanza, ma nella partita n. 200 di Andrea Franzoni in Regular Season, cerca solo 2 punti per blindare la sesta piazza in chiave Play Off Promozione. In caso di successo esterno al tie break dei Tucani, infatti, sarebbe impossibile un’operazione di sorpasso a parte di Porto Viro, che ora occupa il settimo posto della griglia a – 2 dal collettivo lombardo.

Forte della salvezza già sigillata, l’Abba Pineto chiude la stagione al PalaVolley S. Maria con l’obiettivo di salutare i propri tifosi con una vittoria per difendere la decima posizione. In Abruzzo, però, arriva Consar Ravenna, attualmente quarta e a caccia dei tre punti per un sorpasso last minute su Cuneo, che ha due lunghezze di vantaggio e 2 vittorie in più. I romagnoli raggiungerebbero il terzo gradino del podio solo con una vittoria per 3-0 o 3-1 e una concomitante sconfitta dei piemontesi per 3-0 o 3-1. La Consar, che attende il punto numero 500 in stagione di Alessandro Bovolenta, deve contestualmente guardarsi le spalle perché Prata è a -1.

In Piemonte, i padroni di casa della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo vogliono capitalizzare il fattore campo all’inseguimento della seconda piazza in classifica. C’è attesa anche per la centesima gara in carriera di Mattia Gottardo e i 4000 punti di Iacopo Botto, distanti 4 sigilli. Alla vigilia della sfida contro il Pool Libertas Cantù, il collettivo di Matteo Battocchio è terzo a due punti di ritardo dal secondo posto di Siena e con due punti di vantaggio sul quarto posto di Ravenna. A Cuneo basta un punto per confermare la posizione, mentre per superare i senesi deve vincere da 3 punti sperando che l’Emma Villas perda con qualsiasi risultato. Andrebbero bene anche due punti in caso di sconfitta senese per 3-0 o 3-1. Il nono posto non è a rischio per gli avversari, che con una vittoria piena e un concomitante sconfitta senza punti di Santa Croce sarebbero ottavi.

L’ultimo turno della Regular Season regala anche un’interessante sfida tra un Club veneto e una squadra friulana, che intendono migliorare la posizione in griglia Play Off. I padroni di casa della Delta Group Porto Viro hanno l’ultimo pass utile per gli spareggi promozione, ma possono ambire al sesto posto, ora occupato da Brescia e distante due lunghezze. Servono una vittoria e un passo falso dei Tucani. Gli ospiti della Tinet Prata di Pordenone hanno già blindato il quinto posto, ma possono ancora insidiare la quarta piazza di Ravenna, che ha un solo punto di vantaggio, lo stesso numero di vittorie e un peggiore quoziente set. Centesima presenza in carriera per Dario Iannaccone. Michal Petras a caccia del suo punto n. 1000 in Italia.

Il derby toscano al PalaParenti tra Kemas Lamipel Santa Croce ed Emma Villas Siena vale più per l’onore che per la classifica dal punto di vista dei padroni di casa, ottavi, fuori dai Play Off per una posizione, ma a +3 da Cantù. Ai Lupi basterebbe 1 punto per sventare l’aggancio canturino. Discorso differente per gli ospiti, secondi in classifica e decisi a vincere con qualsiasi risultato per scongiurare un sorpasso last minute di Cuneo, che ha due punti in meno e lo stesso numero di successi. Da una parte Antonio Cargioli è a -3 dai 1000 attacchi vincenti nelle Regular Season, dall’altra Marco Pierotti è a -3 attacchi vincenti dal traguardo.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA DI RITORNO-

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 59, Emma Villas Siena 53, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 51, Consar Ravenna 49, Tinet Prata di Pordenone 48, Consoli Sferc Brescia 43, Delta Group Porto Viro 41, Kemas Lamipel Santa Croce 34, Pool Libertas Cantù 31, Abba Pineto 27, WOW Green House Aversa 25, Conad Reggio Emilia 25, BCC Tecbus Castellana Grotte 22, Sieco Service Ortona 17.