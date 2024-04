Gara 3 dei quarti designerà le ultime due semifinaliste

Sfida senza appelli alle 18.00 di domenica sul campo del PalaCosta tra laConsar Ravennae laTinet Prata di Pordenone. Dopo la vittoria con il massimo scarto dei romagnoli in Gara 1 tra le mura amiche, i friulani si sono salvati per il rotto della cuffia nel secondo round al PalaCrisafulli rimontando da 0-2 a 3-2, con un’accelerazione improvvisa e un’affermazione ai vantaggi del tie-break, spinti dal servizio performante (9 ace), dai 23 punti del top scorer Michal Petras e dal lavoro di un inesauribile Alessio Alberini, capace di mandare in doppia cifra cinque compagni. Alla Consar non sono bastati i 5 block personali di Mengozzi e i 44 punti in due, equamente divisi, di Alessandro Bovolenta e Alexandros Raptis, ma ora il confronto torna in Romagna, seppur non al Pala De André. Chi vince pesca la corazzata Grottazzolina nel prossimo turno, chi perde va invece agli Ottavi di Coppa Italia contro Aversa.



Incrocio da dentro o fuori a Cuneo lunedì alle 20.00. Dopo la sconfitta interna per 3-0 al debutto, laPuliservice Acqua S.Bernardo Cuneoè riuscita a rialzarsi grazie al riscatto per 3-1 nella tana dellaDelta Group Porto Viro. Giochi in parità e tutto da rifare tra le due contendenti che mirano a raggiungere la già qualificata Siena. Se nella sfida di apertura il team veneto aveva guidato i giochi in attacco e al servizio dominando nella correlazione muro-difesa, in Gara 2 si è visto un maggior equilibrio in campo, come testimonia la parità degli ace e dei block, mentre a incidere sono stati i dettagli come il 53% in attacco dei piemontesi contro il 51% della squadra di casa e una ricezione più costante. Protagonista Mads Kyed Jensen con 26 sigilli, il 62% in attacco e 2 muri. Sul fronte opposto Tommaso Barotto con 19 punti, il 61% e 2 muri. Chi perde deve passare per gli Ottavi di Del Monte®Coppa Italia A2 contro Pineto.



PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DEI QUARTI DI FINALE PLAY OFF-



Domenica 7 aprile 2024, ore 18.00



Consar Ravenna - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Salvati, Marotta



Lunedì 8 aprile 2024, ore 20.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Delta Group Porto Viro Arbitri: Armandola, Spinnicchia