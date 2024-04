Play Off: Siena e Grottazzolina battono Porto Viro e Ravenna

ROMA -Sono le due formazioni impegnate in casa, quelle con il miglior piazzamento in regular season, ad imporsi nelle due Gara 1 delle semifinali Play Off promozione . L’Emma Villas Siena ha superato in quattro set la Delta Group Porto Viro che solo nel terzo set ha opposto una convincente resistenza ai toscani. Nell’altra sfida la dominatrice della fase regolare del campionato la Yuasa Battery Grottazolina si è fatta sorprendere nel primo set da una scatenata Consar Ravenna ma ha poi innestato le marce alte ed ha domato la resistenza dei romagnoli. Domenica si replica in casa delle formazioni sconfitte stasera.

LE DUE SFIDE-

EMMA VILLAS SIENA - DELTA GROUP PORTO VIRO-

Un’ottima Emma Villas Siena si aggiudica gara1 delle semifinali playoff contro Porto Viro. I padroni di casa iniziano assai bene la partita: 60% in attacco in un primo set che termina 25-11. Poi vincono il secondo set con un punto di Krauchuk rivisto al video check (25-23). Nel terzo set Felice Sette guida la Delta Group che conquista il parziale (21-25). Nel quarto set Siena piazza immediatamente un break (5-0), si aggiudica il set 25-12 e chiude il match sul 3-1 in proprio favore.

La Emma Villas Siena inizia la partita con Thomas Nevot e Matheus Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Marco Pierotti e Alessio Tallone in banda, con Stefano Trillini e Riccardo Copelli al centro, capitan Federico Bonami libero. Porto Viro risponde con Garnica-Barotto, Tiozzo-Sette, Zamagni-Barone, Morgese.

I primi due punti della gara, e della serie, sono firmati da Marco Pierotti. Siena inizia bene la gara, con attacchi a segno anche per Alessio Tallone e per i centrali biancoblu. Arriva anche una murata vincente di Stefano Trillini, sul 12-7 in favore dei padroni di casa la panchina di Porto Viro chiama time out.

Ace di Krauchuk: 15-8 per Siena. Altra murata per la Emma Villas, che allunga nel punteggio. I senesi volano nel punteggio fino al 20-11 con Porto Viro che fallisce alcuni attacchi. Ancora un muro per Siena, con Riccardo Copelli che blocca l’attacco della Delta Group: 22-11.

Servizio vincente per Thomas Nevot: 23-11. Il primo set si chiude sul 25-11 con un punto di Alessio Tallone.

Nel primo set la Emma Villas Siena attacca con il 60% e riesce anche a piazzare tre murate vincenti.

C’è maggiore equilibrio alla ripresa del gioco, la Emma Villas prova a prendersi un vantaggio con Riccardo Copelli: 15-13. Le due squadre non stanno trovando una eccezionale continuità al servizio. Porto Viro trova punti importanti dai suoi attaccanti. Ancora Copelli a segno per i senesi, Tallone appoggia il punto del 20-18. A un punto di Felice Sette risponde di nuovo Alessio Tallone (21-19). L’attacco di Tommaso Barotto termina out per il 22-19. Il set si decide nel finale, con altri punti di Alessio Tallone e con il punto decisivo di Matheus Krauchuk che viene visto al video check: 25-23. Ancora Siena sopra al 60% in attacco: la Emma Villas fa registrare il 62% nel secondo set. E tocca il 60% anche nella positività in ricezione.

La Emma Villas Siena gioca con altissima intensità anche nel terzo parziale: molto bene i centrali Copelli e Trillini. Krauchuk va a segno dai nove metri. Poi altro punto break per Siena, con Stefano Trillini: 6-2. Anche questo è un set equilibrato, con Porto Viro che passa anche avanti: 15-16. I padroni di casa rispondono con un servizio vincente di Thomas Nevot: 17-16.

Felice Sette beffa la difesa senese: 18-19. Altro attacco out per Siena: 18-21. Rocco Barone va a segno dai nove metri: 18-22. Entra Azaria Gonzi in battuta, e mette a segno un ace. La Delta Group però in questo frangente difende, mura e attacca bene. Sette chiude il set sul 21-25.

La Emma Villas parte forte nel quarto set: subito 5-0. Copelli mette giù il punto che vale il 9-3. Ancora Trillini superlativo, il centrale è autore di un’ottima prestazione. I senesi giocano in scioltezza e conquistano un buon vantaggio, gli ospiti non riescono ora a trovare le giuste contromisure. Pierotti arrotonda il punteggio. Krauchuk è una sentenza, Nevot si mette in proprio per il 23-11. Ancora Nevot va a schiacciare per il 25-12.

Finisce 3-1 per la Emma Villas Siena. Gara2 si giocherà domenica a Porto Viro a partire dalle ore 19.

I PROTAGONISTI-

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « È stata una partita molto complicata, loro ci hanno messo sotto da subito e poi ci hanno contenuto bene per tutta la partita. Quando siamo andati in difficoltà abbiamo fatto fatica a recuperare le energie mentali, che già erano poche, ne è venuta fuori una gara nervosa. I ragazzi sono stati bravi a ribaltare il terzo set che sembrava già perso, ma Siena oggi ha giocato meglio, per cui merito a loro. Ora pensiamo alla partita di domenica a Porto Viro ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS SIENA - DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (25-11, 25-23, 21-25, 25-12)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 6, Tallone 18, Copelli 9, Krauchuk Esquivel 11, Pierotti 8, Trillini 10, Coser (L), Bonami (L), Gonzi 1. N.E. Acuti, Picuno, Ivanov, Milan, Pellegrini. All. Graziosi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 1, Tiozzo 11, Barone 8, Barotto 13, Sette 12, Zamagni 2, Pedro Henrique 0, Morgese (L), Lamprecht (L), Bellei 1, Sperandio 0, Eccher 0. N.E. Zorzi, Charalampidis. All. Morato.

ARBITRI: Clemente, Vecchione.

Durata set: 20', 27', 27', 22'; tot: 96'.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - CONSAR RAVENNA-

I Playoff si sa che sono un campionato a parte, regalano emozioni, sfide spettacolari vietati ai deboli di cuore: ecco, Gara 1 giocata tra Yuasa Battery e Consar Ravenna raccoglie il succo di questo concetto con le due formazioni che hanno regalato, al pienone del PalaGrotta, una gara indimenticabile, giocata a viso aperto, dove i giocatori hanno provato a buttare il cuore oltre all’ostacolo ma alla fine solo una squadra poteva prevalere e questa è stata Grottazzolina che fa sua Gara 1 di Semifinale Playoff dopo quasi 2 ore di gioco.

Coach Ortenzi si affida alla diagonale Marchiani-Nielsen, ai centrali Canella-Mattei, agli schiacciatori Fedrizzi e Cattaneo, e al libero Marchisio. Confermatissimo il sestetto di partenza della Consar con Russo-Bovolenta, al centro Mengozzi-Bartolucci, in attacco Raptis e Orioli e Goi libero.

Il primo punto di questa sfida tanto attesa lo mette a terra Bovolenta che evita il muro a due della Yuasa Battery e firma lo 0-1; Mengozzi stoppa Fedrizzi (0-2), Breuning però passa in parallela ed è 1-2. Una strepitosa difesa di Canella dà il via ad un gran punto portato da Cattaneo il quale pareggia i conti a quota 3, la sassata di Breuning dai nove metri fa esplodere il PalaGrotta (5-4) ma la buona battuta di Bovolenta permette a Raptis di portare avanti la Consar 5-7; le due squadre si affrontano a viso aperto senza timori reverenziali e di ciò ne gode lo spettacolo offerto in campo: Marchiani apre il gioco per Fedrizzi che accorcia le distanze (7-8), i centrali di Grotta difendono forte ed è Mattei stavolta a tirare su il pallone messo a terra da Breuning per l’8-8. Prima Orioli e poi Bovolenta giocano bene sulle mani del muro di casa regalandosi il 9-12 mentre l’attacco di Raptis si insacca sul muro grottese costringendo coach Ortenzi a chiamare un timeout sul 10-14 in favore di Ravenna. Alla ripresa del gioco il vantaggio della Consar continua ad oscillare tra le tre e le quattro lunghezze e si arriva così sul 15-19 quando il servizio di Russo sorprende la ricezione di Grottazzolina segnando così il 15-20 ed il secondo timeout richiesto dalla panchina di casa; gli ospiti, più in ritmo partita dopo aver giocato i quarti di finale che invece i grottesi non hanno disputato, continuano a spingere sull’acceleratore e così il primo tempo di Mengozzi vale il 17-23, Raptis dal quattro segna il 18-24 mentre l’ace di Bovolenta pone fine al parziale di apertura col punteggio di 18-25.

Al cambio di campo Fedrizzi prova a scuotere i propri compagni ed il suo servizio vincente vale il 4-3, la parallela di Orioli finisce fuori di un soffio e spinge Grotta verso il +2 (6-4) mentre un’altra randellata dai nove metri di Breuning fa alzare in piedi tutto il pubblico di casa perché i propri beniamini sono avanti 8-5; il danese si fa carico dell’attacco grottese e sul 10-7 del secondo set siamo già ad 11 punti personali, Mattei invece spinge al servizio e sorprende la ricezione ravennate segnando l’11-7 ma Orioli accorcia le distanze e dimezza il gap siglando l’11-9. Marchisio, onnipresente in seconda linea, permette a Marchiani di accelerare il gioco e servire a Canella un cioccolatino per il 15-11, Cattaneo, invece, spizzica le mani del muro della Consar confermando il +4 (17-13) ma il servizio vincente di Bovolenta fa riavvicinare pericolosamente Ravenna che trova così il punto del 17-15; si va avanti a forza di cambi palla, anche perché i romagnoli passano con continuità grazie al 74% in attacco fino a questo momento (18-20), ma Breuning non lo sa e tira a tutto braccio firmando un altro punto per la Yuasa Battery che arriva così sul 21-18. Mattei alza il muro e ferma Raptis (22-19), Marchisio arriva a difendere addirittura all’uscita della porta di sicurezza ma non riesce ad evitare il punto successivo di Raptis che accorcia sul 22-21, Breuning è in formissima e guida Grottazzolina al set point (24-22) con il muro della Consar che invade a rete sull’attacco di Fedrizzi e consegna così la frazione alla Yuasa Battery (25-23) riportando il match in perfetta parità.

In questo inizio di terzo periodo si vede finalmente una formazione, quella di casa, capace di sacrificarsi in difesa (termometro da sempre di una squadra) e tuffarsi su ogni pallone: ne è la prova l’allungo a terra ad una mano di Breuning il quale permette poi a Cattaneo di infilare il muro ravennate per il 2-1, Marchisio e Goi sono letteralmente uno spettacolo degno della Superlega e regalano perle al pubblico presente mentre serve il muro di Mattei per permettere a Grottazzolina di volare sul 7-4; Canella passa in primo tempo (11-7), Fedrizzi “battezza” il neo entrato Benavidez prima al servizio e poi con una grande pipe (12-7) mentre la diagonale di Breuning consente ai padroni di casa di mantenere quattro lunghezze di vantaggio (18-14). Il block di Cattaneo fa tornare Grottazzolina avanti di cinque (20-15), Bovolenta non ci sta ed accorcia nuovamente a -3 (20-17) mentre Mancini si alza dalla panchina, si porta in battuta e mette a segno l’ace che costringe coach Ortenzi a chiamare timeout (21-19); due difesone di Cattaneo e Marchiani fanno fiondare Breuning sul pallone che vale il 23-19, sul 24-20 Bovolenta annulla la prima palla set (24-21) ma , alla seconda opportunità, Canella stampa il primo tempo che chiude il parziale 25-21.

Al nuovo cambio di campo è nuovamente Canella a farsi notare con due “veloci” le quali spingono la Yuasa Battery verso il 5-2, Breuning segna 23 come personale e 6-2 per i propri compagni con il danese che fa alzare in piedi tutto il PalaGrotta dopo un altro staordinario attacco per il 7-2; al rientro in campo dopo il timeout chiamato da Bonitta, i padroni di casa sfruttano il momentaccio di Ravenna per allungare ulteriormente sull’8-2, i romagnoli non passano la saracinesca di Mattei e così Grotta vola sul 12-5 mentre Breuning tira un diagonale stretto impressionante che regala ai suoi il 15-7. La Yuasa Battery ormai viaggia sul velluto mentre la Consar non aspetta altro che il gong finale: un’altra battuta potente di Fedrizzi provoca un fallo dei romagnoli (18-8), un’altra sassata dello stesso schiacciatore vale il 19-8 mentre Canella mette a terra il primo tempo del 20-8; nelle fila grottesi entrano Romiti in seconda linea e capitan Vecchi al servizio, Orioli tiene il servizio di Breuning con Bovolenta che firma il 21-12 mentre Cattaneo, dopo la buona ricezione di Romiti, tira forte e firma il 22-12. Si arriva così al rush finale dove il Video Check segnala l’invasione di Ravenna per il 23-12, il diagonale di Fedrizzi, invece, fa alzare in piedi tutto il pubblico del PalaGrotta per il 24-13 mentre il servizio di Orioli è lungo e consegna nelle mani della Yuasa Battery Grottazzolina (25-14) una straordinaria Gara 1 con il risultato di 3-1.

Saremmo ripetitivi ma lo spettacolo offerto da Yuasa Battery e Consar in questa prima partita di semifinale è stata davvero degna della Superlega con entrambe le formazioni protagoniste di giocate da far brillare gli occhi che hanno strappato continui applausi da parte del pubblico accorso numerosissimo al PalaGrotta; un paio di giorni per ricaricare le pile e poi Domenica prossima sarà di nuovo match day con la Yuasa Battery Grottazzolina che viaggerà alla volta della Romagna per riaffrontare nuovamente la squadra di coach Bonitta a partire dalle ore 18:00.

IL TABELLINO-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - CONSAR RAVENNA 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-14)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 0, Fedrizzi 9, Canella 13, Nielsen 26, Cattaneo 11, Mattei 6, Foresi (L), Mitkov 0, Marchisio (L), Vecchi 0, Romiti 0. N.E. Lusetti, Ferraguti, Cubito. All. Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Orioli 13, Mengozzi 8, Bovolenta 22, Raptis 12, Bartolucci 7, Chiella (L), Feri 0, Goi (L), Benavidez 0, Mancini 1, Arasomwan 0. N.E. Grottoli, Menichini. All. Bonitta.

ARBITRI: Santoro, Colucci.

Durata set: 22', 30', 28', 24'; tot: 104'.