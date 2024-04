Ravenna e Porto Viro pareggiano i conti, le finaliste usciranno da Gara 3

ROMA - Gara 2 delle semifinali Play Off di A2 ha fatto registrare il riscatto delle formazioni sconfitte in Gara 1 e quindi entrambe le Serie ritornano in parità. Netta la vittoria della Consar Ravenna che ha messo sotto la Yuasa Battery Grottazzolina, dominatrice della Regular Season e favorita numero 1 per la promozione, superandola per 3-0. Battaglia grande in casa della Delta Group Porto Viro dove i ragazzi di Morato hanno pareggiato i conti imponendosi sull’ Emma Villas Siena solo al termine di una battaglia durata cinque set.

LE DUE SFIDE-

CONSAR RAVENNA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA-

Si deciderà mercoledì sera, 17 aprile, a Grottazzolina, il vincitore di questa serie di semifinale. Una Consar Ravenna monumentale abbatte la Yuasa Battery Grottazzolina, che mai aveva perso 3-0 in questa stagione, e porta in parità questa sfida. Qualità, continuità, cuore, tenacia, convinzione e grande voglia di vincere sono le armi che hanno permesso alla Consar di eccellere in questa partita. E per tutto il resto c’è stato Bovolenta, protagonista di una delle sue migliori prestazioni stagionali, con 25 punti messi a segno, con 5 ace, e un 69% in attacco, che gli valgono il meritatissimo premio di Mvp. Ma la superiorità ravennate è espressa anche dalle percentuali più alte in attacco (54%), in ricezione (55%) e dall’efficacia dai 9 metri (8 ace), che hanno frenato e limitato il gioco della squadra ospite, che può rammaricarsi per i sei set ball non sfruttati nel secondo parziale che, se vinto, avrebbero potuto scrivere un esito diverso.

Non ci sono variazioni nei due sestetti di partenza. Coach Bonitta schiera Mancini e Bovolenta, al centro Mengozzi e Bartolucci, e in attacco Raptis e Orioli con Goi libero. Ortenzi, tecnico della Yuasa Battery, manda in campo Marchini in diagonale con Nielsen, i centrali Canella e Mattei, gli schiacciatori Fedrizzi e Cattaneo e Marchisio libero.

Orioli firma i primi due punti del set per una Consar che forza subito al servizio e continua a farlo (3 ace e 7 errori il computo del primo set). Anche Bovolenta ha la mano subito calda e dopo due punti mette a segno anche l’ace del +3 (6-3). Sbaglia la Yuasa Battery ed è 7-3. Il muro su Nielsen fa esplodere il De Andrè, oltre a smorzare il tentativo di risalita degli ospiti (9-6). Imperversa ancora Bovolenta, con quattro punti di fila, di cui due ace, e la Consar vola a +7 (17-10) con una Yuasa Battery incapace di fermarlo. Bovolenta continua a martellare (alla fine 11 punti e 80% in attacco per lui) e il set finisce con merito nelle mani di Ravenna.

Grottazzolina allunga all’inizio del secondo set (2-4), ma poi incappa in tre errori consecutivi che mandano davanti i padroni di casa (5-4). La Yuasa Battery tiene il cambio palla e con un parziale di tre punti si riprende le due lunghezze di vantaggio (7-9). Un muro di Nielsen spinge la squadra ospite a +3 (10-13). Bovolenta saetta due servizi vincenti consecutivi personali e riporta in parità i suoi (16-16). Rilancia la formazione ospite con Nielsen e Fedrizzi ma è sempre Bovolenta a mettere a terra palloni pesantissimi (19-19). Scatta ancora la formazione di Ortenzi con Canella e Fedrizzi (19-21) ma ancora la Consar replica e pareggia con un ace di Orioli (22-22). L’ulteriore scatto della Yuasa Battery con Nielsen e Marchiani è ancora una volta rintuzzato dalla Consar, con Mancini, entrato in battuta, che mette in difficoltà la ricezione ospite consentendo a Bovolenta di mettere a terra il pallone del 24 pari. La Consar annulla con freddezza e lucidità sei set ball poi nella bolgia del Pala De Andrè mette la freccia con Russo (29-28) e poi chiude al secondo set ball con un poderoso muro di Mengozzi su Nielsen.

Bovolenta c’è sempre: è suo anche il primo punto del terzo set (22esimo totale) che fila via in equilibrio fino al 6 pari: qui la Consar piazza l’allungo (9-6) che la Yuasa Battery fatica a ricucire anche perché la Consar continua a servire molto bene (c’è un altro colpo vincente dai 9 metri di Russo) e Bovolenta a fare punti (19-14). Supermuro Ravenna ed è 20-14 nel tripudio di un Pala De Andrè, impazzito di gioia. La Yuasa Battery non ne ha più. Ravenna chiude e va a gara3 mercoledì, continuando a cullare il sogno della finale.

I PROTAGONISTI-

Marco Bonitta (Allenatore Consar Ravenna)- « Rispetto alla partita di Grottazzolina abbiamo avuto qualche energia e qualche certezza in più, che ci è derivata da come abbiamo giocato là i primi due set. Abbiamo puntato su alcune situazioni che in particolare nel primo e nel terzo set ci sono riuscite bene e poi siamo stati bravi a impedire che loro crescessero come è accaduto nel match precedente. Ora concentrati su gara3: sarà una partita a scacchi ».

IL TABELLINO-

CONSAR RAVENNA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-18, 31-29, 25-18)

CONSAR RAVENNA: Russo 3, Orioli 10, Mengozzi 8, Bovolenta 25, Raptis 11, Bartolucci 2, Chiella (L), Goi (L), Mancini 0, Feri 0, Benavidez 0. N.E. Arasomwan, Grottoli, Menichini. All. Bonitta.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Fedrizzi 14, Canella 4, Nielsen 19, Cattaneo 5, Mattei 2, Foresi (L), Vecchi 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Lusetti, Ferraguti, Romiti. All. Ortenzi.

ARBITRI: Serafin, Sessolo.

Durata set: 25′, 39′, 27′; Tot: 91′

DELTA GROUP PORTO VIRO – EMMA VILLAS SIENA-

Una grande Delta Group Porto Viro ed un’irriducibile Emma Villas Siena hanno dato vita stasera ad una sfida dagli alti contenuti agonistici e davvero molto equilibrata. Gli uomini di Morato, costretti a vincere hanno trovato la forza di sprintare nel finale di quarto set, trascinati dai servizi di Pedro Henrique e di Barotto , annullando un match point ai senesi per poi pareggiare i conti strappando il parziale ai vantaggi. Azzannata la preda i veneti hanno poi trovato risorse fisiche e mentali per prendersi anche il tie break. Niente da fare dunque per l’Emma Villas Siena che dovrà giocarsi tutto in Gara 3 al Pala Estra che si giocherà mercoledì sera, 17 aprile, a partire dalle ore 20,30.

Si comincia con un punto messo a segno dall’opposto di Porto Viro, Barotto. Al quale risponde Krauchuk in bello stile. Inizia bene la squadra ospite con alcuni attacchi positivi, e Siena si porta sul +2 (5-7). Ma arriva un break di Porto Viro: 4-0 e +2 per i locali che vanno sul 9-7. La veloce di Copelli va a segno, i senesi sono a un passo.

Siena non sta ricevendo bene, Porto Viro ne approfitta e vola sul 13-9, con in mezzo anche un servizio vincente di Nicola Tiozzo. La Emma Villas risponde: ace di Pierotti, grande difesa da cui scaturisce un punto break di Tallone e poi errore in attacco di Tiozzo. Il punteggio ora è sul 15-14. La Delta Group però ora difende alla grande alcuni palloni e scava un solco: 21-16. Di Tiozzo il ventiduesimo punto dei locali, Sette e Zamagni chiudono il primo set sul 25-20.

Si ricomincia con un servizio vincente di Garnica. Pierotti prende per mano la squadra e realizza anche un ace. Siena avanti 8-10. Bene, poco dopo, anche Matheus Krauchuk, a segno con il tocco del muro locale.

Grande difesa di capitan Bonami, che propizia il punto di Tallone che vale il +3: 10-13. Krauchuk e Trillini mettono altri mattoncini per la Emma Villas. Krauchuk, poi, dai nove metri è autore di un punto break assai importante: 14-18. Krauchuk fantastico dai nove metri, la sua serie prosegue con un altro ace: 14-20. L’opposto brasiliano è assolutamente “on fire”: suo anche un tocco delicato di grande qualità sul quale la difesa di Porto Viro non può nulla. Altro ace per Siena, questa volta è opera di Marco Pierotti: 15-23. Il set si chiude sul 17-25 con il punto di Riccardo Copelli.

Matheus Krauchuk trascina la squadra con 7 punti, l’83% in attacco e due ace. Siena fa registrare il 62% in attacco in questo set. Ora la partita è in parità: 1-1.

Nel terzo set Krauchuk è ancora “incandescente” e realizza un altro ace. Lui e Marco Pierotti guidano in questo frangente l’attacco senese. I biancoblu si portano sul 12-16, Barotto è bravissimo a rispondere e a mettere giù un pallone difficile. Copelli non sbaglia e trova lo spazio per far rimanere Siena sul +4: 14-18.

La squadra ospite tocca quota 20 ancora con Krauchuk, splendidamente servito da Thomas Nevot (16-20). Altro servizio vincente per Matheus Krauchuk, poi Pierotti trova ancora il varco per colpire (17-22). Nevot si mette in proprio e schiaccia per il 19-23. Ace di Tiozzo per il 21-23. Tallone chiude il set sul 22-25.

Il tabellino indica altri 6 punti di Krauchuk in questo set (e con altri 2 ace).

Nel quarto parziale Porto Viro avanti 2-0, ma la risposta di Siena arriva immediatamente: muro di Copelli, ace di Tallone e muro di Krauchuk. Ora il punteggio è sul 2-5. Arriva anche una murata vincente di Marco Pierotti. Nevot smista bene il gioco dei senesi, che riescono a ricevere bene. Il cambio palla arriva fluido, orea con Tallone, ora con Trillini. Siena avanti 7-11, Barotto schiaccia bene per i suoi.

Cambio palla ancora con Copelli (11-14). Altro mattoncino messo da Krauchuk (12-15). Ancora ace per l’opposto brasiliano della Emma Villas: 12-16. Ancora Krauchuk a segno, Pierotti dai nove metri è autore del punto del 14-18. Porto Viro si riavvicina e con l’ace di Pedro Henrique torna a -2 (16-18).

Coach Graziosi chiama time out, al rientro in campo Pedro Henrique realizza ancora altri tre ace (19-18). C’è anche la murata vincente di Zamagni: 20-18 dopo un break di 6-0 per la Delta Group.

Il break viene interrotto da Tallone (20-19). Il muro di Copelli dà la parità (20-20). Out poi l’attacco di Tiozzo: 20-21. Barotto impatta sul 21-21. Si arriva sul 22-22 con la schiacciata vincente di Matheus Krauchuk. Poi è 23-23 con Copelli. Punto di Barotto, è set point per la Delta Group. Annullato da Matheus Krauchuk (24-24). A segno Pierotti: 25-25.

Krauchuk batte bene e poi chiude il punto. Match point per Siena: 25-26.

Porto Viro ribalta e con l’ace di Barotto si porta avanti: 27-26. L’opposto di Porto Viro si ripete poco dopo con un altro ace: 28-26. Si va al quinto.

Nel tie break Pesante ace di Tiozzo per il 7-5. Si va al cambio di campo sull’8-6. Murata di Pedro Henrique che dà un altro punto break importante ai locali: 9-6. Porto Viro allunga, Barotto trascina la squadra fino all’11-6. Sono Barotto e Pedro Henrique a trascinare Porto Viro, il tiebreak si chiude sul 15-8 con il punto di Pedro Henrique.

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO – EMMA VILLAS SIENA 3-2 (25-20, 17-25, 22-25, 28-26, 15-8)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 2, Tiozzo 14, Barone 12, Barotto 29, Sette 4, Zamagni 5, Lamprecht (L), Zorzi 0, Pedro Henrique 10, Bellei 0, Charalampidis 0, Morgese (L). N.E. Sperandio, Eccher. All. Morato.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 1, Tallone 13, Copelli 10, Krauchuk Esquivel 24, Pierotti 17, Trillini 6, Coser (L), Bonami (L). N.E. Milan, Gonzi, Acuti, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

ARBITRI: Turtù, Gaetano.

Durata set: 26′, 24′, 26′, 35′, 14′; Tot: 125′.

I RISULTATI-

Consar Ravenna-Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-18, 31-29, 25-18);

Delta Group Porto Viro-Emma Villas Siena 3-2 (25-20, 17-25, 22-25, 28-26, 15-8)

GARA 3- 17/04/2024 Ore: 20.30-



Yuasa Battery Grottazzolina-Consar Ravenna;

Emma Villas Siena-Delta Group Porto Viro