Pallavolo A2: Grottazzolina-Siena, Gara 1 della serie che porta in Superlega

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Yuasa Battery Grottazzolina e l’Emma Villas Siena iniziano domenica pomeriggio alle 18.00 la sfida, al meglio delle tre partite, che porterà una delle due a festeggiare la promozione in serie A1. Favorita d'obbligo, in gara 1 davanti al proprio pubblico e più in generale nella serie, la formazione di Ortenzi che ha vinto la Regular Season e che in semifinale ha eliminato Ravenna in Gara 3, ma ovviamente i toscani meditano il colpaccio.

Anche i giganti toscani sono passati per la bella contro Porto Viro, ma dopo un approccio ruvido sono riusciti a prevalere guadagnandosi la possibilità di lottare a caccia del ritorno nella massima serie, categoria già affrontata nel 2018/19, grazie alla precedente vittoria dei Play Off contro Spoleto. La Yuasa Battery, sconfitta nella Finale promozione da Falconara nel 1997/98 e nella Finale del Play Off A1/A2 dal Forlì nel 1999/00, non ha mai spiccato il gran salto e vuole una svolta. I precedenti tra le squadre sono in parità grazie a due successi a testa. Nella stagione in corso in entrambi gli incroci è saltato il fattore campo, con Grottazzolina dominante in Toscana per 3-1 e Siena vittoriosa al tie-break nelle Marche. Domenica, tra le fila dei padroni di casa, ci saranno tre ex Emma Villas: Michele Fedrizzi, Andrea Marchisio e Andrea Mattei. In odore di record tra i padroni di casa Aleksandar Mitkov (una gara alle 100 giocate in Italia e 20 punti ai 1000) e Andrea Mattei (7 attacchi vincenti ai 1000 in carriera), tra gli ospiti Riccardo Copelli (5 attacchi vincenti ai 1000 in carriera).

PRECEDENTI: 4 (2 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Emma Villas Siena)



EX: Michele Fedrizzi a Siena nel 2017/18, 2018/19; Andrea Marchisio a Siena nel 2015/16; Andrea Mattei a Siena nel 2018/19, 2021/22

Gara 1 Finale - Play Off A2-

Domenica 21 aprile 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina - Emma Villas Siena Arbitri: Merli, Jacobacci