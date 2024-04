Volley Mercato: Catania riporta a casa Davide Saitta

CATANIA- Il trentasettenne Davide Saitta, palleggiatore di lungo corso, che da oltre venti anni calca i campi della pallavolo nazionale ed internazionale, vestendo brillantemente anche la maglia azzurra, dopo 21 stagioni passate in giro per l'Italia e all'estero, ha deciso di completare il suo percorso di atleta tornando a giocare nella sua città firmando un contratto che lo legherà, per il prossimo campionato di A2 maschile alla Saturnia Acicastello che vuole allestire un roster competitivo per tentate di tornare subito nella massima divisione. Lo scorso novembre, nel corso della stagione 2023/24, ha dato l’addio a Cisterna per passare al GKS Katowice, nella Plusliga polacca.