Play Off Promozione: a Siena per Grottazzolina può essere festa

SIENA- Appuntamento con la storia per la Yuasa Battery Grottazzolina che domani alle 19.00 al Pala Estra scenderà in campo per conquistare, per la prima volta, la promozione in Superlega. La squadra di Ortenzi, che ha vinto Gara 1 della Finale, affronterà un'Emma Villas Siena che però vorrà usare tutte le sue armi per rinviare la sentenza del campionato portando la sfida a Gara 3.

I marchigiani, con Andrea Mattei a caccia dell’attacco vincente numero 1000 in carriera, hanno la possibilità di confezionare la promozione in SuperLega, in caso di vittoria, per poi tornare a casa da eroi. A rovinare i piani ci prova un altro marchigiano doc come Gianluca Graziosi, esperto tecnico dei senesi che in Regular Season ha espugnato Grottazzolina al tie-break. Ora all’Emma Villas serve uno squillo in casa per raggiungere la bella e regalare un finale epico a questa serie.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Emma Villas Siena)

EX: Michele Fedrizzi a Siena nel 2017/18, 2018/19; Andrea Marchisio a Siena nel 2015/16; Andrea Mattei a Siena nel 2018/19, 2021/22

Gara 2 FINALE PLAY OFF PROMOZIONE-



Giovedì 25 aprile 2024, ore 19.00



Emma Villas Siena – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Merli, Grassia