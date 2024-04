Pallavolo Maschile: Grottazzolina conquista una storica promozione

GROTTAZZOLINA (FERMO)- L'apoteosi per la Yuasa Battery Grottazzolina che, andando a vincere sul campo dell'Emma Villas Siena in Gara 2 della finale Play Off bissando il risultato di Gara 1, può festeggiare, per la prima volta nella sua storia, la promozione in Superlega. Un risultato più che meritato, frutto di una Regular Season dominata e di un Play Off superato con qualche brivido contro Ravenna, e poi dominato contro nell'atto conclusivo la formazione toscana.

La formazione marchigiana stasera, nel match decisivo si è imposta 1-3 (21-25, 25-19, 13-25, 19-25) , grazie agli acuti di Fedrizzi (16 punti) ma soprattutto di Nielsen, top scorer di serata grazie a 24 palloni vincenti, trova così la promozione diretta in SuperLega, vincendo tra le mura di Siena per 3-1.

Formazioni tipo per i due coach, non potrebbe essere diversamente: quando si arriva al momento topico della stagione in finale arrivano i migliori, ed in campo vanno i più forti. E se dovessimo aggiungere un merito ad entrambe le squadre, questo è quello di aver iniziato e finito il proprio percorso con lo stesso roster, senza ricorrere a ritocchi o correzioni in corso d’opera. Segno che Yuasa Battery ed Emma Villas, alla resa dei conti, hanno operato in maniera impeccabile nel mercato estivo e, con merito, se la sono giocata fino in fondo.

Inizio match di grande equilibrio, con le due squadre appaiate fino al 8-7 locale, fatica ad entrare il servizio Yuasa Battery mentre sul fronte locale da segnalare un gran diagonale di Pierotti. Mattei mura Krauchuk riportando sopra Grottazzolina, ma nessuna delle due squadre riesce a piazzare il break e si va avanti in parità sino a quota 12. Breuning mura Pierotti per il doppio vantaggio Yuasa, Siena preca un’occasione per il pareggio con un’alzata di Nevot fuori misura e ancora il danese ne approfitta per siglare il 14-17. Il time out di Graziosi induce Canella all’errore al servizio, Copelli mura e subito Siena torna sotto di uno; lunghissima l’azione che porta la Yuasa Battery sul 17-20 con Fedrizzi in diagonale a far esultare il muro arancione dei tantissimi tifosi giunti dalle Marche. Ancora time out Siena quando Fedrizzi trova il punto direttamente di seconda intenzione, ma lo schiacciatore trenino non si ferma ed è 18-22; coach Graziosi tira fuori dal cilindro Milan che al servizio riporta Siena sotto di uno, ma sul servizio di Marchiani è Bonami a servire un assist a Fedrizzi per il set point, chiuso subito sempre dalla banda trentina (saranno 7 i suoi punti nel parziale) che concede a Grottazzolina di portarsi in vantaggio.

Nel segno di Pierotti l’avvio di secondo set, ma è chirurgico Cattaneo in parallela; è il muro a portare la Yuasa sul 2-5, prima con Mattei poi con lo stesso Cattaneo a fermare Milan, nel frattempo rimasto in campo per Krauchuk. Copelli a muro accorcia le distanze, ancora Milan dai nove metri a ribaltare la situazione per il 8-7 Emma Villas; Fedrizzi dal servizio finalmente alza i giri e la Yuasa ne approfitta per tornare sul 9-11. Magia di Nevot per il 11-12 Emma Villas, che risorpassa poi sul 14-13 costringendo Ortenzi al time out; Mattei e Fedrizzi riportano subito Grottazzolina sopra di due, ma la gara vive di continui strappi e si torna in parità a quota 16. Il videocheck inverte la decisione arbitrale battezzando out un attacco di Breuning e sul doppio ace di Pierotti Siena allunga sul 21-18 con un break che taglia le gambe a Grottazzolina. La Emma Villas è inarrestabile, e chiude 25-19 riportando la contesa in parità.

E’ Breuning al servizio a seminare il panico e rompere l’equilibrio in avvio, 4-8 con tre ace consecutivi del danese; Graziosi chiama time out ma al rientro è Marchiani a murare Pierotti in solitaria per il +5 Yuasa. La pipe di Tallone si spegne sulla rete, torna in campo Krauchuk per Milan e subito il brasiliano a mettere palla a terra; la diagonale di Fedrizzi consente a Grottazzolina di doppiare i locali sul 7-14, con lo stesso numero 13 a siglare l’ace del 8-16. Fortunoso il primo tempo forzato con cui Copelli sigla il 11-17, e sul 12-19 dentro Acuti per Trillini con l’obiettivo di guadagnare qualche centimetro a muro. La Yuasa Battery nel frangente è in palla, Fedrizzi chiude una splendida azione difensiva con un diagonale chirurgico e quando la palla di Breuning si infila nel muro Emma Villas la curva ospite è in visibilio, addirittura sul 12-24 arriva il cambio palla dei padroni di casa. Fuori misura l’attacco di Krauchuk dalla seconda linea, 13-25 il pesante parziale in favore dei marchigiani.

Tensione alle stelle in avvio di quarto set, entrambe le squadre sanno quanto possa essere importante questo frangente nell’ambito di un’intera stagione. L’equilibrio è rotto dall’ace di Cattaneo, che regala il 5-7 alla Yuasa Battery, ma l’ace di Krauchuk con l’aiuto del nastro permette l’immediato pareggio. Tallone chiude uno scambio prolungato facendo esplodere il PalaEstra per il 10-8, allunga sul 13-10 la formazione di Graziosi con un redivivo Krauchuk; il videocheck becca il tocco a muro di Pierotti su Breuning, che con un ace permette ai suoi di accorciare e poi di impattare a quota 14. L’out di Pierotti concede a Grottazzolina il 15-16, si infila l’attacco di Breuning per il doppio vantaggio; di nuovo parità per la Emma Villas sul diagonale out dello stesso danese. Ancora Pierotti a cercare invano le mani del muro per il 17-19 Yuasa Battery, ma è Krauchuk a caricarsi sulle spalle Siena tenendola sul -1. Canella schianta a terra un primo tempo imperioso per il 19-21, non c’è il tocco del muro sull’out di Krauchuk mentre c’è eccome il tocco sul monster block di Cattaneo che sigla il 19-23. I punti finali sono il preludio al tripudio grottese, con Siena che non riesce a smuovere più il tabellone ed il venticinquesimo sigillo che arriva direttamente dai nove metri, con Fedrizzi che al termine di una partita sontuosa pesca l’ace che scaraventa una straordinaria Yuasa Battery nell’Olimpo della Superlega.

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 1-3 (21-25, 25-19, 13-25, 19-25)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 0, Tallone 9, Copelli 10, Krauchuk Esquivel 12, Pierotti 13, Trillini 7, Coser (L), Bonami (L), Milan 4, Gonzi 0, Acuti 1. N.E. Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 1, Fedrizzi 16, Canella 6, Nielsen 24, Cattaneo 9, Mattei 9, Foresi (L), Vecchi 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Lusetti, Ferraguti, Romiti. All. Ortenzi.

ARBITRI: Merli, Grassia.

Durata set: 27′, 27′, 21′, 30′; tot: 105′.

MVP: Rasmus Breuning Nielsen (Yuasa Battery Grottazzolina)

Spettatori: 2.100