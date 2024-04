Coppa Italia A2: mercoledì 1 maggio Gara 1 dei Quarti

I Quarti, secondo la formula della sfida ad andata e ritorno, con eventuale Golden Set, vedranno in campo le quattro formazioni reduci dal precedente turno (Consoli Sferc Brescia, Tinet Prata di Pordenone, Pool Libertas Cantù e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo) e i quattro Club semifinalisti dei Play Off Promozione (Emma Villas Siena, Consar Ravenna, Yuasa Battery Grottazzolina e Delta Group Porto Viro). Tre incontri figurano alle 18.00: Brescia – Siena, Prata – Ravenna e Cantù – Grottazzolina. Fischio d’inizio alle 19.00 per la partita tra Porto Viro e Cuneo.

Nelle sfide dei Quarti, i sodalizi con migliore posizione in classifica al termine della Regular Season disputano il ritorno in casa, con la possibilità di giocare sul proprio campo l’eventuale set supplementare.

La Consoli Sferc Brescia, che vanta nel roster l’unico ex della sfida, Sebastiano Milan, debutta al San Filippo con l’Emma Villas Siena per il remake dei Quarti Play Off (vinti dai senesi). Si tratta del faccia a faccia complessivo n. 20, il quarto stagionale dopo una vittoria a testa in Regular Season e due affermazioni dell’Emma Villas nella seconda fase. Il bilancio vede avanti i giganti toscani con 10 successi a 9. I Tucani, reduci dal successo su Reggio agli Ottavi, hanno affrontato per due volte i Quarti della Coppa di A2 superando il turno in un’occasione per poi cadere in Semifinale, ma hanno anche disputato per due volte i Quarti del trofeo di A2/A3 passando il turno nel 2019/20 (sconfitta in Finale). Siena, reduce dalla doppia sconfitta con Grottazzolina nella Finale Play Off valida per la promozione, ha vinto la Coppa di categoria nel 2017 e ha sempre superato i Quarti, sia nelle tre partecipazioni alla Coppa di A2, sia nell’unica esperienza nella Coppa mista di A1/A2.

Al PalaCrisafulli la Tinet Prata di Pordenone, capace negli Ottavi di eliminare Aversa in due sfide, si appresta a ospitare la Consar Ravenna, squadra desiderosa di riscatto dopo l’uscita di scena al tie-break di Gara 3 delle Semifinali Play Off contro Grottazzolina. Si tratta del remake dei Quarti di finale Play Off, decisi alla bella in favore della Consar. I romagnoli sono avanti con 4 vittorie a 3 nei precedenti scontri diretti, 3-2 nelle sfide stagionali. Tra il Club friulano e quello romagnolo il fattore campo è stato sempre decisivo. L’unico ex della sfida, Raniero Truocchio, lo scorso anno militava a Ravenna. La Tinet è debuttante nella coppa di categoria, nel 2021/22 ha alzato al cielo la Coppa Italia di A3 piegando in Finale Grottazzolina. La Consar, invece, partecipa alla Coppa di A2 per la terza volta dopo l’eliminazione nei Quarti del 2010 e la delusione in Finale contro Santa Croce nel 2011. Numerose le presenze nella Coppa Italia di SuperLega (mai superati i Quarti) e di A1/A2 (vinta nel 1991).

In Veneto, nel posticipo delle 19.00, si affrontano i padroni di casa della Delta Group Porto Viro, settimi a fine Regular Season e usciti di scena nella Semifinali promozione in Gara 3 a Siena, e la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che è approdata nei Quarti di Coppa grazie alla doppia vittoria in tre set contro Pineto. Si tratta di un altro remake dei Quarti di Finale Play Off, vinti da Delta Group con una vittoria esterna sorprendente per 3-0 in Piemonte proprio nella bella. Il bilancio globale dei faccia a faccia è in parità con 6 vittorie a testa negli scontri diretti. Avanti Cuneo con due vittorie nella stagione regolare, ma il riscatto veneto ai Play Off è stato impattante. I padroni di casa, sconfitti in Finale nella seconda delle due partecipazioni alla Coppa di A2/A3, hanno superato i Quarti solo nella prima delle due partecipazioni alla Coppa di A2, fermandosi poi in Semifinale. Puliservice al terzo assalto alla Coppa di A2 dopo la Finale persa con Reggio Emilia nel 2021/22 e i Quarti dello scorso anno, mentre nel 202/21 il Club centrò l’approdo alle Semifinali della Coppa di A2/A3. Un ex a testa nei team: Nicola Tiozzo ha trascorsi a Cuneo, Matteo Battocchio allenava a Porto Viro. In odore di record Marco Volpato, a caccia dell’attacco vincente n.1500 in carriera.

Pool Libertas Cantù al via davanti al pubblico amico del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate dopo la conquista dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2 grazie ai tie-break vincenti in successione nel precedente turno contro Santa Croce. Nel match di andata in Lombardia si presenta la Yuasa Battery Grottazzolina, che dopo aver dominato la Regular Season e centrato nei Play Off lo storico salto in SuperLega Credem Banca contro Siena, vuole mettere in ghiacciaia l’entusiasmo per la promozione e rendere la stagione ancor più memorabile distinguendosi in Coppa. Negli 8 precedenti globali i canturini sono avanti con 5 vittorie a 3, ma i marchigiani hanno vinto le due sfide stagionali nella prima fase del torneo. Nelle quattro precedenti avventure in Coppa Italia di A2 il Pool Libertas è sempre arrivato almeno ai Quarti, ma solo l’anno scorso li ha superati perdendo poi in Semifinale con Castellana Grotte. Nelle precedenti dieci partecipazioni alla Coppa di A2 Grottazzolina ha superato i Quarti sono nel 2000, uscendo di scena in Semifinale. Nella storia del Club è presente una Finale della Coppa di A3 nel 2022 (sconfitta con Prata) e la Semifinale della Coppa di A2/A3 nel 2020. L’unica presenza nella Coppa di A1/A2 finì ai Preliminari (1996/97).

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ ANDATA DEI QUARTI DI FINALE –COPPA ITALIA A2

Mercoledì 1 maggio 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena Arbitri: Scotti, Venturi Giuliano



Mercoledì 1 maggio 2024, ore 18.00



Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna Arbitri: Armandola, Pristerà

Mercoledì 1 maggio 2024, ore 18.00



Pool Libertas Cantù – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Prati Davide, Cavicchi

Mercoledì 1 maggio 2024, ore 19.00



Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo CuneoArbitri: Colucci, Cruccolini