Coppa Italia A2: Brescia in finale, eliminato Porto Viro

CUNEO- La Consoli Sferc Brescia conquista, dopo una bella prestazione collettiva, la finale di Coppa Italia di A2 superando nella seconda semifinale dellla Final Four di Cuneo, la Delta Group Porto Viro per 3-1 (25-20, 15-25, 27-25, 25-19) . Domani alle 17.30 la squadr di Zambonardi sfiderà nella partita che assegnerà il trofeo la Consar Ravenna che nel pomeriggio ha eliminato la Yuasa Battery Grottazzolina. La vittoria è arrivata grazie una prova consistente di Gavilan (15 punti) e Klapwijk (12 punti), con Candeli, Cominetti ed Erati in doppia cifra. Tra le fila dei nerofucsia da sottolineare la vena realizzativa di Barotto, che con i suoi 25 punti ha provato a tenere a galla i suoi, senza però riuscirci.

Consoli Sferc Brescia si presenta in campo con la diagonale principale formata da Tiberti e Klapwijk, le bande sono Abraham e Cominetti, al centro ci sono Erati e Candeli mentre il libero è Pesaresi. Tra le fila di Porto Viro Garnica in regia con Barotto opposto, Sette e Tiozzo sono gli schiacciatori, Barone e Zamagni i centrali. Morgese il libero.

Primo parziale di marca bresciana: la formazione di Zambonardi prova dapprima un allungo (5-3) con Candeli, salvo poi constatare la tenacia di Porto Viro nel lottare punto su punto fino al pareggio sul 13-13 con Barotto. Brescia non demorde e trova in Gavilan il protagonista del primo set, con lo schiacciatore che permette ai suoi di aggiudicarsi la prima frazione grazie al servizio vincente che vale il 25-18.

Di tutt’altro tenore il secondo set, che vede subito la Delta provare un allungo – e riuscirci – portandosi fino all’1-7 grazie all’attacco di Sette. Brescia prova a ricucire lo strappo ma ancora una volta sono i nerofucsia a condurre il gioco, portandosi sul 6-14 con l’attacco di Tiozzo. Da questo momento in avanti Brescia non riesce più ad avvicinarsi alla formazione di Morato, che si porta sul 9-21 con l’attacco di Barotto, andando poi a concludere il set sul 14-25 dopo un’infrazione della Consoli Sferc. Ben 8 punti nel parziale per Sette, seguito dai 5 di Barotto.

Torna avanti la Consoli Sferc Brescia al termine di un terzo set tirato e deciso solamente ai vantaggi (27-25 per la formazione di Zambonardi): tanto equilibrio nella fase iniziale del parziale, con Porto Viro che prova ad allungare sul 10-11 (ace di Garnica), salvo poi subire la rimonta bresciana con Gavilan. Delta Group di nuovo avanti fino al 15-18, ma è nuovamente il numero 17 bresciano a regalare l’allungo a Consoli Sferc (6 i punti nel parziale), fino al 20-21 con l’attacco vincente di Barotto. Lo sprint decisivo lo regalano l’errore in battuta di Porto Viro ma soprattutto il muro vincente di Erati, Brescia avanti 2-1.

Ma è il quarto set a regalare la Finale a Consoli Sferc Brescia: in avvio di frazione parte meglio la squadra di Zambonardi, che si porta sul 9-5 grazie al muro di Tiberti. Porto Viro accorcia le distanze con l’attacco di Tiozzo (9-8) ma Klapwijk porta nuovamente avanti i bresciani (12-9). Tiozzo regala il 15-14 a Delta Group, ma è nuovamente Klapwijk a incrementare le distanze tra le due squadre, fissando il punteggio sul 19-16. Porto Viro prova ad aggrapparsi a Sette, ma la decisione al Video Check che decreta un’invasione di Porto Viro permette a Brescia di portarsi sul 23-18. Decisione comunicata al palazzetto ed in televisione anche dalla voce del primo arbitro, grazie alla tecnologia aggiuntiva sperimentata nell’evento. L’attacco out della Delta Group regala a Brescia la Finale: termina 25-19, Consoli Sferc sfiderà Ravenna.

I PROTAGONISTI-

Tommaso Barotto (Delta Group Porto Viro)- «Stasera abbiamo approcciato male, nel secondo set abbiamo giocato una buona pallavolo, poi ci siamo persi e non siamo riusciti a riprenderci. Avere Garnica come palleggiatore mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita oltre al coach Morato che mi fa lavorare tanto in palestra. Ci sono diversi aspetti in cui devo migliorare, il servizio ma anche tanti altri, dovrò lavorare tanto ».

Nicola Pesaresi (Consoli Sferc Brescia)-« È andata bene, siamo contenti per la vittoria, la cosa più importante in queste partite è il gruppo e il gioco di squadra. Siamo stati bravi anche dopo il set che abbiamo perso. Merito a Porto Viro che ha comunque giocato bene, ma siamo stati bravi noi a riprenderci dopo il secondo set. Sulla palla alta siamo andati bene, siamo stati pazienti, nel secondo set un po’ meno. Stanotte penseremo a Ravenna, bravi dopo l'ottima partita che hanno vinto contro Grottazzolina. Ravenna è una squadra di giovani con un allenatore che la fa giocar bene. Dopo tanti anni di SuperLega ero curioso di conoscere la Serie A2, è stato un campionato bello da giocare perché equilibrato con tante ottime squadre, Grottazzolina si è dimostrata la più forte e ha meritato di vincere, è stato un campionato divertente. Tiberti è un giocatore esperto, ha un ruolo importante e voglio fargli i complimenti così come ci tengo a farli a tutta la mia squadra. Oggi ci siamo fatti un bel regalo ».

Il tabellino-

CONSOLI SFERC BRESCIA-DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (25-20, 15-25, 27-25, 25-19)

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Gavilan 15, Candeli 11, Klapwijk 12, Cominetti 11, Erati 11, Braghini (L), Sarzi Sartori 0, Ferri 1, Franzoni 0, Pesaresi (L). N.E. Bettinzoli, Ghirardi, Mijatovic. All. Zambonardi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 3, Tiozzo 14, Barone 10, Barotto 25, Sette 16, Zamagni 3, Lamprecht (L), Pedro Henrique 1, Bellei 0, Morgese (L). N.E. Zorzi, Charalampidis, Sperandio, Eccher. All. Morato.

ARBITRI: Santoro, Armandola.

Durata set: 24', 21', 34', 30'; tot: 109'.