Volley Mercato: Reggio Emilia punta sull'esperienza di Barone

REGGIO EMILIA - Rocco Barone a trentasette anni si rimette di nuovo in gioco. Chiusa la triennale esperienza a Porto Viro il centrale di Palmi ha scelto la Conad Reggio Emilia per la ventesima stagione in serie A.

Una grandissima esperienza in SuperLega e numerose presenze in nazionale sarà uno dei pilastri della squadra emiliana che giocherà per il settimo anno di fila nel campionato cadetto.

Le parole di Rocco Barone-

« Sono felicissimo di approdare a Reggio Emilia e di avere coach Fanuli come allenatore, viste anche le nostre esperienze passate da compagni di squadra in Serie A. Scegliere Reggio è stato naturale, perché entrambi abbiamo gli stessi obiettivi, sarà motivante giocare con questa maglia indosso ».

Rocco arrivi a Reggio Emilia con un palmares di tutto rispetto ed una grande annata conclusa con Porto Viro, a cosa ambisci la prossima stagione?

« Gli obiettivi personali sono quelli di lavorare sodo per mettere le mie qualità e la mia esperienza al servizio della squadra. Credo molto nel lavoro e nella dedizione a quello che faccio. Mi hanno parlato molto bene della società, non vedo l’ora di conoscere meglio tutte le persone che ruotano intorno a questa realtà, che ormai da tanti anni si è consolidata e viene rispettata per serietà e professionalità ».