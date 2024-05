Volley Mercato: il libero Alberto Bendicenti da Ortona alla Tinet

PORDENONE- Arriva dalla Sieco Service Ortona il nuovo libero della Tinet Prata di Pordenone . Alberto Benedicenti, che dopo tre anni in Abruzzo e la dolorosa retrocessione dell'ultimo campionato, ha comunque conquistato le attenzioni del club friulano che gli consentirà di continuare a giocare in A2.

Nel curriculum del ventunenne torinese oltre ai tre anni ad Ortona una parentesi a Portomaggiore e l’esperienza del Club Italia dove fu compagno di Kristian Gamba sotto la guida di Monica Cresta. Nel 2018 anche la soddisfazione di un bronzo europeo U18 in maglia azzurra. Per lui, nonostante la retrocessione della squadra abruzzese, la soddisfazione di aver portato a casa statistiche importanti, finendo l’annata come quarto miglior ricettore del campionato di A2. Qualità che non è passata inosservata agli occhi del DS Luciano Sturam e del DG Dario Sanna che ne hanno voluto fare il pilastro della seconda linea della Tinet che verrà.

Le parole di Alberto Bendicenti-

« Già dal mio arrivo ho avuto bellissime sensazioni ho trovato un PalaPrata molto accogliente e organizzato e sinceramente non vedo l’ora di iniziare. Mi aspetto una stagione positiva perché credo di essere arrivato in una squadra competitiva e che durante tutto l’arco del campionato potrà farsi valere ».

L’ambiente di Prata, però, non ti è nuovo, avendoci giocato con le maglie di Ortona e del Club Italia. Per entrare subito nell’ambiente ci racconti un po’ di te dal lato agonistico?

« Una cosa sulla quale posso sbilanciarmi è il fatto che garantisco sempre il massimo impegno e la massima disponibilità. Se dovessi proprio definirmi con degli aggettivi direi carismatico e ottimista ».

Domanda secca: meglio in ricezione o in difesa?

« (ride) Diciamo più ricezione! ».

Escludendo la pallavolo com’è Alberto?

« Al di fuori del contesto pallavolistico la mia passione è il motor sport. Seguo gare di macchine e moto in genere. Mi sto laureando in Scienze Motorie perché quella sportiva è assolutamente la mia vita ».

Presentati ai tuoi nuovi tifosi.

« Lo faccio volentieri perché quando ho giocato qui ho percepito subito il grande calore che sanno trasmettere alla squadra. Adesso avrò la fortuna di averli dalla mia parte e per questo attendo con ansia e curiosità di conoscerli ».