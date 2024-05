Volley Mercato: Cottarelli è il nuovo regista di Cantù

CANTU’ (COMO)- Tanta esperienza da mettere a disposizione della Pool Libertas Cantù. Il ventottenne Francesco Cottarelli , che nell'ultima stagione ha giocato in A3 a Palmi, è il nuovo palleggiatore della Pool Libertas Cantù. Nel suo curriculum anche diverse stagioni in Superlega aPiacenza, Padova e Taranto.

Le parole di Francesco Cottarelli-

« E’ arrivata la chiamata da Cantù, e sono stato lusingato dall’aver ricevuto la proposta da una società storica di Serie A2, categoria in cui sì ho giocato ma mai da ‘primo’. Essere palleggiatore titolare è una grande sfida per me: devi essere bravo a ‘sentire i momenti’, devi conoscere bene i tuoi giocatori, e sono molto stimolato da questa sfida. Conosco i miei futuri compagni di squadra, e sono contento di quelli che ci saranno. Il campionato sarà strano per me: vedo un divario tra le prime, come Brescia, Catania e Cuneo, rispetto alle altre; vedo tante squadre che cambieranno il sestetto e hanno fatto ‘scommesse’, e quindi bisognerà vedere se queste scommesse saranno ripagate o meno. Ci sono tanti ragazzi giovani e che hanno fatto bene in Serie A3, ma la Serie A2 è un’altra categoria, e bisognerà trovare la giusta amalgama. A livello personale mi piacerebbe continuare il mio percorso di crescita, soprattutto nella gestione la squadra. Giocherò con giocatori importanti, che conosco e contro cui ho giocato, e so di poter contare su di loro per questo ».

Le parole del tecnico Alessandro Mattiroli-

« Francesco è un giocatore che ho visto giocare molto l’anno scorso, e mi ha colpito sia per le sue caratteristiche che per la sua gestione della squadra. È un palleggiatore molto fisico, con centimetri e fisicità importanti, e mi ha colpito anche per come ha gestito i suoi attaccanti. Sono molto contento di poter avere un palleggiatore di questo livello tra di noi, dato che a Palmi ha confermato le sue qualità ».