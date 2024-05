Volley Mercato: a Pineto arriva lo schiacciatore Gioele Favaro

PINETO (TERAMO)- Un altro giovane va a rinforzare la rosa dell' ABBA Pineto . La società abruzzese ha ingaggiato il ventuenne padovano di Gioele Favaro, schiacciatore ricettore, reduce dall’esperienza in Serie A3 con la maglia del San Donà di Piave conclusa con la finale play-off persa contro Fano. Dopo gli arrivi di Mattia Catone e Iurisci, rispettivamente 23 e 16 anni, è chiaro dunque l’intento della società diretta dal presidente Guido Abbondanza di inserire nel roster che affronterà la prossima Serie A2 giovani talentuosi, in un campionato che si preannuncia ancora una volta molto competitivo. La campagna di rafforzamento intanto va avanti e nei prossimi giorni seguiranno nuove ufficialità.

LA CARRIERA-

Originario di Camposampiero (Padova), Favaro ha debuttato tra i senior con il Massanzago, in Serie B, passaggio che gli è valso la chiamata del Volley Treviso con cui, tra 2020 e 2022, ha conquistato un secondo e un terzo posto nazionali a livello giovanile. Due anni fa per il nuovo posto quattro dell’ABBA, 192 centimetri a disposizione, annata in Serie A2 Credem Banca coi toscani della Kemas Lamipel Santa Croce, prima dell’approdo a San Donà di Piave, in Veneto, dove ha chiuso la stagione con 295 punti in 88 set giocati (251 in attacco, 23 ace e 21 a muro).

Le parola Gioele Favaro-

« Sono contento e carico di vivere la prossima stagione a Pineto. Per me sarà un salto di categoria ma sono pronto a dimostrare le mie potenzialità anche a questi livelli. Il progetto della società mi è piaciuto molto e sono sicuro che, insieme a tutta la squadra, porteremo grandi emozioni a tutti i tifosi del Pala Santa Maria ».